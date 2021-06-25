ПСБ и "Росатом" создают Центр компетенций и обслуживания предприятий ОПК
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ПСБ и "Росатом" договорились создать совместное предприятие - межотраслевый Центр компетенций и обслуживания, основная задача центра которого - оказание предприятиям ОПК консультационных услуг по аутсорсингу бухгалтерского и кадрового учета, сообщает пресс-служба ПСБ.
Меморандум о намерениях подписан в рамках проходящей в Нижнем Новгороде конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
Кроме того, центр будет предлагать предприятиям комплексные решения по внедрению импортонезависимых систем предприятий ОПК.
По словам вице-президента – руководителя департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексея Назарова, ПСБ и "Росатом" объединяют усилия для содействия предприятиям ОПК в решении поставленных государством целей по цифровизации отрасли.
"Преимуществом нашего совместного предприятия является глубокое понимание потребностей ОПК, наличие необходимых допусков и практический опыт реализации задач. В работе центра планируется использовать многолетний опыт оказания аутсорсинговых услуг дочерней организацией "Росатома" - "Гринатом", богатый опыт ПСБ в сотрудничестве и финансировании предприятий ОПК, а также компетенции по повышению операционной эффективности, созданные ПСБ в прошлом году на базе S+ Consulting. Создание центра позволит предприятиям ежегодно экономить до 30% расходов на функции, которые будут переданы на аутсорсинг. Мы рассчитываем, что организация станет уникальным центром экспертизы, не имеющим аналогов в России по объему обслуживаемых операций. В будущем спектр услуг центра планируется расширить, что позволит предлагать предприятиям ОПК комплексные решения как в части финансов, так и в других функциональных областях", - отметил Назаров.