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ПСБ и "Росатом" создают Центр компетенций и обслуживания предприятий ОПК
ПСБ и "Росатом" создают Центр компетенций и обслуживания предприятий ОПК - РИА Новости, 25.06.2021
ПСБ и "Росатом" создают Центр компетенций и обслуживания предприятий ОПК
ПСБ и "Росатом" договорились создать совместное предприятие - межотраслевый Центр компетенций и обслуживания, основная задача центра которого - оказание... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:36
2021-06-25T13:36
псб (банк псб)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ПСБ и "Росатом" договорились создать совместное предприятие - межотраслевый Центр компетенций и обслуживания, основная задача центра которого - оказание предприятиям ОПК консультационных услуг по аутсорсингу бухгалтерского и кадрового учета, сообщает пресс-служба ПСБ.Меморандум о намерениях подписан в рамках проходящей в Нижнем Новгороде конференции "Цифровая индустрия промышленной России".Кроме того, центр будет предлагать предприятиям комплексные решения по внедрению импортонезависимых систем предприятий ОПК.По словам вице-президента – руководителя департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексея Назарова, ПСБ и "Росатом" объединяют усилия для содействия предприятиям ОПК в решении поставленных государством целей по цифровизации отрасли. "Преимуществом нашего совместного предприятия является глубокое понимание потребностей ОПК, наличие необходимых допусков и практический опыт реализации задач. В работе центра планируется использовать многолетний опыт оказания аутсорсинговых услуг дочерней организацией "Росатома" - "Гринатом", богатый опыт ПСБ в сотрудничестве и финансировании предприятий ОПК, а также компетенции по повышению операционной эффективности, созданные ПСБ в прошлом году на базе S+ Consulting. Создание центра позволит предприятиям ежегодно экономить до 30% расходов на функции, которые будут переданы на аутсорсинг. Мы рассчитываем, что организация станет уникальным центром экспертизы, не имеющим аналогов в России по объему обслуживаемых операций. В будущем спектр услуг центра планируется расширить, что позволит предлагать предприятиям ОПК комплексные решения как в части финансов, так и в других функциональных областях", - отметил Назаров.
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псб (банк псб), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости компаний - экономика

ПСБ и "Росатом" создают Центр компетенций и обслуживания предприятий ОПК

13:36 25.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ПСБ и "Росатом" договорились создать совместное предприятие - межотраслевый Центр компетенций и обслуживания, основная задача центра которого - оказание предприятиям ОПК консультационных услуг по аутсорсингу бухгалтерского и кадрового учета, сообщает пресс-служба ПСБ.
Меморандум о намерениях подписан в рамках проходящей в Нижнем Новгороде конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
Кроме того, центр будет предлагать предприятиям комплексные решения по внедрению импортонезависимых систем предприятий ОПК.
По словам вице-президента – руководителя департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексея Назарова, ПСБ и "Росатом" объединяют усилия для содействия предприятиям ОПК в решении поставленных государством целей по цифровизации отрасли.
"Преимуществом нашего совместного предприятия является глубокое понимание потребностей ОПК, наличие необходимых допусков и практический опыт реализации задач. В работе центра планируется использовать многолетний опыт оказания аутсорсинговых услуг дочерней организацией "Росатома" - "Гринатом", богатый опыт ПСБ в сотрудничестве и финансировании предприятий ОПК, а также компетенции по повышению операционной эффективности, созданные ПСБ в прошлом году на базе S+ Consulting. Создание центра позволит предприятиям ежегодно экономить до 30% расходов на функции, которые будут переданы на аутсорсинг. Мы рассчитываем, что организация станет уникальным центром экспертизы, не имеющим аналогов в России по объему обслуживаемых операций. В будущем спектр услуг центра планируется расширить, что позволит предлагать предприятиям ОПК комплексные решения как в части финансов, так и в других функциональных областях", - отметил Назаров.
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков на пленарном заседании в рамках форума-выставки Госзаказ - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 18:33
ПСБ и "Концерн "Тракторные заводы" подписали соглашение о сотрудничестве
 
ПСБ (Банк ПСБ)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Новости компаний - Экономика
 
 
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