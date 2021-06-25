Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:31 25.06.2021 (обновлено: 16:33 25.06.2021)
Генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Зельфира Трегулова, искусствовед и генеральный директор Третьяковской галереи, поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием. В своем видеопоздравлении она отметила, что ценит дружеские отношения, которые сложилось между музеем и информагентством.
"Вы всегда приезжали для съемок наших проектов и выставок, чтобы рассказать о том, что происходит в Третьяковской галерее и о русском искусстве, — подчеркнула Трегулова. — Мы ценим ту работу, которую вы ведете. Это действительно подвижничество.
Генеральный директор добавила, что взаимодействие между ведущим в стране музеем национального искусства и ведущей медиагруппой России, которая относится к числу крупнейших информагентств мира, — это не просто "формальное сотрудничество".
"Это взаимодействие людей, которые мыслят и думают одинаково . Которые думают о России и о том, как создавать имидж России внутри страны и за ее пределами, чтобы он соответствовал великому статусу и русской культуры, и русской истории, и статусу России на мировой арене", — пояснила Зельфира Трегулова.
"Спасибо вам огромное! Еще раз с праздником. Новых достижений и успехов. Очень надеюсь, что наше с вами сотрудничество будет продолжаться и развиваться. Что мы всегда сможем помочь друг другу в той важнейшей миссии, которую осуществляем", — отметила Трегулова.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".