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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210625/tregulova-1738598467.html
Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 25.06.2021
Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Зельфира Трегулова, искусствовед и генеральный директор Третьяковской галереи, поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием. В своем видеопоздравлении она... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:31
2021-06-25T16:33
80-летие миа "россия сегодня"
россия
зельфира трегулова
агентство печати "новости"
совинформбюро
третьяковская галерея
культура
новости культуры
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Зельфира Трегулова, искусствовед и генеральный директор Третьяковской галереи, поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием. В своем видеопоздравлении она отметила, что ценит дружеские отношения, которые сложилось между музеем и информагентством. Генеральный директор добавила, что взаимодействие между ведущим в стране музеем национального искусства и ведущей медиагруппой России, которая относится к числу крупнейших информагентств мира, — это не просто "формальное сотрудничество"."Это взаимодействие людей, которые мыслят и думают одинаково . Которые думают о России и о том, как создавать имидж России внутри страны и за ее пределами, чтобы он соответствовал великому статусу и русской культуры, и русской истории, и статусу России на мировой арене", — пояснила Зельфира Трегулова.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
"Мы очень ценим наши отношения" – поздравление Зельфиры Трегуловой с юбилеем МИА "Россия сегодня"
"Мы очень ценим наши отношения" – поздравление Зельфиры Трегуловой с юбилеем МИА "Россия сегодня"
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80-летие миа "россия сегодня", россия, зельфира трегулова, агентство печати "новости", совинформбюро, третьяковская галерея, новости культуры
Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:31 25.06.2021 (обновлено: 16:33 25.06.2021)
 

Генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Зельфира Трегулова, искусствовед и генеральный директор Третьяковской галереи, поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием. В своем видеопоздравлении она отметила, что ценит дружеские отношения, которые сложилось между музеем и информагентством.

"Вы всегда приезжали для съемок наших проектов и выставок, чтобы рассказать о том, что происходит в Третьяковской галерее и о русском искусстве, — подчеркнула Трегулова. — Мы ценим ту работу, которую вы ведете. Это действительно подвижничество.

Генеральный директор добавила, что взаимодействие между ведущим в стране музеем национального искусства и ведущей медиагруппой России, которая относится к числу крупнейших информагентств мира, — это не просто "формальное сотрудничество".
"Это взаимодействие людей, которые мыслят и думают одинаково . Которые думают о России и о том, как создавать имидж России внутри страны и за ее пределами, чтобы он соответствовал великому статусу и русской культуры, и русской истории, и статусу России на мировой арене", — пояснила Зельфира Трегулова.
"Спасибо вам огромное! Еще раз с праздником. Новых достижений и успехов. Очень надеюсь, что наше с вами сотрудничество будет продолжаться и развиваться. Что мы всегда сможем помочь друг другу в той важнейшей миссии, которую осуществляем", — отметила Трегулова.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
Директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак поздравила МИА Россия сегодня с юбилеем - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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Культура80-летие МИА "Россия сегодня"РоссияЗельфира ТрегуловаАгентство печати "Новости"СовинформбюроТретьяковская галереяНовости культуры
 
 
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