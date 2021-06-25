https://ria.ru/20210625/tregulova-1738598467.html

Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 25.06.2021

Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Зельфира Трегулова, искусствовед и генеральный директор Третьяковской галереи, поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием. В своем видеопоздравлении она... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T16:31

2021-06-25T16:31

2021-06-25T16:33

80-летие миа "россия сегодня"

россия

зельфира трегулова

агентство печати "новости"

совинформбюро

третьяковская галерея

культура

новости культуры

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Зельфира Трегулова, искусствовед и генеральный директор Третьяковской галереи, поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием. В своем видеопоздравлении она отметила, что ценит дружеские отношения, которые сложилось между музеем и информагентством. Генеральный директор добавила, что взаимодействие между ведущим в стране музеем национального искусства и ведущей медиагруппой России, которая относится к числу крупнейших информагентств мира, — это не просто "формальное сотрудничество"."Это взаимодействие людей, которые мыслят и думают одинаково . Которые думают о России и о том, как создавать имидж России внутри страны и за ее пределами, чтобы он соответствовал великому статусу и русской культуры, и русской истории, и статусу России на мировой арене", — пояснила Зельфира Трегулова.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210623/muzey-1738215216.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Мы очень ценим наши отношения" – поздравление Зельфиры Трегуловой с юбилеем МИА "Россия сегодня" "Мы очень ценим наши отношения" – поздравление Зельфиры Трегуловой с юбилеем МИА "Россия сегодня" 2021-06-25T16:31 true PT2M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", россия, зельфира трегулова, агентство печати "новости", совинформбюро, третьяковская галерея, новости культуры