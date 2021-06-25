Тихановская прокомментировала домашний арест Протасевича и Сапеги
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
Светлана Тихановская назвала хорошей новостью перевод Протасевича и Сапеги под домашний арест
МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что перевод из-под стражи под домашний арест Романа Протасевича, основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta, и задержанной с ним россиянки Софьи Сапеги является хорошей новостью.
Ранее в пятницу Би-би-си сообщила, что Протасевич и Сапега переведены под домашний арест. Их адвокаты не комментируют процессуальный статус клиентов и меру пресечения из-за подписки о неразглашении. Адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский подтвердил РИА Новости, что ее перевели из СИЗО КГБ под домашний арест, ожидает, что в ближайшее время ее судьба будет разрешена положительно. Говоря о Протасевиче, адвокат сообщил, что состоялась встреча девушки с родителями, и "на этой встрече она была не одна". Посольство РФ в Минске также подтвердило РИА Новости перевод россиянки Сапеги под домашний арест и отметило, что решается вопрос ее посещения дипломатами.
"То, что Роман и София, переведены под домашний арест и не находятся за решеткой, – это хорошая новость", - говорится в комментарии Тихановской в ее Telegram-канале.
Между тем она подчеркнула, что "домашний арест – это не свобода, они все еще под обвинением, за каждым их шагом все еще следят надзиратели". По словам Тихановской, она на связи с родителями Протасевича: "им ничего не сообщают о сыне, не дают общаться с ним". Лидер оппозиции опасается, что власти Белоруссии "ведут игру", и заявила в этой связи, что все более 500 заключенных, признанных белорусскими правозащитниками политическими, должны быть освобождены.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики, в том числе, использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.