https://ria.ru/20210625/tikhanovskaya-1738549372.html

Тихановская прокомментировала домашний арест Протасевича и Сапеги

Тихановская прокомментировала домашний арест Протасевича и Сапеги - РИА Новости, 25.06.2021

Тихановская прокомментировала домашний арест Протасевича и Сапеги

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что перевод из-под стражи под домашний арест Романа Протасевича, РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T10:21

2021-06-25T10:21

2021-06-25T10:21

протесты в белоруссии

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

светлана тихановская

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578678126_0:38:3155:1813_1920x0_80_0_0_8fa4bedb750fad60b821b61887d2f9c3.jpg

МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что перевод из-под стражи под домашний арест Романа Протасевича, основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta, и задержанной с ним россиянки Софьи Сапеги является хорошей новостью.Ранее в пятницу Би-би-си сообщила, что Протасевич и Сапега переведены под домашний арест. Их адвокаты не комментируют процессуальный статус клиентов и меру пресечения из-за подписки о неразглашении. Адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский подтвердил РИА Новости, что ее перевели из СИЗО КГБ под домашний арест, ожидает, что в ближайшее время ее судьба будет разрешена положительно. Говоря о Протасевиче, адвокат сообщил, что состоялась встреча девушки с родителями, и "на этой встрече она была не одна". Посольство РФ в Минске также подтвердило РИА Новости перевод россиянки Сапеги под домашний арест и отметило, что решается вопрос ее посещения дипломатами."То, что Роман и София, переведены под домашний арест и не находятся за решеткой, – это хорошая новость", - говорится в комментарии Тихановской в ее Telegram-канале.Между тем она подчеркнула, что "домашний арест – это не свобода, они все еще под обвинением, за каждым их шагом все еще следят надзиратели". По словам Тихановской, она на связи с родителями Протасевича: "им ничего не сообщают о сыне, не дают общаться с ним". Лидер оппозиции опасается, что власти Белоруссии "ведут игру", и заявила в этой связи, что все более 500 заключенных, признанных белорусскими правозащитниками политическими, должны быть освобождены.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики, в том числе, использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/protasevich-1738545267.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210624/belorussiya-1738460734.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, светлана тихановская, белоруссия, в мире