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Начальник генштаба Британии рассказал о преимуществе России и Китая
Начальник генштаба Британии рассказал о преимуществе России и Китая - РИА Новости, 25.06.2021
Начальник генштаба Британии рассказал о преимуществе России и Китая
Начальник генштаба Великобритании генерал Николас Картер считает, что российские и китайские технологии ставят Лондон в уязвимое положение. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T18:13
2021-06-25T18:13
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
николас картер
би-би-си
черное море
борис джонсон
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости. Начальник генштаба Великобритании генерал Николас Картер считает, что российские и китайские технологии ставят Лондон в уязвимое положение."Если взглянуть на некоторые технологии, которые разработали Китай и Россия, они вызывают крайнюю обеспокоенность. Они некоторым образом ставят нас в уязвимое положение", - приводит слова Картера британская газета Telegraph.По мнению Картера, Британии предстоит участвовать в "мегасоревновании" по привлечению людей, разбирающихся в науке и технологиях, поскольку высокие технологии будут играть ведущую роль в будущих конфликтах."С военной точки зрения, нам очень трудно привлечь в войска (людей с) навыками в науке, технологиях, инжиниринге и математике, которые нам нужны, да еще и удержать их", - отметил Картер.Он также заявлял, что в результате инцидента в Черном море мог возникнуть риск "необоснованной эскалации", а возможный просчет в игре в "кошки-мышки" с Россией может привести к "полномасштабной войне".В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды.Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, николас картер, би-би-си, черное море, борис джонсон, великобритания, в мире
Начальник генштаба Британии рассказал о преимуществе России и Китая
18:13 25.06.2021
 
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британские курсанты Королевской военной академии во время учений
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /

Генштаб Британии заявил, что российские и китайские технологии ставят их в уязвимое положение

Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости. Начальник генштаба Великобритании генерал Николас Картер считает, что российские и китайские технологии ставят Лондон в уязвимое положение.
"Если взглянуть на некоторые технологии, которые разработали Китай и Россия, они вызывают крайнюю обеспокоенность. Они некоторым образом ставят нас в уязвимое положение", - приводит слова Картера британская газета Telegraph.
По мнению Картера, Британии предстоит участвовать в "мегасоревновании" по привлечению людей, разбирающихся в науке и технологиях, поскольку высокие технологии будут играть ведущую роль в будущих конфликтах.
"С военной точки зрения, нам очень трудно привлечь в войска (людей с) навыками в науке, технологиях, инжиниринге и математике, которые нам нужны, да еще и удержать их", - отметил Картер.
Он также заявлял, что в результате инцидента в Черном море мог возникнуть риск "необоснованной эскалации", а возможный просчет в игре в "кошки-мышки" с Россией может привести к "полномасштабной войне".
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В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды.
Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.
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Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияНиколас КартерБи-би-сиЧерное мореБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
 
 
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