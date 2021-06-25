https://ria.ru/20210625/tekhnologii-1738650029.html

Начальник генштаба Британии рассказал о преимуществе России и Китая

Начальник генштаба Британии рассказал о преимуществе России и Китая - РИА Новости, 25.06.2021

Начальник генштаба Британии рассказал о преимуществе России и Китая

Начальник генштаба Великобритании генерал Николас Картер считает, что российские и китайские технологии ставят Лондон в уязвимое положение. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T18:13

2021-06-25T18:13

2021-06-25T18:13

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

николас картер

би-би-си

черное море

борис джонсон

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости. Начальник генштаба Великобритании генерал Николас Картер считает, что российские и китайские технологии ставят Лондон в уязвимое положение."Если взглянуть на некоторые технологии, которые разработали Китай и Россия, они вызывают крайнюю обеспокоенность. Они некоторым образом ставят нас в уязвимое положение", - приводит слова Картера британская газета Telegraph.По мнению Картера, Британии предстоит участвовать в "мегасоревновании" по привлечению людей, разбирающихся в науке и технологиях, поскольку высокие технологии будут играть ведущую роль в будущих конфликтах."С военной точки зрения, нам очень трудно привлечь в войска (людей с) навыками в науке, технологиях, инжиниринге и математике, которые нам нужны, да еще и удержать их", - отметил Картер.Он также заявлял, что в результате инцидента в Черном море мог возникнуть риск "необоснованной эскалации", а возможный просчет в игре в "кошки-мышки" с Россией может привести к "полномасштабной войне".В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды.Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.

https://ria.ru/20210625/esminets-1738649121.html

https://ria.ru/20210625/eskalatsiya-1738641268.html

россия

черное море

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, николас картер, би-би-си, черное море, борис джонсон, великобритания, в мире