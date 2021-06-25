Начальник генштаба Британии рассказал о преимуществе России и Китая
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британские курсанты Королевской военной академии во время учений
Генштаб Британии заявил, что российские и китайские технологии ставят их в уязвимое положение
ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости. Начальник генштаба Великобритании генерал Николас Картер считает, что российские и китайские технологии ставят Лондон в уязвимое положение.
По мнению Картера, Британии предстоит участвовать в "мегасоревновании" по привлечению людей, разбирающихся в науке и технологиях, поскольку высокие технологии будут играть ведущую роль в будущих конфликтах.
"С военной точки зрения, нам очень трудно привлечь в войска (людей с) навыками в науке, технологиях, инжиниринге и математике, которые нам нужны, да еще и удержать их", - отметил Картер.
Он также заявлял, что в результате инцидента в Черном море мог возникнуть риск "необоснованной эскалации", а возможный просчет в игре в "кошки-мышки" с Россией может привести к "полномасштабной войне".
В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды.
Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.