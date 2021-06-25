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Часть Ярославля осталась без света из-за грозы
Часть Ярославля осталась без света из-за грозы - РИА Новости, 25.06.2021
Часть Ярославля осталась без света из-за грозы
Гроза в пятницу оставила без света часть Ярославля, включая областную больницу и школу, где проходит ЕГЭ, данные объекты подключили к резервным источникам... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:06
2021-06-25T16:06
россия
заволжский район
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Гроза в пятницу оставила без света часть Ярославля, включая областную больницу и школу, где проходит ЕГЭ, данные объекты подключили к резервным источникам питания, сообщает мэрия города.Гроза с сильным ветром прошла в Ярославле примерно два часа назад."По сообщению Яргорэлектросеть, в связи с прошедшей грозой часть Заволжского района отключена от электроэнергии", - говорится в сообщении мэрии.Энергетики работают над устранением последствий грозы. В зоне отключения оказались Ярославская областная больница и школа номер два."Областная больница и школа №2, в которой проводится ЕГЭ, подключены к резервным источникам электроснабжения", - информируют городские власти.
https://ria.ru/20210625/svet-1738570258.html
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россия, заволжский район, ярославль, происшествия
Часть Ярославля осталась без света из-за грозы
16:06 25.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Ярославль
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Часть Ярославля осталась без света из-за грозы с сильным ветром

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Гроза в пятницу оставила без света часть Ярославля, включая областную больницу и школу, где проходит ЕГЭ, данные объекты подключили к резервным источникам питания, сообщает мэрия города.
Гроза с сильным ветром прошла в Ярославле примерно два часа назад.
"По сообщению Яргорэлектросеть, в связи с прошедшей грозой часть Заволжского района отключена от электроэнергии", - говорится в сообщении мэрии.
Энергетики работают над устранением последствий грозы. В зоне отключения оказались Ярославская областная больница и школа номер два.
"Областная больница и школа №2, в которой проводится ЕГЭ, подключены к резервным источникам электроснабжения", - информируют городские власти.
Лампы - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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Более 6,7 тысячи жителей Новгородской области остались без света
 
РоссияЗаволжский районЯрославльПроисшествия
 
 
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