https://ria.ru/20210625/svet-1738624162.html

Часть Ярославля осталась без света из-за грозы

Часть Ярославля осталась без света из-за грозы - РИА Новости, 25.06.2021

Часть Ярославля осталась без света из-за грозы

Гроза в пятницу оставила без света часть Ярославля, включая областную больницу и школу, где проходит ЕГЭ, данные объекты подключили к резервным источникам... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T16:06

2021-06-25T16:06

2021-06-25T16:06

россия

заволжский район

ярославль

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Гроза в пятницу оставила без света часть Ярославля, включая областную больницу и школу, где проходит ЕГЭ, данные объекты подключили к резервным источникам питания, сообщает мэрия города.Гроза с сильным ветром прошла в Ярославле примерно два часа назад."По сообщению Яргорэлектросеть, в связи с прошедшей грозой часть Заволжского района отключена от электроэнергии", - говорится в сообщении мэрии.Энергетики работают над устранением последствий грозы. В зоне отключения оказались Ярославская областная больница и школа номер два."Областная больница и школа №2, в которой проводится ЕГЭ, подключены к резервным источникам электроснабжения", - информируют городские власти.

https://ria.ru/20210625/svet-1738570258.html

россия

заволжский район

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, заволжский район, ярославль, происшествия