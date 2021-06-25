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Более 6,7 тысячи жителей Новгородской области остались без света
Более 6,7 тысячи жителей Новгородской области остались без света - РИА Новости, 25.06.2021
Более 6,7 тысячи жителей Новгородской области остались без света
Более 6,7 тысячи человек в Новгородской области остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщает пресс-служба областной администрации. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:06
2021-06-25T12:06
россия
новгородская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Более 6,7 тысячи человек в Новгородской области остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщает пресс-служба областной администрации."Сегодня, 25 июня, из-за неблагоприятных погодных условий, на территории 14 муниципальных районов области зафиксированы отключения в сетях Новгородского филиала "Россети Северо-Запад". На 09.00 без электроснабжения остались 6775 человек", - говорится в сообщении.Больше всего пострадали Старорусский, Парфинский и Волотовский районы."Новгородэнерго" направило на восстановление электроснабжения 61 бригаду в составе 217 человек, дополнительно привлечены две бригады.
https://ria.ru/20210617/svet-1737426096.html
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россия, новгородская область, происшествия
Более 6,7 тысячи жителей Новгородской области остались без света
12:06 25.06.2021
 
© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в фотобанк

Более 6,7 тысячи жителей Новгородской области остались без света из-за непогоды

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Более 6,7 тысячи человек в Новгородской области остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщает пресс-служба областной администрации.
"Сегодня, 25 июня, из-за неблагоприятных погодных условий, на территории 14 муниципальных районов области зафиксированы отключения в сетях Новгородского филиала "Россети Северо-Запад". На 09.00 без электроснабжения остались 6775 человек", - говорится в сообщении.
Больше всего пострадали Старорусский, Парфинский и Волотовский районы.
"Новгородэнерго" направило на восстановление электроснабжения 61 бригаду в составе 217 человек, дополнительно привлечены две бригады.
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РоссияНовгородская областьПроисшествия
 
 
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