https://ria.ru/20210625/svet-1738570258.html

Более 6,7 тысячи жителей Новгородской области остались без света

Более 6,7 тысячи жителей Новгородской области остались без света - РИА Новости, 25.06.2021

Более 6,7 тысячи жителей Новгородской области остались без света

Более 6,7 тысячи человек в Новгородской области остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщает пресс-служба областной администрации. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:06

2021-06-25T12:06

2021-06-25T12:06

россия

новгородская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Более 6,7 тысячи человек в Новгородской области остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщает пресс-служба областной администрации."Сегодня, 25 июня, из-за неблагоприятных погодных условий, на территории 14 муниципальных районов области зафиксированы отключения в сетях Новгородского филиала "Россети Северо-Запад". На 09.00 без электроснабжения остались 6775 человек", - говорится в сообщении.Больше всего пострадали Старорусский, Парфинский и Волотовский районы."Новгородэнерго" направило на восстановление электроснабжения 61 бригаду в составе 217 человек, дополнительно привлечены две бригады.

https://ria.ru/20210617/svet-1737426096.html

россия

новгородская область

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2021

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россия, новгородская область, происшествия