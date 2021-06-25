https://ria.ru/20210625/svet-1738570258.html
Более 6,7 тысячи жителей Новгородской области остались без света
Более 6,7 тысячи жителей Новгородской области остались без света - РИА Новости, 25.06.2021
Более 6,7 тысячи жителей Новгородской области остались без света
Более 6,7 тысячи человек в Новгородской области остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщает пресс-служба областной администрации. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:06
2021-06-25T12:06
2021-06-25T12:06
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новгородская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Более 6,7 тысячи человек в Новгородской области остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщает пресс-служба областной администрации."Сегодня, 25 июня, из-за неблагоприятных погодных условий, на территории 14 муниципальных районов области зафиксированы отключения в сетях Новгородского филиала "Россети Северо-Запад". На 09.00 без электроснабжения остались 6775 человек", - говорится в сообщении.Больше всего пострадали Старорусский, Парфинский и Волотовский районы."Новгородэнерго" направило на восстановление электроснабжения 61 бригаду в составе 217 человек, дополнительно привлечены две бригады.
https://ria.ru/20210617/svet-1737426096.html
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россия, новгородская область, происшествия
Более 6,7 тысячи жителей Новгородской области остались без света
Более 6,7 тысячи жителей Новгородской области остались без света из-за непогоды