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Директора Жигулевского заповедника уволили после инцидента на Волге
Директора Жигулевского заповедника уволили после инцидента на Волге - РИА Новости, 25.06.2021
Директора Жигулевского заповедника уволили после инцидента на Волге
Директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев уволен после столкновения на Волге катера, в котором он находился, и надувной лодки, где была семья с... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:40
2021-06-25T14:59
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
александр хинштейн
александр козлов (глава минприроды)
жигулевск
самарская область
происшествия
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МОСКВА/САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев уволен после столкновения на Волге катера, в котором он находился, и надувной лодки, где была семья с ребенком, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.Ранее следствие сообщило, что вечером 18 июня близ Жигулевска в акватории Волги катер Fjord-460 врезался в надувную лодку Gladiator-370, в которой находились двое взрослых и шестилетний ребенок, в результате удара 32-летний владелец лодки выпал за борт и пропал без вести. Возбуждено уголовное дело о нарушении водителем катера правил безопасности движения на воде.Как написал в Twitter депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, в лодку, в которой находились Ольга Безрукова, ее шестилетний сын и муж Денис, врезался катер под управлением госинспектора в области окружающей среды Жигулевского государственного заповедника Максима Забирова, а его пассажирами были директор заповедника Юрий Краснобаев и депутат Жигулевской думы Юрий Погиблов. Они, как заявил Хинштейн, после столкновения уехали прочь, "даже не подумав оказать помощь пострадавшим от их катера людям"."Директор Жигулевского заповедника уволен. Юрий Краснобаев был одним из пассажиров катера, который столкнулся с лодкой на Волге", - сообщается в официальном Telegram-канале Минприроды РФ.Запись сопровождается фотографией, запечатлевшей общение Козлова с Краснобаевым по видеосвязи."Мы с вами дальше работать не будем. Знаете, я за каждого нашего бойца буду биться до последнего… К сожалению, ваш пример не славит вас. То, что вы отдыхали где-то, это одно... Но ребенка в лодке оставить... Вы трагедию в семью принесли - это факт. Я просто хотел вам это лично сказать", - цитирует Козлова пресс-служба Минприроды."Ужасная ситуация. Отвратительная. Такие люди недостойны звания сотрудников, которые должны охранять и защищать! Виновность в происшествии будут устанавливать следственные органы, но наш - "заповедный суд" - свой вердикт уже вынес. Они не имеют права работать в системе Минприроды. Семье пропавшего Дениса Безрукова помощь мы окажем, всё что в наших силах", - добавил глава Минприроды."Единая Россия" решает вопрос о приостановлении членства в партии двух депутатов Жигулевской городской думы Самарской области Юрия Краснобаева и Юрия Погиблова, находившихся на катере, который протаранил надувную лодку, владелец которой выпал за борт и пропал без вести, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии."Есть определенная процедура, предусмотренная уставом партии. Это принимается местным отделением, и как только мы получим информацию от местного отделения о приостановлении членства в партии, мы сразу опубликуем", - сказала собеседница агентства, уточнив, что такое решение ожидается.
https://ria.ru/20210614/kater-1736953318.html
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россия
жигулевск
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Следователи работают по делу о столкновении катера с депутатами с лодкой на Волге
Оперативное видео: В Самарской области по факту столкновения на реке Волга моторной и надувной лодки возбуждено уголовное дело.
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россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, александр хинштейн, александр козлов (глава минприроды), жигулевск, самарская область, происшествия
Директора Жигулевского заповедника уволили после инцидента на Волге
14:40 25.06.2021 (обновлено: 14:59 25.06.2021)
 

Директора Жигулевского заповедника уволили после столкновения катера с лодкой на Волге

Читать ria.ru в
МОСКВА/САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев уволен после столкновения на Волге катера, в котором он находился, и надувной лодки, где была семья с ребенком, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
Ранее следствие сообщило, что вечером 18 июня близ Жигулевска в акватории Волги катер Fjord-460 врезался в надувную лодку Gladiator-370, в которой находились двое взрослых и шестилетний ребенок, в результате удара 32-летний владелец лодки выпал за борт и пропал без вести. Возбуждено уголовное дело о нарушении водителем катера правил безопасности движения на воде.
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Как написал в Twitter депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, в лодку, в которой находились Ольга Безрукова, ее шестилетний сын и муж Денис, врезался катер под управлением госинспектора в области окружающей среды Жигулевского государственного заповедника Максима Забирова, а его пассажирами были директор заповедника Юрий Краснобаев и депутат Жигулевской думы Юрий Погиблов. Они, как заявил Хинштейн, после столкновения уехали прочь, "даже не подумав оказать помощь пострадавшим от их катера людям".
"Директор Жигулевского заповедника уволен. Юрий Краснобаев был одним из пассажиров катера, который столкнулся с лодкой на Волге", - сообщается в официальном Telegram-канале Минприроды РФ.
Запись сопровождается фотографией, запечатлевшей общение Козлова с Краснобаевым по видеосвязи.
"Мы с вами дальше работать не будем. Знаете, я за каждого нашего бойца буду биться до последнего… К сожалению, ваш пример не славит вас. То, что вы отдыхали где-то, это одно... Но ребенка в лодке оставить... Вы трагедию в семью принесли - это факт. Я просто хотел вам это лично сказать", - цитирует Козлова пресс-служба Минприроды.
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"Ужасная ситуация. Отвратительная. Такие люди недостойны звания сотрудников, которые должны охранять и защищать! Виновность в происшествии будут устанавливать следственные органы, но наш - "заповедный суд" - свой вердикт уже вынес. Они не имеют права работать в системе Минприроды. Семье пропавшего Дениса Безрукова помощь мы окажем, всё что в наших силах", - добавил глава Минприроды.
"Единая Россия" решает вопрос о приостановлении членства в партии двух депутатов Жигулевской городской думы Самарской области Юрия Краснобаева и Юрия Погиблова, находившихся на катере, который протаранил надувную лодку, владелец которой выпал за борт и пропал без вести, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.
"Есть определенная процедура, предусмотренная уставом партии. Это принимается местным отделением, и как только мы получим информацию от местного отделения о приостановлении членства в партии, мы сразу опубликуем", - сказала собеседница агентства, уточнив, что такое решение ожидается.
 
РоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Госдума РФАлександр ХинштейнАлександр Козлов (глава Минприроды)ЖигулевскСамарская областьПроисшествия
 
 
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