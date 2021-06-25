https://ria.ru/20210625/sputnik-1738626436.html

Президент Южной Осетии привился "Спутником V"

Президент Южной Осетии привился "Спутником V" - РИА Новости, 25.06.2021

Президент Южной Осетии привился "Спутником V"

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V", сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T16:12

2021-06-25T16:12

2021-06-25T16:12

распространение коронавируса

анатолий бибилов

здоровье - общество

южная осетия

общество

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ЦХИНВАЛ, 24 июн – РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V", сообщает пресс-служба главы республики."Анатолий Бибилов сделал прививку от коронавирусной инфекции. После укола российской вакциной "Спутник V" Анатолий Бибилов чувствует себя хорошо и продолжает рабочий день в соответствии со своим графиком", - говорится в сообщении.Присутствовавший на процедуре министр здравоохранения Сослан Наниев доложил президенту о ситуации с коронавирусной инфекцией в Южной Осетии и о темпах вакцинации, которые, по его словам, существенно возросли за последнюю неделю.

https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738615843.html

южная осетия

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2021

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анатолий бибилов, здоровье - общество, южная осетия, общество