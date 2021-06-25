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Малоимущим жителям МО помогут с поиском работы и открытием своего дела

Малоимущим жителям МО помогут с поиском работы и открытием своего дела - РИА Новости, 25.06.2021

Малоимущим жителям МО помогут с поиском работы и открытием своего дела

Малоимущим жителям Московской области предложили заключить контракт с социальной защитой, чтобы получить адресную помощь в поиске работы или открытии своего... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T18:39

2021-06-25T18:39

2021-06-25T18:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Малоимущим жителям Московской области предложили заключить контракт с социальной защитой, чтобы получить адресную помощь в поиске работы или открытии своего дела. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".Размер материальной помощи может доходить до 250 тысяч рублей, а срок ее действия — до года.Работает это просто, заметила Каклюгина, малоимущие жители и сотрудники соцзащиты заключают социальный контракт. В нем прописывается специальная программа. Цель — помочь определенной семье.Деньги выделяются на поиск работы, открытие или расширение бизнеса, фермерство.Подать заявку на заключение соцконтракта можно через региональный сайт госуслуг, в МФЦ или управлении социальной защиты по месту жительства.При поиске работы сумма контракта не превысит 60 тысяч рублей. А в вопросе помощи в организации собственного дела выплата может достигать 250 тысяч рублей. В каждом социальном контракте будут прописывать индивидуальную программу.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)