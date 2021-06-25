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Новости Подмосковья
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Малоимущим жителям МО помогут с поиском работы и открытием своего дела
Малоимущим жителям МО помогут с поиском работы и открытием своего дела - РИА Новости, 25.06.2021
Малоимущим жителям МО помогут с поиском работы и открытием своего дела
Малоимущим жителям Московской области предложили заключить контракт с социальной защитой, чтобы получить адресную помощь в поиске работы или открытии своего... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T18:39
2021-06-25T18:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Малоимущим жителям Московской области предложили заключить контракт с социальной защитой, чтобы получить адресную помощь в поиске работы или открытии своего дела. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".Размер материальной помощи может доходить до 250 тысяч рублей, а срок ее действия — до года.Работает это просто, заметила Каклюгина, малоимущие жители и сотрудники соцзащиты заключают социальный контракт. В нем прописывается специальная программа. Цель — помочь определенной семье.Деньги выделяются на поиск работы, открытие или расширение бизнеса, фермерство.Подать заявку на заключение соцконтракта можно через региональный сайт госуслуг, в МФЦ или управлении социальной защиты по месту жительства.При поиске работы сумма контракта не превысит 60 тысяч рублей. А в вопросе помощи в организации собственного дела выплата может достигать 250 тысяч рублей. В каждом социальном контракте будут прописывать индивидуальную программу.
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московская область (подмосковье)

Малоимущим жителям МО помогут с поиском работы и открытием своего дела

18:39 25.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСпециалист сектора социальных выплат безработным гражданам
Специалист сектора социальных выплат безработным гражданам - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Малоимущим жителям Московской области предложили заключить контракт с социальной защитой, чтобы получить адресную помощь в поиске работы или открытии своего дела. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".
Размер материальной помощи может доходить до 250 тысяч рублей, а срок ее действия — до года.
Работает это просто, заметила Каклюгина, малоимущие жители и сотрудники соцзащиты заключают социальный контракт. В нем прописывается специальная программа. Цель — помочь определенной семье.
Деньги выделяются на поиск работы, открытие или расширение бизнеса, фермерство.
Подать заявку на заключение соцконтракта можно через региональный сайт госуслуг, в МФЦ или управлении социальной защиты по месту жительства.
При поиске работы сумма контракта не превысит 60 тысяч рублей. А в вопросе помощи в организации собственного дела выплата может достигать 250 тысяч рублей. В каждом социальном контракте будут прописывать индивидуальную программу.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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