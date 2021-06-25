Назван победитель в схватке между российским Cу-24М и британским Defender
17:49 25.06.2021 (обновлено: 19:47 25.06.2021)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЭсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент
© Министерство обороны РФ
Российский самолет Су-24М возьмет верх в поединке с британским эсминцем, пишет Military Watch
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российский самолет Су-24М представляет серьезную угрозу для британского эсминца типа 45, как Defender. Об этом говорится в статье американского военного журнала Military Watch.
По словам автора, бомбардировщик способен стрелять противокорабельными ракетами с большой дальности, на которой системы ПВО эсминца типа 45 будут неэффективны. При этом сами ракеты способны "разорвать пополам" даже крупные корабли, уточнил он.
В материале также отмечается, что британские эсминцы, как Defender, имеют одно из самых маленьких вооружений среди всех современных кораблей.
В среду Минобороны заявило, что Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных оповещений выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения корабля. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также ведомство заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что судно преднамеренно зашло в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой на источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.
24 июня, 20:18ФСБ опубликовала видео с британским эсминцем