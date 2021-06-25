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Назван победитель в схватке между российским Cу-24М и британским Defender
Назван победитель в схватке между российским Cу-24М и британским Defender - РИА Новости, 25.06.2021
Назван победитель в схватке между российским Cу-24М и британским Defender
Российский самолет Су-24М представляет серьезную угрозу для британского эсминца типа 45, как Defender. Об этом говорится в статье американского военного журнала РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:49
2021-06-25T19:47
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
су-24м
черное море
борис джонсон
великобритания
в мире
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российский самолет Су-24М представляет серьезную угрозу для британского эсминца типа 45, как Defender. Об этом говорится в статье американского военного журнала Military Watch.По словам автора, бомбардировщик способен стрелять противокорабельными ракетами с большой дальности, на которой системы ПВО эсминца типа 45 будут неэффективны. При этом сами ракеты способны "разорвать пополам" даже крупные корабли, уточнил он.В материале также отмечается, что британские эсминцы, как Defender, имеют одно из самых маленьких вооружений среди всех современных кораблей.В среду Минобороны заявило, что Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных оповещений выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения корабля. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также ведомство заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что судно преднамеренно зашло в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой на источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.
https://ria.ru/20210625/esminets-1738528324.html
https://ria.ru/20210624/esminets-1738502071.html
россия
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, черное море, борис джонсон, великобритания, в мире
Назван победитель в схватке между российским Cу-24М и британским Defender
17:49 25.06.2021 (обновлено: 19:47 25.06.2021)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЭсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент
© Министерство обороны РФ
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Российский самолет Су-24М возьмет верх в поединке с британским эсминцем, пишет Military Watch

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российский самолет Су-24М представляет серьезную угрозу для британского эсминца типа 45, как Defender. Об этом говорится в статье американского военного журнала Military Watch.
По словам автора, бомбардировщик способен стрелять противокорабельными ракетами с большой дальности, на которой системы ПВО эсминца типа 45 будут неэффективны. При этом сами ракеты способны "разорвать пополам" даже крупные корабли, уточнил он.
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В материале также отмечается, что британские эсминцы, как Defender, имеют одно из самых маленьких вооружений среди всех современных кораблей.
В среду Минобороны заявило, что Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных оповещений выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения корабля. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также ведомство заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что судно преднамеренно зашло в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой на источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.
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Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияСу-24МЧерное мореБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
 
 
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