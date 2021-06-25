https://ria.ru/20210625/skhvatka-1738645372.html

Назван победитель в схватке между российским Cу-24М и британским Defender

Назван победитель в схватке между российским Cу-24М и британским Defender - РИА Новости, 25.06.2021

Назван победитель в схватке между российским Cу-24М и британским Defender

Российский самолет Су-24М представляет серьезную угрозу для британского эсминца типа 45, как Defender. Об этом говорится в статье американского военного журнала РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T17:49

2021-06-25T17:49

2021-06-25T19:47

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

су-24м

черное море

борис джонсон

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738377403_0:0:1902:1069_1920x0_80_0_0_722b46b07ef85847d1cab1f4a90edd9f.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российский самолет Су-24М представляет серьезную угрозу для британского эсминца типа 45, как Defender. Об этом говорится в статье американского военного журнала Military Watch.По словам автора, бомбардировщик способен стрелять противокорабельными ракетами с большой дальности, на которой системы ПВО эсминца типа 45 будут неэффективны. При этом сами ракеты способны "разорвать пополам" даже крупные корабли, уточнил он.В материале также отмечается, что британские эсминцы, как Defender, имеют одно из самых маленьких вооружений среди всех современных кораблей.В среду Минобороны заявило, что Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных оповещений выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения корабля. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также ведомство заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что судно преднамеренно зашло в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой на источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.

https://ria.ru/20210625/esminets-1738528324.html

https://ria.ru/20210624/esminets-1738502071.html

россия

черное море

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, черное море, борис джонсон, великобритания, в мире