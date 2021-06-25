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Роспотребнадзор ответил на сообщения о штамме "дельта плюс" в России
Роспотребнадзор ответил на сообщения о штамме "дельта плюс" в России - РИА Новости, 25.06.2021
Роспотребнадзор ответил на сообщения о штамме "дельта плюс" в России
Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о выявлении в России штамма коронавируса "дельта плюс", сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:14
2021-06-25T14:33
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о выявлении в России штамма коронавируса "дельта плюс", сообщили в пресс-службе ведомства."Подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы", — добавили там.О выявлении в России первого зараженного новым штаммом "дельта плюс" сообщило издание Фонтанка.ру со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко.Этот вариант — мутация широко распространившегося штамма "дельта" (B.1.617.2). По мнению ученых, он обладает повышенной проницаемостью, более сильным связыванием с рецепторами клеток легких и возможным снижением ответа на моноклональные антитела.Накануне стало известно о смерти первого зараженного этим штаммом в Индии. Индийский штамм коронавируса (B.1.617) обнаружили в октябре прошлого года. Затем у него распознали три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке и по-разному распространены в странах мира.Как отмечают специалисты, "дельта" сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам заболевания и обладает повышенной заразностью. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "дельта"-вариант уже распространился более чем в 90 странах. При этом все существующие вакцины эффективны против него.Этот штамм продолжает мутировать.
https://ria.ru/20210625/deltaplyus-1738476209.html
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коронавирус в россии

Роспотребнадзор ответил на сообщения о штамме "дельта плюс" в России

14:14 25.06.2021 (обновлено: 14:33 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о выявлении в России штамма коронавируса "дельта плюс", сообщили в пресс-службе ведомства.
"Подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы", — добавили там.
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе Мумбай, Индия - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
08:00Наука
"Дельта" с плюсом. Чего ждать от нового варианта индийского штамма
О выявлении в России первого зараженного новым штаммом "дельта плюс" сообщило издание Фонтанка.ру со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко.
Этот вариант — мутация широко распространившегося штамма "дельта" (B.1.617.2). По мнению ученых, он обладает повышенной проницаемостью, более сильным связыванием с рецепторами клеток легких и возможным снижением ответа на моноклональные антитела.
Накануне стало известно о смерти первого зараженного этим штаммом в Индии.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 11:22Распространение коронавируса
Штамм "дельта плюс" выявлен в пяти странах, сообщила Попова
Индийский штамм коронавируса (B.1.617) обнаружили в октябре прошлого года. Затем у него распознали три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке и по-разному распространены в странах мира.
Как отмечают специалисты, "дельта" сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам заболевания и обладает повышенной заразностью. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "дельта"-вариант уже распространился более чем в 90 странах. При этом все существующие вакцины эффективны против него.
Этот штамм продолжает мутировать.
 
Коронавирус в России
 
 
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