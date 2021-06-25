https://ria.ru/20210625/shtamm-1738599181.html

Роспотребнадзор ответил на сообщения о штамме "дельта плюс" в России

Роспотребнадзор ответил на сообщения о штамме "дельта плюс" в России - РИА Новости, 25.06.2021

Роспотребнадзор ответил на сообщения о штамме "дельта плюс" в России

Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о выявлении в России штамма коронавируса "дельта плюс", сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:14

2021-06-25T14:14

2021-06-25T14:33

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о выявлении в России штамма коронавируса "дельта плюс", сообщили в пресс-службе ведомства."Подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы", — добавили там.О выявлении в России первого зараженного новым штаммом "дельта плюс" сообщило издание Фонтанка.ру со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко.Этот вариант — мутация широко распространившегося штамма "дельта" (B.1.617.2). По мнению ученых, он обладает повышенной проницаемостью, более сильным связыванием с рецепторами клеток легких и возможным снижением ответа на моноклональные антитела.Накануне стало известно о смерти первого зараженного этим штаммом в Индии. Индийский штамм коронавируса (B.1.617) обнаружили в октябре прошлого года. Затем у него распознали три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке и по-разному распространены в странах мира.Как отмечают специалисты, "дельта" сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам заболевания и обладает повышенной заразностью. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "дельта"-вариант уже распространился более чем в 90 странах. При этом все существующие вакцины эффективны против него.Этот штамм продолжает мутировать.

https://ria.ru/20210625/deltaplyus-1738476209.html

https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738386476.html

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коронавирус в россии