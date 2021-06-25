https://ria.ru/20210625/shtamm-1738538911.html

Китайский эксперт оценил эффективность вакцин против штамма "дельта"

Китайский эксперт оценил эффективность вакцин против штамма "дельта" - РИА Новости, 25.06.2021

Китайский эксперт оценил эффективность вакцин против штамма "дельта"

Нейтрализующая эффективность разработанных в Китае вакцин несколько ниже против штамма коронавируса "дельта", чем против других вариантов COVID-19, но защитный... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T09:18

2021-06-25T09:18

2021-06-25T09:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

гуандун

китай

в мире

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ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Нейтрализующая эффективность разработанных в Китае вакцин несколько ниже против штамма коронавируса "дельта", чем против других вариантов COVID-19, но защитный эффект сохраняется, заявил научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь."Имеющиеся на данный момент китайские вакцины по-прежнему достаточно эффективны против этого вируса, но защитный эффект также отчасти снизился", - заявил Фэн Цзыцзянь в эфире Центрального телевидения КНР.Он отметил, что во многих странах используют нейтрализующие антитела уже имеющихся на рынке вакцин для нейтрализации штамма "дельта", за границей также появляются сообщения о снижении эффективности в нейтрализации вируса, а в некоторых случаях говорится о снижении в 3-4 раза.По его словам, показатели эффективности вакцин при воздействии на штамм "дельта" в среднем на 10% ниже, чем при воздействии на другие варианты, которые появились раньше. К примеру, эффективность мРНК-вакцин снижается с 90% до 80%, указал эксперт.Он сообщил, что в провинции Гуандун, где обнаружили случаи заражения штаммом "дельта", вакцинированные люди перенесли болезнь в легкой форме, то есть даже если привитый человек заразится штаммом "дельта", от тяжелых симптомов он будет защищен.Эксперт отметил, что, наблюдая за распространением штамма "дельта" в Индии и Великобритании, можно заметить, что патогенность вируса повысилась, и болезнь у зараженных этим штаммом чаще всего протекает с симптомами. По его словам, особых отличий в клинических симптомах при заражении штаммом "дельта" и другими вариантами коронавирусной инфекции нет, болезнь сопровождается температурой, сухим кашлем, усталостью.Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные, разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). Также одобрение получила пока единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV компании CanSino Biologics. Вакцинация в Китае проводится бесплатно и на добровольной основе.

https://ria.ru/20210625/deltaplyus-1738476209.html

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гуандун

китай

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коронавирус covid-19, гуандун, китай, в мире