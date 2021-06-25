https://ria.ru/20210625/shovin-1738690415.html

Экс-полицейский Шовин не стал извиняться перед семьей погибшего Флойда

Экс-полицейский Шовин не стал извиняться перед семьей погибшего Флойда - РИА Новости, 25.06.2021

Экс-полицейский Шовин не стал извиняться перед семьей погибшего Флойда

Американский экс-полицейский Дерек Шовин выразил соболезнования семье убитого им афроамериканца Джорджа Флойда, но извиняться не стал. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T22:41

2021-06-25T22:41

2021-06-25T22:41

джордж флойд

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Американский экс-полицейский Дерек Шовин выразил соболезнования семье убитого им афроамериканца Джорджа Флойда, но извиняться не стал."Я хочу выразить мои соболезнования семье Флойда. Есть некоторая информация, которая в будущем будет предоставлять интерес и, надеюсь, несколько успокоит вас", - сказал Шовин в последнем слове перед приговором, который транслируют американские телеканалы.Обвинение предложило приговорить Шовина к 30 годам за убийство Флойда.Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию.

https://ria.ru/20210525/floyd-1733696972.html

сша

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джордж флойд, сша, в мире