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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20210625/sertifikat-1738500826.html
"От вакцины отвалится задница": новые мифы о вакцинации от COVID-19
"От вакцины отвалится задница": новые мифы о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021
"От вакцины отвалится задница": новые мифы о вакцинации от COVID-19
Может ли вакцинация привести к бесплодию и откуда взялась эта теория. Тополиный пух распространяет вирус, а вакцинированные могут улавливать сигнал Bluetooth: безумные теории из соцсетей. Ведущий Fox News запустил фейк о смертности от вакцины. "Спутник V" не справится индийским штаммом? Торговля поддельными сертификатами о вакцинации и медотводами.
2021-06-25T12:08
2021-06-25T12:13
туризм
врачи
fox news
здоровье
здоровье - общество
pfizer, inc.
здравоохранение
медицина
россия
александр гинцбург
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"От вакцины отвалится задница": новые мифы о вакцинации от COVID-19
Может ли вакцинация привести к бесплодию и откуда взялась эта теория. Тополиный пух распространяет вирус, а вакцинированные могут улавливать сигнал bluetooth: безумные теории из соцсетей. Ведущий Fox News запустил фейк о смертности от вакцины. "Спутник V" не справится индийским штаммом? Торговля поддельными сертификатами о вакцинации и медотводами.
audio/mpeg
"От вакцины отвалится задница": новые мифы о вакцинации от COVID-19
Может ли вакцинация привести к бесплодию и откуда взялась эта теория. Тополиный пух распространяет вирус, а вакцинированные могут улавливать сигнал bluetooth: безумные теории из соцсетей. Ведущий Fox News запустил фейк о смертности от вакцины. "Спутник V" не справится индийским штаммом? Торговля поддельными сертификатами о вакцинации и медотводами.
audio/mpeg
О новых фейках и теориях заговора, противопоказаниях к вакцинации и схемах торговли медотводами и сертификатами рассказал международный обозреватель Бизнес ФМ и блогер Андрей Ромашков. В эпизоде используются комментарии, которые в беседе с РИА Новости дал Александр Гинцбург — директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. 1:16 Самые безумные теории из соцсетей: вакцинировавшиеся могут испускать и принимать сигналы Bluetooth; тополиный пух распространяет COVID-19.12:18 Вакцина вызывает бесплодие? Как связаны фейк из 80-х, бывший сотрудник Pfizer и синцитин-1.21:14 "Россия — лидер по антипрививочным настроениям".23:46 Фейк о вакцинах от телеведущего Fox News Такера Карлсона. Что не так с правительственной базой данных США — "VAERS".27:02 "Спутник V" не справляется с индийским штаммом": есть ли реальные причины так считать?35:03 Фейковые сертификаты о прохождении вакцинации: уголовные дела, запись в государственной базе и утилизация вакцин.42:11 “Не стали ли врачи главными врагами вакцинации в России”. Примеры, когда врачи отговаривали пациентов от вакцинации. Кому и когда можно или нельзя вакцинироваться. 48:29 Торговля медотводами: клиники, продающие справки, которые якобы запрещают человеку вакцинироваться.51:52 Туризм и сертификаты.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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"От вакцины отвалится задница": новые мифы о вакцинации от COVID-19

12:08 25.06.2021 (обновлено: 12:13 25.06.2021)
 
Не верю!
"От вакцины отвалится задница": новые мифы о вакцинации от COVID-19
12:08
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Может ли вакцинация привести к бесплодию и откуда взялась эта теория. Тополиный пух распространяет вирус, а вакцинированные могут улавливать сигнал Bluetooth: безумные теории из соцсетей. Ведущий Fox News запустил фейк о смертности от вакцины. "Спутник V" не справится индийским штаммом? Торговля поддельными сертификатами о вакцинации и медотводами.
О новых фейках и теориях заговора, противопоказаниях к вакцинации и схемах торговли медотводами и сертификатами рассказал международный обозреватель Бизнес ФМ и блогер Андрей Ромашков. В эпизоде используются комментарии, которые в беседе с РИА Новости дал Александр Гинцбург — директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
1:16 Самые безумные теории из соцсетей: вакцинировавшиеся могут испускать и принимать сигналы Bluetooth; тополиный пух распространяет COVID-19.
12:18 Вакцина вызывает бесплодие? Как связаны фейк из 80-х, бывший сотрудник Pfizer и синцитин-1.
21:14 "Россия — лидер по антипрививочным настроениям".
23:46 Фейк о вакцинах от телеведущего Fox News Такера Карлсона. Что не так с правительственной базой данных США — "VAERS".
27:02 "Спутник V" не справляется с индийским штаммом": есть ли реальные причины так считать?
35:03 Фейковые сертификаты о прохождении вакцинации: уголовные дела, запись в государственной базе и утилизация вакцин.
42:11 “Не стали ли врачи главными врагами вакцинации в России”. Примеры, когда врачи отговаривали пациентов от вакцинации. Кому и когда можно или нельзя вакцинироваться.
48:29 Торговля медотводами: клиники, продающие справки, которые якобы запрещают человеку вакцинироваться.
51:52 Туризм и сертификаты.
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