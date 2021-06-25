https://ria.ru/20210625/sertifikat-1738500826.html

"От вакцины отвалится задница": новые мифы о вакцинации от COVID-19

"От вакцины отвалится задница": новые мифы о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021

"От вакцины отвалится задница": новые мифы о вакцинации от COVID-19

Может ли вакцинация привести к бесплодию и откуда взялась эта теория. Тополиный пух распространяет вирус, а вакцинированные могут улавливать сигнал Bluetooth: безумные теории из соцсетей. Ведущий Fox News запустил фейк о смертности от вакцины. "Спутник V" не справится индийским штаммом? Торговля поддельными сертификатами о вакцинации и медотводами.

2021-06-25T12:08

2021-06-25T12:08

2021-06-25T12:13

туризм

врачи

fox news

здоровье

здоровье - общество

pfizer, inc.

здравоохранение

медицина

россия

александр гинцбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738500951_3:0:638:357_1920x0_80_0_0_99b7a30036730ac162d6ff2897a8deef.jpg

"От вакцины отвалится задница": новые мифы о вакцинации от COVID-19 Может ли вакцинация привести к бесплодию и откуда взялась эта теория. Тополиный пух распространяет вирус, а вакцинированные могут улавливать сигнал bluetooth: безумные теории из соцсетей. Ведущий Fox News запустил фейк о смертности от вакцины. "Спутник V" не справится индийским штаммом? Торговля поддельными сертификатами о вакцинации и медотводами. audio/mpeg

"От вакцины отвалится задница": новые мифы о вакцинации от COVID-19 Может ли вакцинация привести к бесплодию и откуда взялась эта теория. Тополиный пух распространяет вирус, а вакцинированные могут улавливать сигнал bluetooth: безумные теории из соцсетей. Ведущий Fox News запустил фейк о смертности от вакцины. "Спутник V" не справится индийским штаммом? Торговля поддельными сертификатами о вакцинации и медотводами. audio/mpeg

О новых фейках и теориях заговора, противопоказаниях к вакцинации и схемах торговли медотводами и сертификатами рассказал международный обозреватель Бизнес ФМ и блогер Андрей Ромашков. В эпизоде используются комментарии, которые в беседе с РИА Новости дал Александр Гинцбург — директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. 1:16 Самые безумные теории из соцсетей: вакцинировавшиеся могут испускать и принимать сигналы Bluetooth; тополиный пух распространяет COVID-19.12:18 Вакцина вызывает бесплодие? Как связаны фейк из 80-х, бывший сотрудник Pfizer и синцитин-1.21:14 "Россия — лидер по антипрививочным настроениям".23:46 Фейк о вакцинах от телеведущего Fox News Такера Карлсона. Что не так с правительственной базой данных США — "VAERS".27:02 "Спутник V" не справляется с индийским штаммом": есть ли реальные причины так считать?35:03 Фейковые сертификаты о прохождении вакцинации: уголовные дела, запись в государственной базе и утилизация вакцин.42:11 “Не стали ли врачи главными врагами вакцинации в России”. Примеры, когда врачи отговаривали пациентов от вакцинации. Кому и когда можно или нельзя вакцинироваться. 48:29 Торговля медотводами: клиники, продающие справки, которые якобы запрещают человеку вакцинироваться.51:52 Туризм и сертификаты.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, врачи, fox news, здоровье, здоровье - общество, pfizer, inc., здравоохранение, медицина, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), сша, технологии, общество, аудио, сертификат о вакцинации, вакцина "спутник лайт", пандемия, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, подкаст