https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738662451.html

Слуцкий прокомментировал продление санкций ЕС против России

Слуцкий прокомментировал продление санкций ЕС против России - РИА Новости, 25.06.2021

Слуцкий прокомментировал продление санкций ЕС против России

Надежды на улучшение отношений ЕС с Россией были, РФ взаимно продлит санкции, но санкционная политика становится бессмысленной, написал председатель Комитета ГД РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T19:01

2021-06-25T19:01

2021-06-25T19:01

россия

леонид слуцкий (политик)

комитет гд по международным делам

евросоюз

владимир путин

франция

италия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Надежды на улучшение отношений ЕС с Россией были, РФ взаимно продлит санкции, но санкционная политика становится бессмысленной, написал председатель Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале."Саммит Евросоюза, завершившийся сегодня, ожидаемо бурно обсуждал Россию и так же ожидаемо принял решение о продлении санкций, а не о диалоге с Москвой. А ведь некоторые надежды на улучшение ситуации накануне все-таки были. Три страны-тяжеловеса ЕС - Германия, Франция и Италия - выступили за проведение встречи с президентом РФ Владимиром Путиным", - написал парламентарий.Он отметил, что недавнее предложение о встрече Путина с европейскими лидерами могло укрепить отношения сторон, но отказ от взаимного диалога показывает намерение вновь говорить с Москвой с позиции силы."При таких раскладах окно возможностей для возобновления партнёрства все больше сужается. Отказавшись от прямого диалога, Брюссель, тем не менее в очередной раз продлил рестрикции и вновь заявил о намерении говорить с Россией с позиции силы", - написал политик.Слуцкий добавил, что санкционная политика нанесла существенный ущерб экономике самих стран Европейского Союза, но своих целей по курсу России эти страны так и не достигли."Что сказать? Семилетние попытки повлиять с помощью санкций на курс России принесли немалый ущерб экономике европейских стран, но не достигли своей цели даже на йоту. Об этом открыто говорят и в Германии, и во Франции, и в Австрии. Сколько ещё ЕС будет идти на поводу дальнего Запада или его подвывал внутри Евросоюза?", - добавил председатель комиссии.Депутат подытожил, что хотя РФ и продлит взаимно свои санкции, сама санкционная война бессмысленна."Ну а на санкции ответ один: продлили нам, продлим и мы. Только вся эта санкционная война все больше становится бессмысленным рудиментом", - заключил Слуцкий.

https://ria.ru/20210504/evropa-1731011130.html

https://ria.ru/20210625/evropa-1738514891.html

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россия, леонид слуцкий (политик), комитет гд по международным делам, евросоюз, владимир путин, франция, италия