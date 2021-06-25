Слуцкий прокомментировал продление санкций ЕС против России
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Депутат ГД Слуцкий прокомментировал продление санкций Евросоюза против России
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Надежды на улучшение отношений ЕС с Россией были, РФ взаимно продлит санкции, но санкционная политика становится бессмысленной, написал председатель Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
"Саммит Евросоюза, завершившийся сегодня, ожидаемо бурно обсуждал Россию и так же ожидаемо принял решение о продлении санкций, а не о диалоге с Москвой. А ведь некоторые надежды на улучшение ситуации накануне все-таки были. Три страны-тяжеловеса ЕС - Германия, Франция и Италия - выступили за проведение встречи с президентом РФ Владимиром Путиным", - написал парламентарий.
Он отметил, что недавнее предложение о встрече Путина с европейскими лидерами могло укрепить отношения сторон, но отказ от взаимного диалога показывает намерение вновь говорить с Москвой с позиции силы.
"При таких раскладах окно возможностей для возобновления партнёрства все больше сужается. Отказавшись от прямого диалога, Брюссель, тем не менее в очередной раз продлил рестрикции и вновь заявил о намерении говорить с Россией с позиции силы", - написал политик.
Слуцкий добавил, что санкционная политика нанесла существенный ущерб экономике самих стран Европейского Союза, но своих целей по курсу России эти страны так и не достигли.
"Что сказать? Семилетние попытки повлиять с помощью санкций на курс России принесли немалый ущерб экономике европейских стран, но не достигли своей цели даже на йоту. Об этом открыто говорят и в Германии, и во Франции, и в Австрии. Сколько ещё ЕС будет идти на поводу дальнего Запада или его подвывал внутри Евросоюза?", - добавил председатель комиссии.
Депутат подытожил, что хотя РФ и продлит взаимно свои санкции, сама санкционная война бессмысленна.
"Ну а на санкции ответ один: продлили нам, продлим и мы. Только вся эта санкционная война все больше становится бессмысленным рудиментом", - заключил Слуцкий.