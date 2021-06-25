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Слуцкий прокомментировал продление санкций ЕС против России
Слуцкий прокомментировал продление санкций ЕС против России - РИА Новости, 25.06.2021
Слуцкий прокомментировал продление санкций ЕС против России
Надежды на улучшение отношений ЕС с Россией были, РФ взаимно продлит санкции, но санкционная политика становится бессмысленной, написал председатель Комитета ГД РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T19:01
2021-06-25T19:01
россия
леонид слуцкий (политик)
комитет гд по международным делам
евросоюз
владимир путин
франция
италия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Надежды на улучшение отношений ЕС с Россией были, РФ взаимно продлит санкции, но санкционная политика становится бессмысленной, написал председатель Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале."Саммит Евросоюза, завершившийся сегодня, ожидаемо бурно обсуждал Россию и так же ожидаемо принял решение о продлении санкций, а не о диалоге с Москвой. А ведь некоторые надежды на улучшение ситуации накануне все-таки были. Три страны-тяжеловеса ЕС - Германия, Франция и Италия - выступили за проведение встречи с президентом РФ Владимиром Путиным", - написал парламентарий.Он отметил, что недавнее предложение о встрече Путина с европейскими лидерами могло укрепить отношения сторон, но отказ от взаимного диалога показывает намерение вновь говорить с Москвой с позиции силы."При таких раскладах окно возможностей для возобновления партнёрства все больше сужается. Отказавшись от прямого диалога, Брюссель, тем не менее в очередной раз продлил рестрикции и вновь заявил о намерении говорить с Россией с позиции силы", - написал политик.Слуцкий добавил, что санкционная политика нанесла существенный ущерб экономике самих стран Европейского Союза, но своих целей по курсу России эти страны так и не достигли."Что сказать? Семилетние попытки повлиять с помощью санкций на курс России принесли немалый ущерб экономике европейских стран, но не достигли своей цели даже на йоту. Об этом открыто говорят и в Германии, и во Франции, и в Австрии. Сколько ещё ЕС будет идти на поводу дальнего Запада или его подвывал внутри Евросоюза?", - добавил председатель комиссии.Депутат подытожил, что хотя РФ и продлит взаимно свои санкции, сама санкционная война бессмысленна."Ну а на санкции ответ один: продлили нам, продлим и мы. Только вся эта санкционная война все больше становится бессмысленным рудиментом", - заключил Слуцкий.
https://ria.ru/20210504/evropa-1731011130.html
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россия, леонид слуцкий (политик), комитет гд по международным делам, евросоюз, владимир путин, франция, италия
Слуцкий прокомментировал продление санкций ЕС против России
19:01 25.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат ГД Слуцкий прокомментировал продление санкций Евросоюза против России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Надежды на улучшение отношений ЕС с Россией были, РФ взаимно продлит санкции, но санкционная политика становится бессмысленной, написал председатель Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
"Саммит Евросоюза, завершившийся сегодня, ожидаемо бурно обсуждал Россию и так же ожидаемо принял решение о продлении санкций, а не о диалоге с Москвой. А ведь некоторые надежды на улучшение ситуации накануне все-таки были. Три страны-тяжеловеса ЕС - Германия, Франция и Италия - выступили за проведение встречи с президентом РФ Владимиром Путиным", - написал парламентарий.
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Он отметил, что недавнее предложение о встрече Путина с европейскими лидерами могло укрепить отношения сторон, но отказ от взаимного диалога показывает намерение вновь говорить с Москвой с позиции силы.
"При таких раскладах окно возможностей для возобновления партнёрства все больше сужается. Отказавшись от прямого диалога, Брюссель, тем не менее в очередной раз продлил рестрикции и вновь заявил о намерении говорить с Россией с позиции силы", - написал политик.
Слуцкий добавил, что санкционная политика нанесла существенный ущерб экономике самих стран Европейского Союза, но своих целей по курсу России эти страны так и не достигли.
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"Что сказать? Семилетние попытки повлиять с помощью санкций на курс России принесли немалый ущерб экономике европейских стран, но не достигли своей цели даже на йоту. Об этом открыто говорят и в Германии, и во Франции, и в Австрии. Сколько ещё ЕС будет идти на поводу дальнего Запада или его подвывал внутри Евросоюза?", - добавил председатель комиссии.
Депутат подытожил, что хотя РФ и продлит взаимно свои санкции, сама санкционная война бессмысленна.
"Ну а на санкции ответ один: продлили нам, продлим и мы. Только вся эта санкционная война все больше становится бессмысленным рудиментом", - заключил Слуцкий.
 
РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Комитет ГД по международным деламЕвросоюзВладимир ПутинФранцияИталия
 
 
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