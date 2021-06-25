https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738658168.html

МИД обвинил ЕС в подготовке "цветной революции" в Белоруссии

МИД обвинил ЕС в подготовке "цветной революции" в Белоруссии - РИА Новости, 25.06.2021

МИД обвинил ЕС в подготовке "цветной революции" в Белоруссии

Отдельные страны Евросоюза не скрывают, что готовят почву для "цветной революции" в Белоруссии, а очередные санкции Брюсселя в отношении Минска - попытка... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T18:42

2021-06-25T18:42

2021-06-25T18:51

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Отдельные страны Евросоюза не скрывают, что готовят почву для "цветной революции" в Белоруссии, а очередные санкции Брюсселя в отношении Минска - попытка прямого вмешательства во внутренние дела страны, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Экономические секторальные санкции ЕС против Белоруссии вступают в силу в пятницу. Накануне Совет ЕС официально принял новые ограничительные меры в отношении Минска "в качестве ответа на эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года"."Очередной санкционный выпад Совета ЕС следует рассматривать во взаимосвязи с ранее выдвинутым евроструктурами "всеобъемлющим планом экономической поддержки демократической Белоруссии" объемом в 3 млрд евро. Расцениваем его как неприкрытую попытку прямого вмешательства во внутренние дела Белоруссии, политического подкупа тех сил (прикормленных в ряде ЕС-овских столиц), которые в своих корыстных интересах не побрезговали бы запуском в родной стране очередной "цветной революции" с катастрофическими последствиями. Собственно, отдельные страны и структуры ЕС уже и не скрывают, что готовят почву именно для подобного сценария", - заявила Захарова, чьи слова приводятся на сайте МИД РФ."Категорически неприемлемым считаем целенаправленное внешнее воздействие на целые отрасли суверенной страны, которая проводит самостоятельную политику, обоснованно отказываясь действовать по указке брюссельских еврочиновников. Решение носит предвзятый характер и является очередным проявлением "двойных стандартов" Евросоюза, не желающего замечать очевидные проблемы собственных стран-членов и ближайших партнеров, таких как Украина и США, в сфере прав человека и демократических свобод", - добавила она."Следуя своим союзническим обязательствам и целям построения Союзного государства, Россия намерена тесно координировать с Белоруссией меры, необходимые для устойчивого и суверенного развития братской нам страны. Нашим оппонентам и недоброжелателям не удастся достигнуть преследуемых ими неблаговидных целей", - заявила Захарова.

https://ria.ru/20210625/ssha-1738654085.html

https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738134779.html

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ryanair, мария захарова, совет ес, евросоюз, сша, россия, белоруссия, в мире