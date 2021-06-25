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В Госдуме прокомментировали продление европейских санкций против России
В Госдуме прокомментировали продление европейских санкций против России - РИА Новости, 25.06.2021
В Госдуме прокомментировали продление европейских санкций против России
Санкции против России, которые решили продлить на саммите Европы, были ожидаемы, ЕС не намерен менять свою линию по РФ, сказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:26
2021-06-25T17:26
россия
алексей чепа
госдума рф
европа
сша
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Санкции против России, которые решили продлить на саммите Европы, были ожидаемы, ЕС не намерен менять свою линию по РФ, сказал РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа."Это ожидаемые действия, и на сегодняшний день эта точка возврата еще не прошла. Это не было ни для кого неожиданностью. Все идет в рамках того (санкционной политики 2014-2015 годов - ред.) процесса, точка кипения уменьшается, но тем не менее эта линия еще будет сохраняться какое-то время", - сказал политик.Депутат добавил, что ЕС и США продолжат прибегать к санкционной политике, и заметил, что саммит в Женеве не изменил тот курс, который взяли зарубежные партнеры по отношению к России."Они не будут сегодня резко менять направление, ни Америка, ни Европа. Они будут разыгрывать эту карту... Я не думаю, что этот саммит с Америкой что-то изменил, он наметил пути, но ничего не изменил", - заключил парламентарий.
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россия, алексей чепа, госдума рф, европа, сша, в мире
В Госдуме прокомментировали продление европейских санкций против России
17:26 25.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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В Госдуме назвали продление европейских санкций против России предсказуемым шагом

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Санкции против России, которые решили продлить на саммите Европы, были ожидаемы, ЕС не намерен менять свою линию по РФ, сказал РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Это ожидаемые действия, и на сегодняшний день эта точка возврата еще не прошла. Это не было ни для кого неожиданностью. Все идет в рамках того (санкционной политики 2014-2015 годов - ред.) процесса, точка кипения уменьшается, но тем не менее эта линия еще будет сохраняться какое-то время", - сказал политик.
Депутат добавил, что ЕС и США продолжат прибегать к санкционной политике, и заметил, что саммит в Женеве не изменил тот курс, который взяли зарубежные партнеры по отношению к России.
"Они не будут сегодня резко менять направление, ни Америка, ни Европа. Они будут разыгрывать эту карту... Я не думаю, что этот саммит с Америкой что-то изменил, он наметил пути, но ничего не изменил", - заключил парламентарий.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
Вчера, 17:07
В Совфеде прокомментировали продление санкций Евросоюза
 
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