https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738640276.html

В Госдуме прокомментировали продление европейских санкций против России

В Госдуме прокомментировали продление европейских санкций против России - РИА Новости, 25.06.2021

В Госдуме прокомментировали продление европейских санкций против России

Санкции против России, которые решили продлить на саммите Европы, были ожидаемы, ЕС не намерен менять свою линию по РФ, сказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T17:26

2021-06-25T17:26

2021-06-25T17:26

россия

алексей чепа

госдума рф

европа

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3fdc01f19f7ec2e4ba271b64d9d89dba.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Санкции против России, которые решили продлить на саммите Европы, были ожидаемы, ЕС не намерен менять свою линию по РФ, сказал РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа."Это ожидаемые действия, и на сегодняшний день эта точка возврата еще не прошла. Это не было ни для кого неожиданностью. Все идет в рамках того (санкционной политики 2014-2015 годов - ред.) процесса, точка кипения уменьшается, но тем не менее эта линия еще будет сохраняться какое-то время", - сказал политик.Депутат добавил, что ЕС и США продолжат прибегать к санкционной политике, и заметил, что саммит в Женеве не изменил тот курс, который взяли зарубежные партнеры по отношению к России."Они не будут сегодня резко менять направление, ни Америка, ни Европа. Они будут разыгрывать эту карту... Я не думаю, что этот саммит с Америкой что-то изменил, он наметил пути, но ничего не изменил", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20210625/sovfed-1738636146.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей чепа, госдума рф, европа, сша, в мире