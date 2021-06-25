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Евросоюз продлил санкции против России
Евросоюз продлил санкции против России - РИА Новости, 25.06.2021
Евросоюз продлил санкции против России
Лидеры ЕС приняли решение о продлении антироссийских экономических санкций, действующих уже семь лет, написал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:20
2021-06-25T17:04
шарль мишель
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Лидеры ЕС приняли решение о продлении антироссийских экономических санкций, действующих уже семь лет, написал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter."Москва должна выполнить свою часть Минских соглашений", — добавил глава Евросовета.Он также сообщил, что Брюссель продолжит рассматривать возможные форматы и условия для диалога с Кремлем.Меры действуют против финансового, энергетического и оборонного секторов. В частности, для некоторых российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз запретил использование и продажу российской стороне части технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.Изначально Евросоюз ввел эти санкции 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015-ого срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Минские договоренности представляют собой план урегулирования конфликта в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что не является его стороной. При этом выполнение соглашений постоянно саботируется Киевом, например, в части отвода войск, за которым должны следовать выборы на подконтрольных самопровозглашенным ДНР и ЛНР территориям. Также украинские власти до сих пор не провели конституционную реформу. Между участниками конфликта периодически продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210625/evrosoyuz-1738601854.html
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шарль мишель, москва, россия, евросовет, евросоюз
Евросоюз продлил санкции против России
16:20 25.06.2021 (обновлено: 17:04 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Евросоюз продлил экономические санкции против России

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Лидеры ЕС приняли решение о продлении антироссийских экономических санкций, действующих уже семь лет, написал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.
"Москва должна выполнить свою часть Минских соглашений", — добавил глава Евросовета.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
14:23
МИД пообещал соразмерно ответить на любые санкции Евросоюза
Он также сообщил, что Брюссель продолжит рассматривать возможные форматы и условия для диалога с Кремлем.
Меры действуют против финансового, энергетического и оборонного секторов. В частности, для некоторых российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз запретил использование и продажу российской стороне части технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.
Изначально Евросоюз ввел эти санкции 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015-ого срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд.
Минские договоренности представляют собой план урегулирования конфликта в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что не является его стороной. При этом выполнение соглашений постоянно саботируется Киевом, например, в части отвода войск, за которым должны следовать выборы на подконтрольных самопровозглашенным ДНР и ЛНР территориям. Также украинские власти до сих пор не провели конституционную реформу. Между участниками конфликта периодически продолжаются перестрелки.
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
03:51
В ЕС предложили изучить варианты новых санкций против России
 
Шарль МишельМоскваРоссияЕвросоветЕвросоюз
 
 
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