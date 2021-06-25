Евросоюз продлил санкции против России
16:20 25.06.2021 (обновлено: 17:04 25.06.2021)
Евросоюз продлил экономические санкции против России
БРЮССЕЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Лидеры ЕС приняли решение о продлении антироссийских экономических санкций, действующих уже семь лет, написал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.
"Москва должна выполнить свою часть Минских соглашений", — добавил глава Евросовета.
Он также сообщил, что Брюссель продолжит рассматривать возможные форматы и условия для диалога с Кремлем.
Меры действуют против финансового, энергетического и оборонного секторов. В частности, для некоторых российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз запретил использование и продажу российской стороне части технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.
Изначально Евросоюз ввел эти санкции 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015-ого срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд.
Минские договоренности представляют собой план урегулирования конфликта в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что не является его стороной. При этом выполнение соглашений постоянно саботируется Киевом, например, в части отвода войск, за которым должны следовать выборы на подконтрольных самопровозглашенным ДНР и ЛНР территориям. Также украинские власти до сих пор не провели конституционную реформу. Между участниками конфликта периодически продолжаются перестрелки.