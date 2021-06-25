https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738565768.html

Блинкен объяснил приостановку санкций против "Северного потока — 2"

Блинкен объяснил приостановку санкций против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 25.06.2021

Блинкен объяснил приостановку санкций против "Северного потока — 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон приостановил санкции против компании-оператора "Северного потока 2", поскольку строительство газопровода... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:48

2021-06-25T11:48

2021-06-25T11:48

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

энтони блинкен

балтийское море

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в мире

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БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон приостановил санкции против компании-оператора "Северного потока 2", поскольку строительство газопровода уже почти полностью завершено."Строительство трубопровода было начато еще в 2018 году. Когда мы пришли к власти в январе этого года, трубопровод был уже завершен на 90%", - сказал Блинкен, отвечая на соответствующий вопрос в интервью изданию Spiegel."Почти полное окончание строительства трубопровода - это факт. Поэтому нам пришлось рассмотреть, как наилучшим образом использовать ту плохую ситуацию, которая нам досталась", - добавил госсекретарь США.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210625/potok-1738523226.html

https://ria.ru/20210617/germaniya-1737445045.html

россия

балтийское море

сша

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, энтони блинкен, балтийское море, евросоюз, сша, в мире