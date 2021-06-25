https://ria.ru/20210625/samolet-1738639488.html
Летевший из Чехии самолет совершил экстренную посадку в Хорватии
Летевший из Чехии самолет совершил экстренную посадку в Хорватии - РИА Новости, 25.06.2021
Летевший из Чехии самолет совершил экстренную посадку в Хорватии
Пассажирский самолет компании Smartwings вылетел в пятницу из Чехии и в экстренном режиме был вынужден приземлиться по месту назначения в Хорватии из-за... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:20
2021-06-25T17:20
2021-06-25T18:13
чехия
хорватия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Пассажирский самолет компании Smartwings вылетел в пятницу из Чехии и в экстренном режиме был вынужден приземлиться по месту назначения в Хорватии из-за сообщения о бомбе, сообщает пресс-служба хорватского МВД.Экипаж Boeing 737-7Q8 указанной компании сообщил о чрезвычайной ситуации на борту около 13.30 (14.30 мск) в воздушном пространстве Хорватии, лайнер был вынужден приземлиться в чрезвычайном порядке."Можем подтвердить, что самолет по маршруту Прага - Сплит приземлился в аэропорту Сплита согласно оперативным процедурам. Сообщение об угрозе, которое мы получили, проверяется. Самолет находится отдельно от других, пассажиры выведены, все службы на месте, аэропорт не закрыт для сообщения", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте министерства в Twitter.Позднее в пресс-службе хорватского МВД сообщили, что специалисты экстренных служб в Хорватии не обнаружили взрывное устройство у пассажиров и экипажа самолета компании Smartwings, который вылетел в пятницу из столицы Чехии и был вынужден экстренно приземлиться в Сплите из-за сообщения о взрывчатке."Проведен досмотр всех пассажиров и членов экипажа, все они находятся в здании аэропорта Сплита. Сообщение об угрозе в настоящее время не подтверждено. Работа соответствующих служб на месте продолжается", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте министерства в Twitter.
https://ria.ru/20210624/boeing-1738493955.html
чехия
хорватия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чехия, хорватия, в мире
Летевший из Чехии самолет совершил экстренную посадку в Хорватии
17:20 25.06.2021 (обновлено: 18:13 25.06.2021)
Пассажирский самолет, летевший из Чехии, совершил экстренную посадку в Хорватии
БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Пассажирский самолет компании Smartwings вылетел в пятницу из Чехии и в экстренном режиме был вынужден приземлиться по месту назначения в Хорватии из-за сообщения о бомбе, сообщает пресс-служба хорватского МВД.
Экипаж Boeing 737-7Q8 указанной компании сообщил о чрезвычайной ситуации на борту около 13.30 (14.30 мск) в воздушном пространстве Хорватии
, лайнер был вынужден приземлиться в чрезвычайном порядке.
"Можем подтвердить, что самолет по маршруту Прага - Сплит приземлился в аэропорту Сплита согласно оперативным процедурам. Сообщение об угрозе, которое мы получили, проверяется. Самолет находится отдельно от других, пассажиры выведены, все службы на месте, аэропорт не закрыт для сообщения", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте министерства в Twitter
.
Позднее в пресс-службе хорватского МВД сообщили, что специалисты экстренных служб в Хорватии не обнаружили взрывное устройство у пассажиров и экипажа самолета компании Smartwings, который вылетел в пятницу из столицы Чехии и был вынужден экстренно приземлиться в Сплите из-за сообщения о взрывчатке.
"Проведен досмотр всех пассажиров и членов экипажа, все они находятся в здании аэропорта Сплита. Сообщение об угрозе в настоящее время не подтверждено. Работа соответствующих служб на месте продолжается", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте министерства в Twitter.