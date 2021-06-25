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Летевший из Чехии самолет совершил экстренную посадку в Хорватии
Летевший из Чехии самолет совершил экстренную посадку в Хорватии - РИА Новости, 25.06.2021
Летевший из Чехии самолет совершил экстренную посадку в Хорватии
Пассажирский самолет компании Smartwings вылетел в пятницу из Чехии и в экстренном режиме был вынужден приземлиться по месту назначения в Хорватии из-за... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:20
2021-06-25T18:13
чехия
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БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Пассажирский самолет компании Smartwings вылетел в пятницу из Чехии и в экстренном режиме был вынужден приземлиться по месту назначения в Хорватии из-за сообщения о бомбе, сообщает пресс-служба хорватского МВД.Экипаж Boeing 737-7Q8 указанной компании сообщил о чрезвычайной ситуации на борту около 13.30 (14.30 мск) в воздушном пространстве Хорватии, лайнер был вынужден приземлиться в чрезвычайном порядке."Можем подтвердить, что самолет по маршруту Прага - Сплит приземлился в аэропорту Сплита согласно оперативным процедурам. Сообщение об угрозе, которое мы получили, проверяется. Самолет находится отдельно от других, пассажиры выведены, все службы на месте, аэропорт не закрыт для сообщения", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте министерства в Twitter.Позднее в пресс-службе хорватского МВД сообщили, что специалисты экстренных служб в Хорватии не обнаружили взрывное устройство у пассажиров и экипажа самолета компании Smartwings, который вылетел в пятницу из столицы Чехии и был вынужден экстренно приземлиться в Сплите из-за сообщения о взрывчатке."Проведен досмотр всех пассажиров и членов экипажа, все они находятся в здании аэропорта Сплита. Сообщение об угрозе в настоящее время не подтверждено. Работа соответствующих служб на месте продолжается", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте министерства в Twitter.
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60
чехия, хорватия, в мире
Летевший из Чехии самолет совершил экстренную посадку в Хорватии
17:20 25.06.2021 (обновлено: 18:13 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет, летевший из Чехии, совершил экстренную посадку в Хорватии

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Пассажирский самолет компании Smartwings вылетел в пятницу из Чехии и в экстренном режиме был вынужден приземлиться по месту назначения в Хорватии из-за сообщения о бомбе, сообщает пресс-служба хорватского МВД.
Экипаж Boeing 737-7Q8 указанной компании сообщил о чрезвычайной ситуации на борту около 13.30 (14.30 мск) в воздушном пространстве Хорватии, лайнер был вынужден приземлиться в чрезвычайном порядке.
"Можем подтвердить, что самолет по маршруту Прага - Сплит приземлился в аэропорту Сплита согласно оперативным процедурам. Сообщение об угрозе, которое мы получили, проверяется. Самолет находится отдельно от других, пассажиры выведены, все службы на месте, аэропорт не закрыт для сообщения", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте министерства в Twitter.
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Позднее в пресс-службе хорватского МВД сообщили, что специалисты экстренных служб в Хорватии не обнаружили взрывное устройство у пассажиров и экипажа самолета компании Smartwings, который вылетел в пятницу из столицы Чехии и был вынужден экстренно приземлиться в Сплите из-за сообщения о взрывчатке.
"Проведен досмотр всех пассажиров и членов экипажа, все они находятся в здании аэропорта Сплита. Сообщение об угрозе в настоящее время не подтверждено. Работа соответствующих служб на месте продолжается", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте министерства в Twitter.
 
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