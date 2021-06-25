https://ria.ru/20210625/rusgidro-1738556727.html

Экс-главу Тувы назначили заместителем гендиректора "Русгидро"

Экс-главу Тувы назначили заместителем гендиректора "Русгидро" - РИА Новости, 25.06.2021

Экс-главу Тувы назначили заместителем гендиректора "Русгидро"

Шолбан Кара-оол, бывший глава Тувы, назначен на должность заместителя гендиректора по связям с общественностью и региональными органами власти "Русгидро",... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:06

2021-06-25T11:06

2021-06-25T11:06

владислав ховалыг

шолбан кара-оол

владимир путин

красноярск

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727228394_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_fbf68a7d840789d6b486fc301159d466.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Шолбан Кара-оол, бывший глава Тувы, назначен на должность заместителя гендиректора по связям с общественностью и региональными органами власти "Русгидро", сообщили РИА Новости в компании."Шолбан Кара-оол назначен на должность заместителя генерального директора по связям с общественностью и региональными органами власти "Русгидро", - рассказали в компании.Отмечается, что в зону его ответственности будут, помимо прочего, входить вопросы реализации и развития стратегии компании на территории Сибирского федерального округа и координация мероприятий по переводу исполнительного аппарата компании в Красноярск."Шолбан Кара-оол усилит команду "Русгидро" в условиях, когда перед компанией стоят новые важные задачи, решение которых требует опыта, знаний и высокого уровня работоспособности. Большой управленческий опыт Шолбана Валерьевича будет способствовать дальнейшему развитию "Русгидро" и достижению наших стратегических целей" - рассказали в "Русгидро".В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг."Русгидро" - российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.

https://ria.ru/20210407/monitoring-1727202275.html

https://ria.ru/20210216/rusgidro-1597620671.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав ховалыг, шолбан кара-оол, владимир путин, красноярск, экономика