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Экс-главу Тувы назначили заместителем гендиректора "Русгидро"
Экс-главу Тувы назначили заместителем гендиректора "Русгидро" - РИА Новости, 25.06.2021
Экс-главу Тувы назначили заместителем гендиректора "Русгидро"
Шолбан Кара-оол, бывший глава Тувы, назначен на должность заместителя гендиректора по связям с общественностью и региональными органами власти "Русгидро",... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:06
2021-06-25T11:06
владислав ховалыг
шолбан кара-оол
владимир путин
красноярск
экономика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Шолбан Кара-оол, бывший глава Тувы, назначен на должность заместителя гендиректора по связям с общественностью и региональными органами власти "Русгидро", сообщили РИА Новости в компании."Шолбан Кара-оол назначен на должность заместителя генерального директора по связям с общественностью и региональными органами власти "Русгидро", - рассказали в компании.Отмечается, что в зону его ответственности будут, помимо прочего, входить вопросы реализации и развития стратегии компании на территории Сибирского федерального округа и координация мероприятий по переводу исполнительного аппарата компании в Красноярск."Шолбан Кара-оол усилит команду "Русгидро" в условиях, когда перед компанией стоят новые важные задачи, решение которых требует опыта, знаний и высокого уровня работоспособности. Большой управленческий опыт Шолбана Валерьевича будет способствовать дальнейшему развитию "Русгидро" и достижению наших стратегических целей" - рассказали в "Русгидро".В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг."Русгидро" - российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.
https://ria.ru/20210407/monitoring-1727202275.html
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владислав ховалыг, шолбан кара-оол, владимир путин, красноярск, экономика
Экс-главу Тувы назначили заместителем гендиректора "Русгидро"
11:06 25.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава республики Тыва Шолбан Кара-оол
Глава республики Тыва Шолбан Кара-оол - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк

Экс-главу Тувы Шолбан Кара-оол назначили заместителем гендиректора "Русгидро"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Шолбан Кара-оол, бывший глава Тувы, назначен на должность заместителя гендиректора по связям с общественностью и региональными органами власти "Русгидро", сообщили РИА Новости в компании.
"Шолбан Кара-оол назначен на должность заместителя генерального директора по связям с общественностью и региональными органами власти "Русгидро", - рассказали в компании.
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Отмечается, что в зону его ответственности будут, помимо прочего, входить вопросы реализации и развития стратегии компании на территории Сибирского федерального округа и координация мероприятий по переводу исполнительного аппарата компании в Красноярск.
"Шолбан Кара-оол усилит команду "Русгидро" в условиях, когда перед компанией стоят новые важные задачи, решение которых требует опыта, знаний и высокого уровня работоспособности. Большой управленческий опыт Шолбана Валерьевича будет способствовать дальнейшему развитию "Русгидро" и достижению наших стратегических целей" - рассказали в "Русгидро".
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В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг.
"Русгидро" - российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.
 
Владислав ХовалыгШолбан Кара-оолВладимир ПутинКрасноярскЭкономика
 
 
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