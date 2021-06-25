https://ria.ru/20210625/rossotrudnichestvo-1738636914.html

Россотрудничество рассказало о проблемах при работе в США и Чехии

Россотрудничество рассказало о проблемах при работе в США и Чехии - РИА Новости, 25.06.2021

Россотрудничество рассказало о проблемах при работе в США и Чехии

Россотрудничество столкнулось с препятствиями своей работе в США и Чехии, заявил глава агентства Евгений Примаков. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T17:08

2021-06-25T17:08

2021-06-25T17:11

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

чехия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россотрудничество столкнулось с препятствиями своей работе в США и Чехии, заявил глава агентства Евгений Примаков.По его словам, приблизительно та же история произошла в Чехии. "Чехи потребовали сократить российское диппредставительство и выслать оттуда довольно много наших дипломатов, а напомню, представитель Россотрудничества и его заместитель являются держателями определенных дипломатических паспортов, они являются сотрудниками посольства. В этих условиях им тоже пришлось уехать, наш офис в Праге не работает", - добавил Примаков.Примаков также рассказал, что в США наблюдается "тяжелейшая история" с давлением на организации соотечественников.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.По договоренности обеих сторон, к 1 июня численный состав диппредставительств в каждой из стран приведен к паритетному соответствию - по 7 дипломатов, 25 командированных административно-технических сотрудников и 19 работников, принятых на месте.

https://ria.ru/20210603/mid-1735403356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), чехия, сша, в мире