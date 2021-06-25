Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210625/rossotrudnichestvo-1738636914.html
Россотрудничество рассказало о проблемах при работе в США и Чехии
Россотрудничество рассказало о проблемах при работе в США и Чехии - РИА Новости, 25.06.2021
Россотрудничество рассказало о проблемах при работе в США и Чехии
Россотрудничество столкнулось с препятствиями своей работе в США и Чехии, заявил глава агентства Евгений Примаков. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:08
2021-06-25T17:11
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
чехия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577710319_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_985ef3954034b9723b18799aae6899bd.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россотрудничество столкнулось с препятствиями своей работе в США и Чехии, заявил глава агентства Евгений Примаков.По его словам, приблизительно та же история произошла в Чехии. "Чехи потребовали сократить российское диппредставительство и выслать оттуда довольно много наших дипломатов, а напомню, представитель Россотрудничества и его заместитель являются держателями определенных дипломатических паспортов, они являются сотрудниками посольства. В этих условиях им тоже пришлось уехать, наш офис в Праге не работает", - добавил Примаков.Примаков также рассказал, что в США наблюдается "тяжелейшая история" с давлением на организации соотечественников.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.По договоренности обеих сторон, к 1 июня численный состав диппредставительств в каждой из стран приведен к паритетному соответствию - по 7 дипломатов, 25 командированных административно-технических сотрудников и 19 работников, принятых на месте.
https://ria.ru/20210603/mid-1735403356.html
россия
чехия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577710319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9002bb839593d27e957d55ecb1115b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), чехия, сша, в мире
Россотрудничество рассказало о проблемах при работе в США и Чехии
17:08 25.06.2021 (обновлено: 17:11 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЕвгений Примаков
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Нина Зотина

Россотрудничество столкнулось с препятствиями при работе представительств в США и Чехии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россотрудничество столкнулось с препятствиями своей работе в США и Чехии, заявил глава агентства Евгений Примаков.
"Безусловно, у нас есть проблемы. В США по сути наше представительство просто не функционирует, потому что всем пришлось уехать. Американцы объявили о том, что они не будут продлевать визы. Высылки как таковой не было, но тем менее, было объявлено, что лучше нам уехать... Наш офис в Вашингтоне в настоящий момент опечатан", - заявил Примаков на онлайн-конференции "Россия: "Миссия Добро" в МИА "Россия сегодня".
По его словам, приблизительно та же история произошла в Чехии. "Чехи потребовали сократить российское диппредставительство и выслать оттуда довольно много наших дипломатов, а напомню, представитель Россотрудничества и его заместитель являются держателями определенных дипломатических паспортов, они являются сотрудниками посольства. В этих условиях им тоже пришлось уехать, наш офис в Праге не работает", - добавил Примаков.
Примаков также рассказал, что в США наблюдается "тяжелейшая история" с давлением на организации соотечественников.
"Вплоть до того, что сотрудники ФБР приходят к людям, которые организуют акцию "Бессмертный полк", пытаются давить на них, угрожают арестами, нескольким активистам пришлось уехать из Соединенных Штатов. По сути их выдавили из страны... По степени остервенелости этой кампании понятно, что для американских партнеров это, видимо, какое-то дело принципа", - сказал он.
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
По договоренности обеих сторон, к 1 июня численный состав диппредставительств в каждой из стран приведен к паритетному соответствию - по 7 дипломатов, 25 командированных административно-технических сотрудников и 19 работников, принятых на месте.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 12:32
В МИД рассказали, как избежать попадания в список недружественных стран
 
РоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ЧехияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Три человека погибли в ДТП на МКАД
08:27В Сиднее ввели локдаун из-за вспышки COVID-19
08:18В Приморье обрушилась часть автомобильного моста
08:16В Псковской области четыре человека пострадали из-за урагана
07:24Эксперт объяснил, зачем хакеры оставляют "русский след"
07:19В Германии оценили последствия в случае отключения России от SWIFT
06:56Фармрегулятор в США расширил предупреждения к вакцинам Pfizer и Moderna
06:49В бундестаге рассказали, как защитить "Северный поток — 2" от США
06:45В Киеве заявили о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией
06:27Депутат бундестага предостерег от новой гонки вооружений с Россией
06:23Кардиолог объяснила, как пациентам удается распознать скорый инфаркт
06:07При пожаре в Ивановской области погибли подросток и пожарный
06:02В бундестаге заявили о важности саммита ЕС с участием России
05:51Эксперт назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера
05:22В Приморье арестовали мужчину, угрожавшего убить знакомую
05:11Рябков назвал условие подключения США к урегулированию на Украине
05:06В Германии оценили идею о компенсациях Украине по "Северному потоку — 2"
04:49Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Киеву из-за "Северного потока — 2"
04:20Китай угрожал остановить поставки вакцин на Украину, сообщило AP
04:15Россиянам назвали способ не сойти с ума в летних пробках
Лента новостейМолния