Россотрудничество рассказало о проблемах при работе в США и Чехии
17:08 25.06.2021 (обновлено: 17:11 25.06.2021)
Россотрудничество столкнулось с препятствиями при работе представительств в США и Чехии
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россотрудничество столкнулось с препятствиями своей работе в США и Чехии, заявил глава агентства Евгений Примаков.
"Безусловно, у нас есть проблемы. В США по сути наше представительство просто не функционирует, потому что всем пришлось уехать. Американцы объявили о том, что они не будут продлевать визы. Высылки как таковой не было, но тем менее, было объявлено, что лучше нам уехать... Наш офис в Вашингтоне в настоящий момент опечатан", - заявил Примаков на онлайн-конференции "Россия: "Миссия Добро" в МИА "Россия сегодня".
По его словам, приблизительно та же история произошла в Чехии. "Чехи потребовали сократить российское диппредставительство и выслать оттуда довольно много наших дипломатов, а напомню, представитель Россотрудничества и его заместитель являются держателями определенных дипломатических паспортов, они являются сотрудниками посольства. В этих условиях им тоже пришлось уехать, наш офис в Праге не работает", - добавил Примаков.
Примаков также рассказал, что в США наблюдается "тяжелейшая история" с давлением на организации соотечественников.
"Вплоть до того, что сотрудники ФБР приходят к людям, которые организуют акцию "Бессмертный полк", пытаются давить на них, угрожают арестами, нескольким активистам пришлось уехать из Соединенных Штатов. По сути их выдавили из страны... По степени остервенелости этой кампании понятно, что для американских партнеров это, видимо, какое-то дело принципа", - сказал он.
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
По договоренности обеих сторон, к 1 июня численный состав диппредставительств в каждой из стран приведен к паритетному соответствию - по 7 дипломатов, 25 командированных административно-технических сотрудников и 19 работников, принятых на месте.