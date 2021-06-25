https://ria.ru/20210625/rosnedra-1738663037.html

Мишустин назначил Евгения Петрова врио главы Роснедр

Мишустин назначил Евгения Петрова врио главы Роснедр - РИА Новости, 25.06.2021

Мишустин назначил Евгения Петрова врио главы Роснедр

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замруководителя Роснедр Евгения Петрова временно исполняющим обязанности главы ведомства и освободил от... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T19:03

2021-06-25T19:03

2021-06-25T19:17

михаил мишустин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

политика

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замруководителя Роснедр Евгения Петрова временно исполняющим обязанности главы ведомства и освободил от должности Евгения Киселева, сообщила пресс-служба кабмина."Временно исполнять обязанности руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) будет Евгений Петров. Распоряжение о его назначении подписал председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии – руководителя Роснедр Киселев освобожден в связи с упразднением этой должности."Евгений Киселев уходит из Федерального агентства по недропользованию. Его заместитель Евгений Петров будет исполнять обязанности руководителя, пока в Роснедра не назначат нового главу", - прокомментировало Минприроды РФ.Ранее министерство природных ресурсов и экологии объявило о кадровых изменениях, в том числе о снятии с главы Роснедр Киселева полномочий замминистра. Ведомство уточняло, что в Минприроды больше нет должности заместитель министра - руководитель федерального агентства по недропользованию.

https://ria.ru/20210518/naznachenie-1732747121.html

https://ria.ru/20210619/yatselenko-1737725379.html

россия

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михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), политика