Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210625/rassledovanie-1738650386.html
ICAO создала комиссию по расследованию инцидента с самолетом Ryanair
ICAO создала комиссию по расследованию инцидента с самолетом Ryanair - РИА Новости, 25.06.2021
ICAO создала комиссию по расследованию инцидента с самолетом Ryanair
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сформировала комиссию по расследованию инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T18:16
2021-06-25T18:18
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
евросоюз
белоруссия
ryanair
международная организация гражданской авиации
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733636442_0:120:3428:2048_1920x0_80_0_0_37453006ad3d86bba74fea7a5ca3eeec.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сформировала комиссию по расследованию инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, определив круг вопросов, по которым необходимо получить ответы от других стран, заявил РИА Новости представитель России при ИКАО Сергей Гудков.Представитель России при ИКАО добавил, что организация получила ответы на поставленные в рамках данного дела вопросы перед другими странами "не в полном объеме", из-за чего ее комиссия пока не приступила к расследованию."После получения ответов на поставленные вопросы комиссия приступит к расследованию. Окончательный отчет комиссии по расследованию будет представлен членам совета на 224-й осенней сессии совета ИКАО", - сказал Гудков.Он также проинформировал, что Россия не принимала участия в подготовке промежуточного доклада ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair, который, как сообщалось ранее, был представлен Белоруссии.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.
https://ria.ru/20210624/doklad-1738448268.html
https://ria.ru/20210614/zakharova-1736971702.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733636442_516:0:3247:2048_1920x0_80_0_0_050ac2d3f43408fc2434e6674f6757c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, евросоюз, белоруссия, ryanair, международная организация гражданской авиации, в мире
ICAO создала комиссию по расследованию инцидента с самолетом Ryanair
18:16 25.06.2021 (обновлено: 18:18 25.06.2021)
 
© AP Photo / Martin Meissner, FileСамолет авиакомпании Ryanair
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© AP Photo / Martin Meissner, File

ICAO создала комиссию по расследованию инцидента с самолетом Ryanair в Минске

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сформировала комиссию по расследованию инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, определив круг вопросов, по которым необходимо получить ответы от других стран, заявил РИА Новости представитель России при ИКАО Сергей Гудков.

"В рабочем документе, представленном членам совета ИКАО, представлено состояние дел по расследованию данного инцидента, а именно: сформирована комиссия по расследованию; определен круг вопросов, на которые предстоит получит ответ; направлены вопросы ряду стран по данному событию", - сообщил Гудков.

Представитель России при ИКАО добавил, что организация получила ответы на поставленные в рамках данного дела вопросы перед другими странами "не в полном объеме", из-за чего ее комиссия пока не приступила к расследованию.
"После получения ответов на поставленные вопросы комиссия приступит к расследованию. Окончательный отчет комиссии по расследованию будет представлен членам совета на 224-й осенней сессии совета ИКАО", - сказал Гудков.
Белорусский кинолог проверяет багаж у самолета Ryanair Boeing 737-8AS - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 15:39
Минск получил промежуточный доклад ICAO по инциденту с рейсом Ryanair
Он также проинформировал, что Россия не принимала участия в подготовке промежуточного доклада ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair, который, как сообщалось ранее, был представлен Белоруссии.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 17:50Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Захарова осудила журналистов, покинувших пресс-конференцию по Ryanair
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичРоссияЕвросоюзБелоруссияRyanairМеждународная организация гражданской авиацииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Три человека погибли в ДТП на МКАД
08:27В Сиднее ввели локдаун из-за вспышки COVID-19
08:18В Приморье обрушилась часть автомобильного моста
08:16В Псковской области четыре человека пострадали из-за урагана
07:24Эксперт объяснил, зачем хакеры оставляют "русский след"
07:19В Германии оценили последствия в случае отключения России от SWIFT
06:56Фармрегулятор в США расширил предупреждения к вакцинам Pfizer и Moderna
06:49В бундестаге рассказали, как защитить "Северный поток — 2" от США
06:45В Киеве заявили о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией
06:27Депутат бундестага предостерег от новой гонки вооружений с Россией
06:23Кардиолог объяснила, как пациентам удается распознать скорый инфаркт
06:07При пожаре в Ивановской области погибли подросток и пожарный
06:02В бундестаге заявили о важности саммита ЕС с участием России
05:51Эксперт назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера
05:22В Приморье арестовали мужчину, угрожавшего убить знакомую
05:11Рябков назвал условие подключения США к урегулированию на Украине
05:06В Германии оценили идею о компенсациях Украине по "Северному потоку — 2"
04:49Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Киеву из-за "Северного потока — 2"
04:20Китай угрожал остановить поставки вакцин на Украину, сообщило AP
04:15Россиянам назвали способ не сойти с ума в летних пробках
Лента новостейМолния