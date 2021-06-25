https://ria.ru/20210625/rassledovanie-1738650386.html

ICAO создала комиссию по расследованию инцидента с самолетом Ryanair

ICAO создала комиссию по расследованию инцидента с самолетом Ryanair - РИА Новости, 25.06.2021

ICAO создала комиссию по расследованию инцидента с самолетом Ryanair

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сформировала комиссию по расследованию инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T18:16

2021-06-25T18:16

2021-06-25T18:18

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

россия

евросоюз

белоруссия

ryanair

международная организация гражданской авиации

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сформировала комиссию по расследованию инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, определив круг вопросов, по которым необходимо получить ответы от других стран, заявил РИА Новости представитель России при ИКАО Сергей Гудков.Представитель России при ИКАО добавил, что организация получила ответы на поставленные в рамках данного дела вопросы перед другими странами "не в полном объеме", из-за чего ее комиссия пока не приступила к расследованию."После получения ответов на поставленные вопросы комиссия приступит к расследованию. Окончательный отчет комиссии по расследованию будет представлен членам совета на 224-й осенней сессии совета ИКАО", - сказал Гудков.Он также проинформировал, что Россия не принимала участия в подготовке промежуточного доклада ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair, который, как сообщалось ранее, был представлен Белоруссии.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.

https://ria.ru/20210624/doklad-1738448268.html

https://ria.ru/20210614/zakharova-1736971702.html

россия

белоруссия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, евросоюз, белоруссия, ryanair, международная организация гражданской авиации, в мире