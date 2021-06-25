ICAO создала комиссию по расследованию инцидента с самолетом Ryanair
18:16 25.06.2021 (обновлено: 18:18 25.06.2021)
© AP Photo / Martin Meissner, FileСамолет авиакомпании Ryanair
© AP Photo / Martin Meissner, File
ICAO создала комиссию по расследованию инцидента с самолетом Ryanair в Минске
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сформировала комиссию по расследованию инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, определив круг вопросов, по которым необходимо получить ответы от других стран, заявил РИА Новости представитель России при ИКАО Сергей Гудков.
"В рабочем документе, представленном членам совета ИКАО, представлено состояние дел по расследованию данного инцидента, а именно: сформирована комиссия по расследованию; определен круг вопросов, на которые предстоит получит ответ; направлены вопросы ряду стран по данному событию", - сообщил Гудков.
Представитель России при ИКАО добавил, что организация получила ответы на поставленные в рамках данного дела вопросы перед другими странами "не в полном объеме", из-за чего ее комиссия пока не приступила к расследованию.
"После получения ответов на поставленные вопросы комиссия приступит к расследованию. Окончательный отчет комиссии по расследованию будет представлен членам совета на 224-й осенней сессии совета ИКАО", - сказал Гудков.
Он также проинформировал, что Россия не принимала участия в подготовке промежуточного доклада ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair, который, как сообщалось ранее, был представлен Белоруссии.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.