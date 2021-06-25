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Туризм
https://ria.ru/20210625/putevki-1738609638.html
В Краснодарском крае назвали условия для возврата средств за путевки
В Краснодарском крае назвали условия для возврата средств за путевки - РИА Новости, 25.06.2021
В Краснодарском крае назвали условия для возврата средств за путевки
Возвращать деньги за путевку, от которой клиент отказался в связи с введенными в Краснодарском крае требованиями о предъявлении сертификатов о вакцинации и... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:51
2021-06-25T14:51
туризм
коронавирус в россии
зарина догузова
вениамин кондратьев
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 25 июн – РИА Новости. Возвращать деньги за путевку, от которой клиент отказался в связи с введенными в Краснодарском крае требованиями о предъявлении сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов, придется в соответствии с условиями ее приобретения, сообщили РИА Новости в региональном министерстве курортов и туризма.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Ассоциация туроператоров России (АТОР) после заявления Кондратьева сообщила о "шквале" запросов на аннулирование туров в Краснодарский край.Ассоциация предупреждала, что туристы технически не смогут получить сертификат о вакцинации до 1 августа, учитывая промежуток между введением двух доз вакцины, и отмечала, что, по предварительной оценке, спрос на курорты Краснодарского края из-за ограничений может снизиться минимум на 50%."Возврат стоимости происходит в соответствии с условиями приобретения путевки", - сообщили РИА Новости в министерстве, отвечая на вопрос о том, могут ли туристы, вернувшие путевки в связи с введением новых правил заселения в отели, рассчитывать на какие-либо компенсации.В пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила журналистам, что обратилась к главе Кубани с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов, в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.
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коронавирус в россии, зарина догузова, вениамин кондратьев, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), краснодарский край
В Краснодарском крае назвали условия для возврата средств за путевки
14:51 25.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк

В Краснодарском крае назвали условия возврата средств за путевки

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 июн – РИА Новости. Возвращать деньги за путевку, от которой клиент отказался в связи с введенными в Краснодарском крае требованиями о предъявлении сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов, придется в соответствии с условиями ее приобретения, сообщили РИА Новости в региональном министерстве курортов и туризма.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Ассоциация туроператоров России (АТОР) после заявления Кондратьева сообщила о "шквале" запросов на аннулирование туров в Краснодарский край.
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
14:40Туризм
На Кубани отели превратятся в обсерваторы в случае вспышек COVID-19
Ассоциация предупреждала, что туристы технически не смогут получить сертификат о вакцинации до 1 августа, учитывая промежуток между введением двух доз вакцины, и отмечала, что, по предварительной оценке, спрос на курорты Краснодарского края из-за ограничений может снизиться минимум на 50%.
"Возврат стоимости происходит в соответствии с условиями приобретения путевки", - сообщили РИА Новости в министерстве, отвечая на вопрос о том, могут ли туристы, вернувшие путевки в связи с введением новых правил заселения в отели, рассчитывать на какие-либо компенсации.
В пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила журналистам, что обратилась к главе Кубани с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов, в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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ТуризмКоронавирус в РоссииЗарина ДогузоваВениамин КондратьевАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Краснодарский край
 
 
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