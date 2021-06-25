https://ria.ru/20210625/putevki-1738609638.html

В Краснодарском крае назвали условия для возврата средств за путевки

В Краснодарском крае назвали условия для возврата средств за путевки - РИА Новости, 25.06.2021

В Краснодарском крае назвали условия для возврата средств за путевки

Возвращать деньги за путевку, от которой клиент отказался в связи с введенными в Краснодарском крае требованиями о предъявлении сертификатов о вакцинации и... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:51

2021-06-25T14:51

2021-06-25T14:51

туризм

коронавирус в россии

зарина догузова

вениамин кондратьев

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737701836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98567788dc5d6ac47b85c0500853cf27.jpg

КРАСНОДАР, 25 июн – РИА Новости. Возвращать деньги за путевку, от которой клиент отказался в связи с введенными в Краснодарском крае требованиями о предъявлении сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов, придется в соответствии с условиями ее приобретения, сообщили РИА Новости в региональном министерстве курортов и туризма.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Ассоциация туроператоров России (АТОР) после заявления Кондратьева сообщила о "шквале" запросов на аннулирование туров в Краснодарский край.Ассоциация предупреждала, что туристы технически не смогут получить сертификат о вакцинации до 1 августа, учитывая промежуток между введением двух доз вакцины, и отмечала, что, по предварительной оценке, спрос на курорты Краснодарского края из-за ограничений может снизиться минимум на 50%."Возврат стоимости происходит в соответствии с условиями приобретения путевки", - сообщили РИА Новости в министерстве, отвечая на вопрос о том, могут ли туристы, вернувшие путевки в связи с введением новых правил заселения в отели, рассчитывать на какие-либо компенсации.В пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила журналистам, что обратилась к главе Кубани с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов, в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

https://ria.ru/20210625/vspyshka-1738605930.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, зарина догузова, вениамин кондратьев, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), краснодарский край