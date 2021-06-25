https://ria.ru/20210625/puteshestviya-1738659710.html
Эксперты рассказали, как туристам подготовиться к путешествию на автобусе
Эксперты рассказали, как туристам подготовиться к путешествию на автобусе - РИА Новости, 25.06.2021
Эксперты рассказали, как туристам подготовиться к путешествию на автобусе
Эксперты рассказали, какие факторы нужно учесть, планируя путешествие на автобусе, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T18:57
2021-06-25T18:57
2021-06-25T18:57
путешествия
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/138954/68/1389546811_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_45a1c1493e52371f34b6e527bc8ab88a.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие факторы нужно учесть, планируя путешествие на автобусе, сообщает Туту.ру.В первую очередь, необходимо изучить информацию об автобусе — выяснить, какие удобства есть на борту: розетки, интернет, кондиционер, туалет, кофе-машина, а также сколько места для ног, откидывается ли спинка сидений.Выбор места — дело не менее важное. Обладателям длинных ног лучше занимать кресла у прохода, хотя сиденье у окна удобнее: можно прислониться к окну или стенке, положить под голову кофту и поспать. Не стоит садиться в конец салона страдающим "морской болезнью" — там укачивает сильнее.Изучение требований региона прибытия — также необходимый шаг в подготовке к поездке.Заранее выясните правила и стоимость перевозки чемодана в багажном отделении и ручной клади — в салоне. Во многих автобусах можно бесплатно провезти также лыжи в чехле, детскую коляску, санки. Некоторые компании берут плату за провоз багажа.Выходите из салона на остановках, заправках и промежуточных станциях, даже если холодно или идет дождь: пройдитесь, потянитесь, попрыгайте, разомните затекшие от долгого сидения суставы.Заранее узнайте, где вас высадят, поскольку автобусы не всегда приезжают в центр города. Закачайте в телефон карту пункта назначения и выясните расписание работы общественного транспорта, чтобы добраться в отель.
https://ria.ru/20210625/bolgariya-1738406743.html
https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/138954/68/1389546811_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0cdc4de8eee8cf93c8130977ca05ca09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
путешествия, туризм, туристы, новости - туризм
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие факторы нужно учесть, планируя путешествие на автобусе, сообщает Туту.ру.
В первую очередь, необходимо изучить информацию об автобусе — выяснить, какие удобства есть на борту: розетки, интернет, кондиционер, туалет, кофе-машина, а также сколько места для ног, откидывается ли спинка сидений.
Выбор места — дело не менее важное. Обладателям длинных ног лучше занимать кресла у прохода, хотя сиденье у окна удобнее: можно прислониться к окну или стенке, положить под голову кофту и поспать. Не стоит садиться в конец салона страдающим "морской болезнью" — там укачивает сильнее.
Изучение требований региона прибытия — также необходимый шаг в подготовке к поездке.
Заранее выясните правила и стоимость перевозки чемодана в багажном отделении и ручной клади — в салоне. Во многих автобусах можно бесплатно провезти также лыжи в чехле, детскую коляску, санки. Некоторые компании берут плату за провоз багажа.
Выходите из салона на остановках, заправках и промежуточных станциях, даже если холодно или идет дождь: пройдитесь, потянитесь, попрыгайте, разомните затекшие от долгого сидения суставы.
Заранее узнайте, где вас высадят, поскольку автобусы не всегда приезжают в центр города. Закачайте в телефон карту пункта назначения и выясните расписание работы общественного транспорта, чтобы добраться в отель.