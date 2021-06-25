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Туризм
https://ria.ru/20210625/puteshestviya-1738659710.html
Эксперты рассказали, как туристам подготовиться к путешествию на автобусе
Эксперты рассказали, как туристам подготовиться к путешествию на автобусе - РИА Новости, 25.06.2021
Эксперты рассказали, как туристам подготовиться к путешествию на автобусе
Эксперты рассказали, какие факторы нужно учесть, планируя путешествие на автобусе, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T18:57
2021-06-25T18:57
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие факторы нужно учесть, планируя путешествие на автобусе, сообщает Туту.ру.В первую очередь, необходимо изучить информацию об автобусе — выяснить, какие удобства есть на борту: розетки, интернет, кондиционер, туалет, кофе-машина, а также сколько места для ног, откидывается ли спинка сидений.Выбор места — дело не менее важное. Обладателям длинных ног лучше занимать кресла у прохода, хотя сиденье у окна удобнее: можно прислониться к окну или стенке, положить под голову кофту и поспать. Не стоит садиться в конец салона страдающим "морской болезнью" — там укачивает сильнее.Изучение требований региона прибытия — также необходимый шаг в подготовке к поездке.Заранее выясните правила и стоимость перевозки чемодана в багажном отделении и ручной клади — в салоне. Во многих автобусах можно бесплатно провезти также лыжи в чехле, детскую коляску, санки. Некоторые компании берут плату за провоз багажа.Выходите из салона на остановках, заправках и промежуточных станциях, даже если холодно или идет дождь: пройдитесь, потянитесь, попрыгайте, разомните затекшие от долгого сидения суставы.Заранее узнайте, где вас высадят, поскольку автобусы не всегда приезжают в центр города. Закачайте в телефон карту пункта назначения и выясните расписание работы общественного транспорта, чтобы добраться в отель.
https://ria.ru/20210625/bolgariya-1738406743.html
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путешествия, туризм, туристы, новости - туризм

Эксперты рассказали, как туристам подготовиться к путешествию на автобусе

18:57 25.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийские туристы в Шарм-эш-Шейхе
Российские туристы в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие факторы нужно учесть, планируя путешествие на автобусе, сообщает Туту.ру.
В первую очередь, необходимо изучить информацию об автобусе — выяснить, какие удобства есть на борту: розетки, интернет, кондиционер, туалет, кофе-машина, а также сколько места для ног, откидывается ли спинка сидений.
Выбор места — дело не менее важное. Обладателям длинных ног лучше занимать кресла у прохода, хотя сиденье у окна удобнее: можно прислониться к окну или стенке, положить под голову кофту и поспать. Не стоит садиться в конец салона страдающим "морской болезнью" — там укачивает сильнее.
Изучение требований региона прибытия — также необходимый шаг в подготовке к поездке.
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Заранее выясните правила и стоимость перевозки чемодана в багажном отделении и ручной клади — в салоне. Во многих автобусах можно бесплатно провезти также лыжи в чехле, детскую коляску, санки. Некоторые компании берут плату за провоз багажа.
Выходите из салона на остановках, заправках и промежуточных станциях, даже если холодно или идет дождь: пройдитесь, потянитесь, попрыгайте, разомните затекшие от долгого сидения суставы.
Заранее узнайте, где вас высадят, поскольку автобусы не всегда приезжают в центр города. Закачайте в телефон карту пункта назначения и выясните расписание работы общественного транспорта, чтобы добраться в отель.
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