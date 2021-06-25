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В Британии приравняли инцидент с эсминцем к высадке парашютистов в Крыму
В Британии приравняли инцидент с эсминцем к высадке парашютистов в Крыму - РИА Новости, 25.06.2021
В Британии приравняли инцидент с эсминцем к высадке парашютистов в Крыму
Целью британского эсминца Defender было продемонстрировать враждебный настрой и спровоцировать Россию, пишет бывший дипломат и аналитик Крейг Мюррей. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:37
2021-06-25T15:49
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
крейг мюррей
су-24м
черное море
борис джонсон
джо байден
великобритания
республика крым
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Целью британского эсминца Defender было продемонстрировать враждебный настрой и спровоцировать Россию, пишет бывший дипломат и аналитик Крейг Мюррей.Прежде всего специалист считает, что британское судно не испытывало необходимости проходить на расстоянии двенадцати миль от крымского мыса Фиолент, так как морской путь не проходит там.Согласно Конвенции ООН по морскому праву, территориальные воды — это неотъемлемая часть страны. Например, если на корабле, находящемся в пределах двенадцати миль от побережья, происходит убийство, то его рассматривают в рамках юрисдикции прибрежного государства. В том случае, когда судно расположено на расстоянии более двенадцати миль, действует законодательство той страны, под чьим флагом оно плавает, указывает автор статьи.Крейг также напомнил, что согласно положениям конвенции проход иностранного судна расценивается как нарушение, если его действия направлены на сбор информации для ослабления безопасности прибрежного государства (пункт 2.с) и распространение пропаганды против него (пункт 2.d). Последний пункт, по его мнению, подтверждается присутствием журналиста Би-би-си на борту британского эсминца.В среду Минобороны заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль был вынужден сделать несколько предупредительных выстрелов, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание". Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское Минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в Минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/britaniya-1738296706.html
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россия
черное море
великобритания
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, крейг мюррей, су-24м, черное море, борис джонсон, джо байден, великобритания, республика крым, оон, безопасность
В Британии приравняли инцидент с эсминцем к высадке парашютистов в Крыму
13:37 25.06.2021 (обновлено: 15:49 25.06.2021)
 
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris MumbyЭсминец Defender Королевских ВМС Великобритании
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris Mumby

Бывший дипломат Мюррей приравнял инцидент с эсминцем к высадке полка парашютистов в Крыму

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Целью британского эсминца Defender было продемонстрировать враждебный настрой и спровоцировать Россию, пишет бывший дипломат и аналитик Крейг Мюррей.
Прежде всего специалист считает, что британское судно не испытывало необходимости проходить на расстоянии двенадцати миль от крымского мыса Фиолент, так как морской путь не проходит там.
Эсминец Дефендер ВМС Великобритании в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 18:08Сказано в эфире
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Согласно Конвенции ООН по морскому праву, территориальные воды — это неотъемлемая часть страны. Например, если на корабле, находящемся в пределах двенадцати миль от побережья, происходит убийство, то его рассматривают в рамках юрисдикции прибрежного государства. В том случае, когда судно расположено на расстоянии более двенадцати миль, действует законодательство той страны, под чьим флагом оно плавает, указывает автор статьи.

"Заход в территориальные воды Крыма сравним с высадкой на полуострове целого полка парашютистов", — отмечает Мюррей.

Крейг также напомнил, что согласно положениям конвенции проход иностранного судна расценивается как нарушение, если его действия направлены на сбор информации для ослабления безопасности прибрежного государства (пункт 2.с) и распространение пропаганды против него (пункт 2.d). Последний пункт, по его мнению, подтверждается присутствием журналиста Би-би-си на борту британского эсминца.
В среду Минобороны заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль был вынужден сделать несколько предупредительных выстрелов, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание". Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское Минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях.
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Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в Минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.
 
Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияКрейг МюррейСу-24МЧерное мореБорис ДжонсонДжо БайденВеликобританияРеспублика КрымООНБезопасность
 
 
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