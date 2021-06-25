https://ria.ru/20210625/provokatsiya-1738589956.html

В Британии приравняли инцидент с эсминцем к высадке парашютистов в Крыму

В Британии приравняли инцидент с эсминцем к высадке парашютистов в Крыму - РИА Новости, 25.06.2021

В Британии приравняли инцидент с эсминцем к высадке парашютистов в Крыму

Целью британского эсминца Defender было продемонстрировать враждебный настрой и спровоцировать Россию, пишет бывший дипломат и аналитик Крейг Мюррей. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T13:37

2021-06-25T13:37

2021-06-25T15:49

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

крейг мюррей

су-24м

черное море

борис джонсон

джо байден

великобритания

республика крым

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Целью британского эсминца Defender было продемонстрировать враждебный настрой и спровоцировать Россию, пишет бывший дипломат и аналитик Крейг Мюррей.Прежде всего специалист считает, что британское судно не испытывало необходимости проходить на расстоянии двенадцати миль от крымского мыса Фиолент, так как морской путь не проходит там.Согласно Конвенции ООН по морскому праву, территориальные воды — это неотъемлемая часть страны. Например, если на корабле, находящемся в пределах двенадцати миль от побережья, происходит убийство, то его рассматривают в рамках юрисдикции прибрежного государства. В том случае, когда судно расположено на расстоянии более двенадцати миль, действует законодательство той страны, под чьим флагом оно плавает, указывает автор статьи.Крейг также напомнил, что согласно положениям конвенции проход иностранного судна расценивается как нарушение, если его действия направлены на сбор информации для ослабления безопасности прибрежного государства (пункт 2.с) и распространение пропаганды против него (пункт 2.d). Последний пункт, по его мнению, подтверждается присутствием журналиста Би-би-си на борту британского эсминца.В среду Минобороны заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль был вынужден сделать несколько предупредительных выстрелов, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание". Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское Минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в Минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/britaniya-1738296706.html

https://ria.ru/20210625/esminets-1738532440.html

россия

черное море

великобритания

республика крым

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