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В МИД рассказали о работе над возобновлением проверок по соблюдению СНВ-3

В МИД рассказали о работе над возобновлением проверок по соблюдению СНВ-3 - РИА Новости, 25.06.2021

В МИД рассказали о работе над возобновлением проверок по соблюдению СНВ-3

РФ и США активно прорабатывают вопрос возобновления проверок в рамках продленного договора СНВ-3, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T10:06

2021-06-25T10:06

2021-06-25T10:12

россия

договор снв-3

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

сша

в мире

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СОЧИ, 25 июн - РИА Новости. РФ и США активно прорабатывают вопрос возобновления проверок в рамках продленного договора СНВ-3, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы приступили к обсуждению этого вопроса, активно прорабатываем", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.Он добавил, что договоренности пока нет, так как остается фактор пандемии.

https://ria.ru/20210614/nato-1736991193.html

россия

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россия, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире