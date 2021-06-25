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В МИД рассказали о работе над возобновлением проверок по соблюдению СНВ-3
В МИД рассказали о работе над возобновлением проверок по соблюдению СНВ-3 - РИА Новости, 25.06.2021
В МИД рассказали о работе над возобновлением проверок по соблюдению СНВ-3
РФ и США активно прорабатывают вопрос возобновления проверок в рамках продленного договора СНВ-3, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:06
2021-06-25T10:12
россия
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
в мире
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СОЧИ, 25 июн - РИА Новости. РФ и США активно прорабатывают вопрос возобновления проверок в рамках продленного договора СНВ-3, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы приступили к обсуждению этого вопроса, активно прорабатываем", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.Он добавил, что договоренности пока нет, так как остается фактор пандемии.
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россия, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире
В МИД рассказали о работе над возобновлением проверок по соблюдению СНВ-3
10:06 25.06.2021 (обновлено: 10:12 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Рябков заявил, что Россия и США прорабатывают вопрос возобновления проверок по соблюдению СНВ-3

Читать ria.ru в
СОЧИ, 25 июн - РИА Новости. РФ и США активно прорабатывают вопрос возобновления проверок в рамках продленного договора СНВ-3, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы приступили к обсуждению этого вопроса, активно прорабатываем", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он добавил, что договоренности пока нет, так как остается фактор пандемии.
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 20:53
НАТО оценила продление СНВ-3
 
РоссияДоговор СНВ-3Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСШАВ мире
 
 
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