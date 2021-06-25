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В Карелии разработают систему идентификации привившихся от COVID-19

В Карелии разработают систему идентификации привившихся от COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021

В Карелии разработают систему идентификации привившихся от COVID-19

Власти Карелии до 1 августа разработают систему идентификации тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса или переболел им в 2021 году, сообщил глава республики... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T19:03

2021-06-25T19:03

2021-06-25T19:13

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

артур парфенчиков

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

республика карелия

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Власти Карелии до 1 августа разработают систему идентификации тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса или переболел им в 2021 году, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."Органам исполнительной власти и МСУ (местного самоуправления - ред.) поручено до 1 августа разработать систему идентификации жителей республики, прошедших вакцинацию и переболевших коронавирусом с начала года", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Соответствующее распоряжение подписано главой Карелии в пятницу."Принимаемые решения - это цивилизованные заблаговременные предложения обезопасить себя от изоляционных мер в случае обострения эпидситуации. Мы сможем мотивированно обосновать неприменение указанных мер в отношении определённых групп граждан и организаций, в том числе вводимых по требованию Роспотребнадзора", - заключил Парфенчиков.

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), артур парфенчиков, коронавирус в россии, здоровье - общество, республика карелия, общество