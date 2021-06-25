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В Карелии разработают систему идентификации привившихся от COVID-19
В Карелии разработают систему идентификации привившихся от COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021
В Карелии разработают систему идентификации привившихся от COVID-19
Власти Карелии до 1 августа разработают систему идентификации тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса или переболел им в 2021 году, сообщил глава республики... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T19:03
2021-06-25T19:03
2021-06-25T19:13
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
артур парфенчиков
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
республика карелия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Власти Карелии до 1 августа разработают систему идентификации тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса или переболел им в 2021 году, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."Органам исполнительной власти и МСУ (местного самоуправления - ред.) поручено до 1 августа разработать систему идентификации жителей республики, прошедших вакцинацию и переболевших коронавирусом с начала года", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Соответствующее распоряжение подписано главой Карелии в пятницу."Принимаемые решения - это цивилизованные заблаговременные предложения обезопасить себя от изоляционных мер в случае обострения эпидситуации. Мы сможем мотивированно обосновать неприменение указанных мер в отношении определённых групп граждан и организаций, в том числе вводимых по требованию Роспотребнадзора", - заключил Парфенчиков.
республика карелия
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), артур парфенчиков, коронавирус в россии, здоровье - общество, республика карелия, общество
В Карелии разработают систему идентификации привившихся от COVID-19
19:03 25.06.2021 (обновлено: 19:13 25.06.2021)
В Карелии до 1 августа разработают систему идентификации привившихся от COVID-19