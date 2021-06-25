https://ria.ru/20210625/prigovor-1738536060.html

Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте

Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте - РИА Новости, 25.06.2021

Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте

Суд в Приморье приговорил местного жителя к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно за то, что он по ошибке застрелил на охоте двух мужчин, сообщает краевая... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T08:49

2021-06-25T08:49

2021-06-25T08:49

россия

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Суд в Приморье приговорил местного жителя к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно за то, что он по ошибке застрелил на охоте двух мужчин, сообщает краевая прокуратура."В ночное время в августе 2020 года фигурант в отсутствие соответствующего разрешения, взяв с собой ружье, оправился на охоту. Остановившись на грунтовой дороге, через тепловизионный монокуляр фигурант увидел, как ему показалось, спрятавшихся в зарослях травы и кустарниках стадо копытных животных и через открытое окно произвел выстрелы по ним. Услышав крики людей, мужчина осознал, что стрелял в людей, и покинул место преступления", - говорится в сообщении.От полученных ранений двое мужчин скончались на месте. Вину фигурант признал и добровольно загладил причинённый вред родственникам.Не согласившись с приговором, прокурор обжаловал его в апелляционном порядке.

https://ria.ru/20210312/priamure-1600906368.html

россия

приморский край

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россия, приморский край, происшествия