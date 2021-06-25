https://ria.ru/20210625/prigovor-1738536060.html
Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте - РИА Новости, 25.06.2021
Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
Суд в Приморье приговорил местного жителя к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно за то, что он по ошибке застрелил на охоте двух мужчин, сообщает краевая... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T08:49
2021-06-25T08:49
2021-06-25T08:49
россия
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Суд в Приморье приговорил местного жителя к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно за то, что он по ошибке застрелил на охоте двух мужчин, сообщает краевая прокуратура."В ночное время в августе 2020 года фигурант в отсутствие соответствующего разрешения, взяв с собой ружье, оправился на охоту. Остановившись на грунтовой дороге, через тепловизионный монокуляр фигурант увидел, как ему показалось, спрятавшихся в зарослях травы и кустарниках стадо копытных животных и через открытое окно произвел выстрелы по ним. Услышав крики людей, мужчина осознал, что стрелял в людей, и покинул место преступления", - говорится в сообщении.От полученных ранений двое мужчин скончались на месте. Вину фигурант признал и добровольно загладил причинённый вред родственникам.Не согласившись с приговором, прокурор обжаловал его в апелляционном порядке.
https://ria.ru/20210312/priamure-1600906368.html
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, приморский край, происшествия
Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости.
Суд в Приморье
приговорил местного жителя к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно за то, что он по ошибке застрелил на охоте двух мужчин, сообщает краевая прокуратура.
"В ночное время в августе 2020 года фигурант в отсутствие соответствующего разрешения, взяв с собой ружье, оправился на охоту. Остановившись на грунтовой дороге, через тепловизионный монокуляр фигурант увидел, как ему показалось, спрятавшихся в зарослях травы и кустарниках стадо копытных животных и через открытое окно произвел выстрелы по ним. Услышав крики людей, мужчина осознал, что стрелял в людей, и покинул место преступления", - говорится в сообщении.
От полученных ранений двое мужчин скончались на месте. Вину фигурант признал и добровольно загладил причинённый вред родственникам.
"Суд… назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно со штрафом в размере 40 тысяч рублей", - сообщает прокуратура.
Не согласившись с приговором, прокурор обжаловал его в апелляционном порядке.