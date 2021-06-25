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Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте - РИА Новости, 25.06.2021
Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
Суд в Приморье приговорил местного жителя к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно за то, что он по ошибке застрелил на охоте двух мужчин, сообщает краевая... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T08:49
2021-06-25T08:49
россия
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Суд в Приморье приговорил местного жителя к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно за то, что он по ошибке застрелил на охоте двух мужчин, сообщает краевая прокуратура."В ночное время в августе 2020 года фигурант в отсутствие соответствующего разрешения, взяв с собой ружье, оправился на охоту. Остановившись на грунтовой дороге, через тепловизионный монокуляр фигурант увидел, как ему показалось, спрятавшихся в зарослях травы и кустарниках стадо копытных животных и через открытое окно произвел выстрелы по ним. Услышав крики людей, мужчина осознал, что стрелял в людей, и покинул место преступления", - говорится в сообщении.От полученных ранений двое мужчин скончались на месте. Вину фигурант признал и добровольно загладил причинённый вред родственникам.Не согласившись с приговором, прокурор обжаловал его в апелляционном порядке.
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россия, приморский край, происшествия
Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
08:49 25.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Суд в Приморье приговорил местного жителя к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно за то, что он по ошибке застрелил на охоте двух мужчин, сообщает краевая прокуратура.
"В ночное время в августе 2020 года фигурант в отсутствие соответствующего разрешения, взяв с собой ружье, оправился на охоту. Остановившись на грунтовой дороге, через тепловизионный монокуляр фигурант увидел, как ему показалось, спрятавшихся в зарослях травы и кустарниках стадо копытных животных и через открытое окно произвел выстрелы по ним. Услышав крики людей, мужчина осознал, что стрелял в людей, и покинул место преступления", - говорится в сообщении.
От полученных ранений двое мужчин скончались на месте. Вину фигурант признал и добровольно загладил причинённый вред родственникам.
"Суд… назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно со штрафом в размере 40 тысяч рублей", - сообщает прокуратура.
Не согласившись с приговором, прокурор обжаловал его в апелляционном порядке.
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