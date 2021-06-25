https://ria.ru/20210625/pozhar-1738529101.html

В Китае 18 человек погибли при пожаре в центре боевых искусств

В Китае 18 человек погибли при пожаре в центре боевых искусств - РИА Новости, 25.06.2021

В Китае 18 человек погибли при пожаре в центре боевых искусств

Восемнадцать человек погибли, 16 пострадали в результате пожара в центре боевых искусств городского округа Шанцю провинции Хэнань в центральном Китае, говорится РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T05:28

2021-06-25T05:28

2021-06-25T05:28

хэнань

пекин

китай

в мире

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ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Восемнадцать человек погибли, 16 пострадали в результате пожара в центре боевых искусств городского округа Шанцю провинции Хэнань в центральном Китае, говорится в заявлении правительства уезда Чжэчэн.Возгорание произошло в центре боевых искусств уезда Чжэчэн в пятницу около 3.00 (четверг 22.00 мск) по пока неустановленной причине. Сколько человек находились в центре на момент пожара, не уточняется.Все пострадавшие были доставлены в больницы для получения необходимой медицинской помощи, четыре человека находятся в тяжелом состоянии, 12 получили легкие травмы.К настоящему моменту пожар потушен, а руководитель центра задержан сотрудниками правоохранительных органов. Расследование причин происшествия продолжается.

https://ria.ru/20210423/pozhar-1729566727.html

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хэнань, пекин, китай, в мире