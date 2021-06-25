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В Китае 18 человек погибли при пожаре в центре боевых искусств
В Китае 18 человек погибли при пожаре в центре боевых искусств - РИА Новости, 25.06.2021
В Китае 18 человек погибли при пожаре в центре боевых искусств
Восемнадцать человек погибли, 16 пострадали в результате пожара в центре боевых искусств городского округа Шанцю провинции Хэнань в центральном Китае, говорится РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T05:28
2021-06-25T05:28
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ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Восемнадцать человек погибли, 16 пострадали в результате пожара в центре боевых искусств городского округа Шанцю провинции Хэнань в центральном Китае, говорится в заявлении правительства уезда Чжэчэн.Возгорание произошло в центре боевых искусств уезда Чжэчэн в пятницу около 3.00 (четверг 22.00 мск) по пока неустановленной причине. Сколько человек находились в центре на момент пожара, не уточняется.Все пострадавшие были доставлены в больницы для получения необходимой медицинской помощи, четыре человека находятся в тяжелом состоянии, 12 получили легкие травмы.К настоящему моменту пожар потушен, а руководитель центра задержан сотрудниками правоохранительных органов. Расследование причин происшествия продолжается.
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хэнань, пекин, китай, в мире
В Китае 18 человек погибли при пожаре в центре боевых искусств
05:28 25.06.2021
 
© AP Photo / Ng Han GuanПожарный расчет в Китае
Пожарный расчет в Китае - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© AP Photo / Ng Han Guan

В Китае 18 человек погибли при пожаре в центре боевых искусств

Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Восемнадцать человек погибли, 16 пострадали в результате пожара в центре боевых искусств городского округа Шанцю провинции Хэнань в центральном Китае, говорится в заявлении правительства уезда Чжэчэн.
Возгорание произошло в центре боевых искусств уезда Чжэчэн в пятницу около 3.00 (четверг 22.00 мск) по пока неустановленной причине. Сколько человек находились в центре на момент пожара, не уточняется.
Все пострадавшие были доставлены в больницы для получения необходимой медицинской помощи, четыре человека находятся в тяжелом состоянии, 12 получили легкие травмы.
К настоящему моменту пожар потушен, а руководитель центра задержан сотрудниками правоохранительных органов. Расследование причин происшествия продолжается.
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