https://ria.ru/20210625/pozdravlenie-1738617873.html
Глава МЧС поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Глава МЧС поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 25.06.2021
Глава МЧС поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Глава МЧС Евгений Зиничев поздравил руководство, сотрудников и ветеранов МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня образования, поблагодарив коллектив агентства... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:32
2021-06-25T15:32
2021-06-25T15:32
80-летие миа "россия сегодня"
миа "россия сегодня"
евгений зиничев
риа новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737371232_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8e507ac6940550c517f1d1f56415a0aa.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев поздравил руководство, сотрудников и ветеранов МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня образования, поблагодарив коллектив агентства за плодотворное долгосрочное сотрудничество и поддержку.Он отметил профессионализм и компетентность журналистов агентства, которые позволяют доносить до людей достоверную и оперативную информацию. Визитной карточкой агентства МИА "Россия сегодня", по словам министра, стали острота подачи информации, интересные репортажи и содержательные программы на радио."Журналисты "Россия сегодня" вносят неоценимый вклад в формирование культуры безопасности жизнедеятельности среди широких слоев населения. Они бок о бок с пожарными и спасателями МЧС России работают в районах чрезвычайных ситуаций, оперативно передавая правдивую информацию с места", - добавил Зиничев в письме.Все это, по его словам, позволяет делать совместную работу журналистов и МЧС России эффективной, и как результат - повышать уровень защищенности граждан России."За плодотворное долгосрочное сотрудничество и поддержку выражаю благодарность всему коллективу. С праздником!" - подытожил поздравление министр.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
https://ria.ru/20210624/yubiley-1738371691.html
https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738433536.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737371232_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_8c9b984636ad934837c465a0ba3a0a04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", евгений зиничев, риа новости, общество
Глава МЧС поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Глава МЧС Зиничев поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Глава МЧС Евгений Зиничев
поздравил руководство, сотрудников и ветеранов МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня образования, поблагодарив коллектив агентства за плодотворное долгосрочное сотрудничество и поддержку.
"Сердечно поздравляю руководство, сотрудников и ветеранов Международного информационного агентства "Россия сегодня" с 80-летием со дня образования. На протяжении десятилетий МИА "Россия сегодня" остается надежным источником новостей о происходящем в России и мире, благодаря чему пользуется заслуженным авторитетом и является одним из крупнейших информационных агентств", - написал Зиничев в поздравительном письме.
Он отметил профессионализм и компетентность журналистов агентства, которые позволяют доносить до людей достоверную и оперативную информацию. Визитной карточкой агентства МИА "Россия сегодня", по словам министра, стали острота подачи информации, интересные репортажи и содержательные программы на радио.
"Журналисты "Россия сегодня" вносят неоценимый вклад в формирование культуры безопасности жизнедеятельности среди широких слоев населения. Они бок о бок с пожарными и спасателями МЧС России работают в районах чрезвычайных ситуаций, оперативно передавая правдивую информацию с места", - добавил Зиничев в письме.
Все это, по его словам, позволяет делать совместную работу журналистов и МЧС России эффективной, и как результат - повышать уровень защищенности граждан России.
"За плодотворное долгосрочное сотрудничество и поддержку выражаю благодарность всему коллективу. С праздником!" - подытожил поздравление министр.
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.