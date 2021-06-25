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Глава МЧС поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Глава МЧС поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 25.06.2021
Глава МЧС поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Глава МЧС Евгений Зиничев поздравил руководство, сотрудников и ветеранов МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня образования, поблагодарив коллектив агентства... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:32
2021-06-25T15:32
80-летие миа "россия сегодня"
миа "россия сегодня"
евгений зиничев
риа новости
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев поздравил руководство, сотрудников и ветеранов МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня образования, поблагодарив коллектив агентства за плодотворное долгосрочное сотрудничество и поддержку.Он отметил профессионализм и компетентность журналистов агентства, которые позволяют доносить до людей достоверную и оперативную информацию. Визитной карточкой агентства МИА "Россия сегодня", по словам министра, стали острота подачи информации, интересные репортажи и содержательные программы на радио."Журналисты "Россия сегодня" вносят неоценимый вклад в формирование культуры безопасности жизнедеятельности среди широких слоев населения. Они бок о бок с пожарными и спасателями МЧС России работают в районах чрезвычайных ситуаций, оперативно передавая правдивую информацию с места", - добавил Зиничев в письме.Все это, по его словам, позволяет делать совместную работу журналистов и МЧС России эффективной, и как результат - повышать уровень защищенности граждан России."За плодотворное долгосрочное сотрудничество и поддержку выражаю благодарность всему коллективу. С праздником!" - подытожил поздравление министр.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
https://ria.ru/20210624/yubiley-1738371691.html
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80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", евгений зиничев, риа новости, общество
Глава МЧС поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
15:32 25.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Глава МЧС Зиничев поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев поздравил руководство, сотрудников и ветеранов МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня образования, поблагодарив коллектив агентства за плодотворное долгосрочное сотрудничество и поддержку.
"Сердечно поздравляю руководство, сотрудников и ветеранов Международного информационного агентства "Россия сегодня" с 80-летием со дня образования. На протяжении десятилетий МИА "Россия сегодня" остается надежным источником новостей о происходящем в России и мире, благодаря чему пользуется заслуженным авторитетом и является одним из крупнейших информационных агентств", - написал Зиничев в поздравительном письме.
Он отметил профессионализм и компетентность журналистов агентства, которые позволяют доносить до людей достоверную и оперативную информацию. Визитной карточкой агентства МИА "Россия сегодня", по словам министра, стали острота подачи информации, интересные репортажи и содержательные программы на радио.
"Журналисты "Россия сегодня" вносят неоценимый вклад в формирование культуры безопасности жизнедеятельности среди широких слоев населения. Они бок о бок с пожарными и спасателями МЧС России работают в районах чрезвычайных ситуаций, оперативно передавая правдивую информацию с места", - добавил Зиничев в письме.
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 10:11
Глава скорой помощи Москвы поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Все это, по его словам, позволяет делать совместную работу журналистов и МЧС России эффективной, и как результат - повышать уровень защищенности граждан России.
"За плодотворное долгосрочное сотрудничество и поддержку выражаю благодарность всему коллективу. С праздником!" - подытожил поздравление министр.
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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80-летие МИА "Россия сегодня"МИА "Россия сегодня"Евгений ЗиничевРИА НовостиОбщество
 
 
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