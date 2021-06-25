https://ria.ru/20210625/pozdravlenie-1738617873.html

Глава МЧС поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Глава МЧС поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 25.06.2021

Глава МЧС поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Глава МЧС Евгений Зиничев поздравил руководство, сотрудников и ветеранов МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня образования, поблагодарив коллектив агентства... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T15:32

2021-06-25T15:32

2021-06-25T15:32

80-летие миа "россия сегодня"

миа "россия сегодня"

евгений зиничев

риа новости

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев поздравил руководство, сотрудников и ветеранов МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня образования, поблагодарив коллектив агентства за плодотворное долгосрочное сотрудничество и поддержку.Он отметил профессионализм и компетентность журналистов агентства, которые позволяют доносить до людей достоверную и оперативную информацию. Визитной карточкой агентства МИА "Россия сегодня", по словам министра, стали острота подачи информации, интересные репортажи и содержательные программы на радио."Журналисты "Россия сегодня" вносят неоценимый вклад в формирование культуры безопасности жизнедеятельности среди широких слоев населения. Они бок о бок с пожарными и спасателями МЧС России работают в районах чрезвычайных ситуаций, оперативно передавая правдивую информацию с места", - добавил Зиничев в письме.Все это, по его словам, позволяет делать совместную работу журналистов и МЧС России эффективной, и как результат - повышать уровень защищенности граждан России."За плодотворное долгосрочное сотрудничество и поддержку выражаю благодарность всему коллективу. С праздником!" - подытожил поздравление министр.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.

https://ria.ru/20210624/yubiley-1738371691.html

https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738433536.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", евгений зиничев, риа новости, общество