https://ria.ru/20210625/poshliny-1738649347.html

Правительство утвердило введение экспортных пошлин на металлопродукцию

Правительство утвердило введение экспортных пошлин на металлопродукцию - РИА Новости, 25.06.2021

Правительство утвердило введение экспортных пошлин на металлопродукцию

Правительство России утвердило введение с 1 августа по 31 декабря временных пошлин на экспорт черных и цветных металлов, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T18:11

2021-06-25T18:11

2021-06-25T19:30

россия

экономика

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство России утвердило введение с 1 августа по 31 декабря временных пошлин на экспорт черных и цветных металлов, сообщила пресс-служба кабмина."С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России вводятся вывозные пошлины на чёрные и цветные металлы. Такое постановление утвердило Правительство. Решение принято, чтобы сдержать рост цен на металлопродукцию на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.Отмечается, что пошлины будут состоять из базовой ставки (15%) и специфического компонента (в долларах за тонну). Величина последнего рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для чёрных металлов) с учётом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года."Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза. Россия проведёт переговоры с партнёрами по интеграционному объединению, чтобы снизить риски реэкспорта металлопродукции. До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию", - добавляется в сообщении.Как отмечает правительство, взрывной рост мировых цен на металлы и, как следствие, подорожание такой продукции на внутреннем рынке затрудняли реализацию крупных инфраструктурных проектов, требовали дополнительных расходов на строительство социальных объектов и производство промышленной продукции. Введение пошлин позволит смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок, скорректировать цены на металлы и металлопродукцию.Введение пошлин обсуждалось на заседании правительства 24 июня. Эту меру, предложенную Минэкономразвития, поддержали Минфин и Минпромторг. По итогам широкого обсуждения им было поручено в короткие сроки согласовать необходимые документы и внести их в правительство.

https://ria.ru/20210624/poshliny-1738480790.html

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