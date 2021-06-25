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Правительство утвердило введение экспортных пошлин на металлопродукцию
Правительство утвердило введение экспортных пошлин на металлопродукцию - РИА Новости, 25.06.2021
Правительство утвердило введение экспортных пошлин на металлопродукцию
Правительство России утвердило введение с 1 августа по 31 декабря временных пошлин на экспорт черных и цветных металлов, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T18:11
2021-06-25T19:30
россия
экономика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство России утвердило введение с 1 августа по 31 декабря временных пошлин на экспорт черных и цветных металлов, сообщила пресс-служба кабмина."С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России вводятся вывозные пошлины на чёрные и цветные металлы. Такое постановление утвердило Правительство. Решение принято, чтобы сдержать рост цен на металлопродукцию на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.Отмечается, что пошлины будут состоять из базовой ставки (15%) и специфического компонента (в долларах за тонну). Величина последнего рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для чёрных металлов) с учётом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года."Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза. Россия проведёт переговоры с партнёрами по интеграционному объединению, чтобы снизить риски реэкспорта металлопродукции. До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию", - добавляется в сообщении.Как отмечает правительство, взрывной рост мировых цен на металлы и, как следствие, подорожание такой продукции на внутреннем рынке затрудняли реализацию крупных инфраструктурных проектов, требовали дополнительных расходов на строительство социальных объектов и производство промышленной продукции. Введение пошлин позволит смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок, скорректировать цены на металлы и металлопродукцию.Введение пошлин обсуждалось на заседании правительства 24 июня. Эту меру, предложенную Минэкономразвития, поддержали Минфин и Минпромторг. По итогам широкого обсуждения им было поручено в короткие сроки согласовать необходимые документы и внести их в правительство.
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россия, экономика
Правительство утвердило введение экспортных пошлин на металлопродукцию
18:11 25.06.2021 (обновлено: 19:30 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМеталлургическое предприятие "Уральская кузница"
Металлургическое предприятие Уральская кузница - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Правительство утвердило введение экспортных пошлин на металлопродукцию с 1 августа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство России утвердило введение с 1 августа по 31 декабря временных пошлин на экспорт черных и цветных металлов, сообщила пресс-служба кабмина.
"С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России вводятся вывозные пошлины на чёрные и цветные металлы. Такое постановление утвердило Правительство. Решение принято, чтобы сдержать рост цен на металлопродукцию на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.
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Мордашов прокомментировал введение экспортных пошлин на металлопродукцию
Отмечается, что пошлины будут состоять из базовой ставки (15%) и специфического компонента (в долларах за тонну). Величина последнего рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для чёрных металлов) с учётом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.
"Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза. Россия проведёт переговоры с партнёрами по интеграционному объединению, чтобы снизить риски реэкспорта металлопродукции. До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию", - добавляется в сообщении.
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 18:41
ФАС прокомментировала введение экспортных пошлин на металлопродукцию
Как отмечает правительство, взрывной рост мировых цен на металлы и, как следствие, подорожание такой продукции на внутреннем рынке затрудняли реализацию крупных инфраструктурных проектов, требовали дополнительных расходов на строительство социальных объектов и производство промышленной продукции. Введение пошлин позволит смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок, скорректировать цены на металлы и металлопродукцию.
Введение пошлин обсуждалось на заседании правительства 24 июня. Эту меру, предложенную Минэкономразвития, поддержали Минфин и Минпромторг. По итогам широкого обсуждения им было поручено в короткие сроки согласовать необходимые документы и внести их в правительство.
 
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