https://ria.ru/20210625/ponozhovschina-1738639173.html

Спор из-за маски в автобусе во Флоренции закончился поножовщиной

Спор из-за маски в автобусе во Флоренции закончился поножовщиной - РИА Новости, 25.06.2021

Спор из-за маски в автобусе во Флоренции закончился поножовщиной

Молодой мужчина, отказавшийся надеть медицинскую маску в автобусе, ранил ножом во Флоренции двоих пассажиров, которые сделали ему замечание, сообщили в пятницу... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T17:19

2021-06-25T17:19

2021-06-25T17:19

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коронавирус covid-19

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флоренция

италия

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РИМ, 25 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Молодой мужчина, отказавшийся надеть медицинскую маску в автобусе, ранил ножом во Флоренции двоих пассажиров, которые сделали ему замечание, сообщили в пятницу представители флорентийской полиции.Инцидент произошел в четверг вечером. Вошедший в автобус 31-летний египтянин отказался надеть маску, несмотря на требование водителя. Тогда замечание ему сделал 53-летний выходец из Эритреи. Недолго думая, злоумышленник выхватил нож и ранил им эритрейца в голову. Подоспевшая на помощь раненому 63-летняя итальянка также получила удар ножом в руку.Водитель автобуса немедленно остановил машину и вызвал полицию. Прибывшие на место ЧП стражи порядка задержали правонарушителя, который уже успел бросить нож под один из стоявших рядом автомобилей. При задержании он ввязался в драку, в результате чего был обвинен в оказании сопротивления правоохранительным органам, нанесении телесных повреждений и нарушении работы общественного транспорта.В связи с пандемией COVID-19 на всей территории Италии действует распоряжение правительства о повсеместном ношении медицинских масок. Лишь с 28 июня эта ограничительная мера не будет более действовать на открытом воздухе, однако в транспорте использование масок по-прежнему останется обязательным.

https://ria.ru/20210618/maska-1737593553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, флоренция, италия, в мире