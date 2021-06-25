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Спор из-за маски в автобусе во Флоренции закончился поножовщиной
Спор из-за маски в автобусе во Флоренции закончился поножовщиной - РИА Новости, 25.06.2021
Спор из-за маски в автобусе во Флоренции закончился поножовщиной
Молодой мужчина, отказавшийся надеть медицинскую маску в автобусе, ранил ножом во Флоренции двоих пассажиров, которые сделали ему замечание, сообщили в пятницу... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:19
2021-06-25T17:19
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РИМ, 25 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Молодой мужчина, отказавшийся надеть медицинскую маску в автобусе, ранил ножом во Флоренции двоих пассажиров, которые сделали ему замечание, сообщили в пятницу представители флорентийской полиции.Инцидент произошел в четверг вечером. Вошедший в автобус 31-летний египтянин отказался надеть маску, несмотря на требование водителя. Тогда замечание ему сделал 53-летний выходец из Эритреи. Недолго думая, злоумышленник выхватил нож и ранил им эритрейца в голову. Подоспевшая на помощь раненому 63-летняя итальянка также получила удар ножом в руку.Водитель автобуса немедленно остановил машину и вызвал полицию. Прибывшие на место ЧП стражи порядка задержали правонарушителя, который уже успел бросить нож под один из стоявших рядом автомобилей. При задержании он ввязался в драку, в результате чего был обвинен в оказании сопротивления правоохранительным органам, нанесении телесных повреждений и нарушении работы общественного транспорта.В связи с пандемией COVID-19 на всей территории Италии действует распоряжение правительства о повсеместном ношении медицинских масок. Лишь с 28 июня эта ограничительная мера не будет более действовать на открытом воздухе, однако в транспорте использование масок по-прежнему останется обязательным.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, флоренция, италия, в мире
Спор из-за маски в автобусе во Флоренции закончился поножовщиной
17:19 25.06.2021
 
© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянские карабинеры
Итальянские карабинеры - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia

Пассажир автобуса во Флоренции ранил ножом двух человек после просьбы надеть маску

Читать ria.ru в
РИМ, 25 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Молодой мужчина, отказавшийся надеть медицинскую маску в автобусе, ранил ножом во Флоренции двоих пассажиров, которые сделали ему замечание, сообщили в пятницу представители флорентийской полиции.
Инцидент произошел в четверг вечером. Вошедший в автобус 31-летний египтянин отказался надеть маску, несмотря на требование водителя. Тогда замечание ему сделал 53-летний выходец из Эритреи. Недолго думая, злоумышленник выхватил нож и ранил им эритрейца в голову. Подоспевшая на помощь раненому 63-летняя итальянка также получила удар ножом в руку.
Водитель автобуса немедленно остановил машину и вызвал полицию. Прибывшие на место ЧП стражи порядка задержали правонарушителя, который уже успел бросить нож под один из стоявших рядом автомобилей. При задержании он ввязался в драку, в результате чего был обвинен в оказании сопротивления правоохранительным органам, нанесении телесных повреждений и нарушении работы общественного транспорта.
В связи с пандемией COVID-19 на всей территории Италии действует распоряжение правительства о повсеместном ношении медицинских масок. Лишь с 28 июня эта ограничительная мера не будет более действовать на открытом воздухе, однако в транспорте использование масок по-прежнему останется обязательным.
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