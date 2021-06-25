В Нижегородской области закупят медоборудование на 147 миллионов рублей
12:27 25.06.2021 (обновлено: 12:28 25.06.2021)
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЦерковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
На покупку медоборудования в Нижегородской области направят 147 миллионов рублей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. На модернизацию медицинских лабораторий Нижегородской области в 2021 году направят 147 миллионов рублей, заявил глава региона Глеб Никитин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 19 июня подписал распоряжение о выделении 5,8 миллиарда рублей на оснащение медицинских лабораторий регионов новым оборудованием. Деньги направят на обновление приборной базы и приобретение для 84 региональных лабораторий современного оборудования, которое, в частности, позволит выявлять редкие и новые инфекционные заболевания.
"Мы планируем закупить оборудование на сумму 147 миллионов рублей в медицинские организации, которые проводят диагностику инфекционных болезней. Это касается как учреждений в Нижнем Новгороде, так и центральных районных больниц. Решение председателя правительства РФ о выделении дополнительных средств крайне актуально в период подъема заболеваемости коронавирусом", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Средства выделяются на условиях софинансирования: 74% - из федерального бюджета (более 109 миллионов рублей), и 26% - из регионального.
Планируется, что новое оборудование поступит в инфекционные больницы №2 и №23 Нижнего Новгорода, Нижегородский СПИД-центр, Борскую, Городецкую, Шахунскую и Лысковскую центральные районные больницы, городскую больницу №2 Дзержинска и центральную городскую больницу Арзамаса.
Будет закуплено оборудование для ПЦР-диагностики в режиме реального времени, бактериологические анализаторы для гемокультур и идентификации микроорганизмов, автоматические анализаторы открытого типа.
"Парк медицинской техники значительно обновляется благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и программе модернизации первичного звена, которые реализуются по инициативе президента России Владимира Путина. Это позволяет повысить качество и доступность медицинской помощи во всех районах региона", - добавил губернатор Нижегородской области.