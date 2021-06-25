https://ria.ru/20210625/pokupka-1738574807.html

В Нижегородской области закупят медоборудование на 147 миллионов рублей

В Нижегородской области закупят медоборудование на 147 миллионов рублей - РИА Новости, 25.06.2021

В Нижегородской области закупят медоборудование на 147 миллионов рублей

На модернизацию медицинских лабораторий Нижегородской области в 2021 году направят 147 миллионов рублей, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:27

2021-06-25T12:27

2021-06-25T12:28

нижегородская область

россия

глеб никитин

здоровье - общество

михаил мишустин

нижний новгород

владимир путин

арзамас

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155659/94/1556599468_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_155c3bcc8d6efaf31f343f94d7458553.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. На модернизацию медицинских лабораторий Нижегородской области в 2021 году направят 147 миллионов рублей, заявил глава региона Глеб Никитин.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 19 июня подписал распоряжение о выделении 5,8 миллиарда рублей на оснащение медицинских лабораторий регионов новым оборудованием. Деньги направят на обновление приборной базы и приобретение для 84 региональных лабораторий современного оборудования, которое, в частности, позволит выявлять редкие и новые инфекционные заболевания.Средства выделяются на условиях софинансирования: 74% - из федерального бюджета (более 109 миллионов рублей), и 26% - из регионального.Планируется, что новое оборудование поступит в инфекционные больницы №2 и №23 Нижнего Новгорода, Нижегородский СПИД-центр, Борскую, Городецкую, Шахунскую и Лысковскую центральные районные больницы, городскую больницу №2 Дзержинска и центральную городскую больницу Арзамаса.Будет закуплено оборудование для ПЦР-диагностики в режиме реального времени, бактериологические анализаторы для гемокультур и идентификации микроорганизмов, автоматические анализаторы открытого типа."Парк медицинской техники значительно обновляется благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и программе модернизации первичного звена, которые реализуются по инициативе президента России Владимира Путина. Это позволяет повысить качество и доступность медицинской помощи во всех районах региона", - добавил губернатор Нижегородской области.

https://ria.ru/20210617/kredit-1737438605.html

https://ria.ru/20210624/obrazovanie-1738482940.html

россия

нижний новгород

арзамас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, глеб никитин, здоровье - общество, михаил мишустин, нижний новгород, владимир путин, арзамас, общество