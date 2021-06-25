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Нижегородская область
https://ria.ru/20210625/pokupka-1738574807.html
В Нижегородской области закупят медоборудование на 147 миллионов рублей
В Нижегородской области закупят медоборудование на 147 миллионов рублей - РИА Новости, 25.06.2021
В Нижегородской области закупят медоборудование на 147 миллионов рублей
На модернизацию медицинских лабораторий Нижегородской области в 2021 году направят 147 миллионов рублей, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:27
2021-06-25T12:28
нижегородская область
россия
глеб никитин
здоровье - общество
михаил мишустин
нижний новгород
владимир путин
арзамас
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. На модернизацию медицинских лабораторий Нижегородской области в 2021 году направят 147 миллионов рублей, заявил глава региона Глеб Никитин.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 19 июня подписал распоряжение о выделении 5,8 миллиарда рублей на оснащение медицинских лабораторий регионов новым оборудованием. Деньги направят на обновление приборной базы и приобретение для 84 региональных лабораторий современного оборудования, которое, в частности, позволит выявлять редкие и новые инфекционные заболевания.Средства выделяются на условиях софинансирования: 74% - из федерального бюджета (более 109 миллионов рублей), и 26% - из регионального.Планируется, что новое оборудование поступит в инфекционные больницы №2 и №23 Нижнего Новгорода, Нижегородский СПИД-центр, Борскую, Городецкую, Шахунскую и Лысковскую центральные районные больницы, городскую больницу №2 Дзержинска и центральную городскую больницу Арзамаса.Будет закуплено оборудование для ПЦР-диагностики в режиме реального времени, бактериологические анализаторы для гемокультур и идентификации микроорганизмов, автоматические анализаторы открытого типа."Парк медицинской техники значительно обновляется благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и программе модернизации первичного звена, которые реализуются по инициативе президента России Владимира Путина. Это позволяет повысить качество и доступность медицинской помощи во всех районах региона", - добавил губернатор Нижегородской области.
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россия, глеб никитин, здоровье - общество, михаил мишустин, нижний новгород, владимир путин, арзамас, общество
В Нижегородской области закупят медоборудование на 147 миллионов рублей
12:27 25.06.2021 (обновлено: 12:28 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЦерковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На покупку медоборудования в Нижегородской области направят 147 миллионов рублей

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. На модернизацию медицинских лабораторий Нижегородской области в 2021 году направят 147 миллионов рублей, заявил глава региона Глеб Никитин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 19 июня подписал распоряжение о выделении 5,8 миллиарда рублей на оснащение медицинских лабораторий регионов новым оборудованием. Деньги направят на обновление приборной базы и приобретение для 84 региональных лабораторий современного оборудования, которое, в частности, позволит выявлять редкие и новые инфекционные заболевания.
"Мы планируем закупить оборудование на сумму 147 миллионов рублей в медицинские организации, которые проводят диагностику инфекционных болезней. Это касается как учреждений в Нижнем Новгороде, так и центральных районных больниц. Решение председателя правительства РФ о выделении дополнительных средств крайне актуально в период подъема заболеваемости коронавирусом", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Средства выделяются на условиях софинансирования: 74% - из федерального бюджета (более 109 миллионов рублей), и 26% - из регионального.
Планируется, что новое оборудование поступит в инфекционные больницы №2 и №23 Нижнего Новгорода, Нижегородский СПИД-центр, Борскую, Городецкую, Шахунскую и Лысковскую центральные районные больницы, городскую больницу №2 Дзержинска и центральную городскую больницу Арзамаса.
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"Парк медицинской техники значительно обновляется благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и программе модернизации первичного звена, которые реализуются по инициативе президента России Владимира Путина. Это позволяет повысить качество и доступность медицинской помощи во всех районах региона", - добавил губернатор Нижегородской области.
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