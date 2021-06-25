https://ria.ru/20210625/pogashenie-1738520911.html

Финансисты объяснили, когда невыгодно гасить ипотеку

Финансисты объяснили, когда невыгодно гасить ипотеку - РИА Новости, 25.06.2021

Финансисты объяснили, когда невыгодно гасить ипотеку

Если вы взяли ипотеку, то ее нужно гасить, но, конечно, заемщик всегда заинтересован в выгодных условиях, рассказала агентству "Прайм" управляющий директор... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T03:15

2021-06-25T03:15

2021-06-25T03:15

александр казанский

надежда коркка

россия

ипотека

жилье

метриум групп

санкт-петербургский государственный университет

общество

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Если вы взяли ипотеку, то ее нужно гасить, но, конечно, заемщик всегда заинтересован в выгодных условиях, рассказала агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка.По ее словам, нередко для снижения ставки и сокращения долговой нагрузки применяется процедура рефинансирования. Но она выгодна, когда выплачено менее половины кредита. Если уже выплачен основной объем процентов, нет смысла в рефинансировании. Вы просто возьмете новый кредит на себя с новыми процентами.Доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский добавил, что на рынке ипотечного кредитования может случиться перегрев, а это приведет к эффекту "маятника" — резкому снижению спроса на объекты недвижимости и падению цен. Тогда клиенту проще купить подешевевшее жилье за счет собственных средств.

https://realty.ria.ru/20210623/zhile-1738164576.html

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александр казанский, надежда коркка, россия, ипотека, жилье, метриум групп, санкт-петербургский государственный университет, общество