Финансисты объяснили, когда невыгодно гасить ипотеку
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Если вы взяли ипотеку, то ее нужно гасить, но, конечно, заемщик всегда заинтересован в выгодных условиях, рассказала агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка.
По ее словам, нередко для снижения ставки и сокращения долговой нагрузки применяется процедура рефинансирования. Но она выгодна, когда выплачено менее половины кредита. Если уже выплачен основной объем процентов, нет смысла в рефинансировании. Вы просто возьмете новый кредит на себя с новыми процентами.
"Ведь в большинстве банков ипотека гасится аннуитетными (одинаковыми в течение всего срока) платежами, которые состоят из двух частей: первая направляется на выплаты по процентам, вторая — непосредственно на погашение долга. В начале срока заемщик выплачивает больше проценты, однако затем доли сближаются и к концу ипотеки большая часть средств идет на оплату задолженности", — объяснила эксперт.
Доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский добавил, что на рынке ипотечного кредитования может случиться перегрев, а это приведет к эффекту "маятника" — резкому снижению спроса на объекты недвижимости и падению цен. Тогда клиенту проще купить подешевевшее жилье за счет собственных средств.
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