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Финансисты объяснили, когда невыгодно гасить ипотеку
Финансисты объяснили, когда невыгодно гасить ипотеку - РИА Новости, 25.06.2021
Финансисты объяснили, когда невыгодно гасить ипотеку
Если вы взяли ипотеку, то ее нужно гасить, но, конечно, заемщик всегда заинтересован в выгодных условиях, рассказала агентству "Прайм" управляющий директор... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T03:15
2021-06-25T03:15
александр казанский
надежда коркка
россия
ипотека
жилье
метриум групп
санкт-петербургский государственный университет
общество
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Если вы взяли ипотеку, то ее нужно гасить, но, конечно, заемщик всегда заинтересован в выгодных условиях, рассказала агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка.По ее словам, нередко для снижения ставки и сокращения долговой нагрузки применяется процедура рефинансирования. Но она выгодна, когда выплачено менее половины кредита. Если уже выплачен основной объем процентов, нет смысла в рефинансировании. Вы просто возьмете новый кредит на себя с новыми процентами.Доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский добавил, что на рынке ипотечного кредитования может случиться перегрев, а это приведет к эффекту "маятника" — резкому снижению спроса на объекты недвижимости и падению цен. Тогда клиенту проще купить подешевевшее жилье за счет собственных средств.
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александр казанский, надежда коркка, россия, ипотека, жилье, метриум групп, санкт-петербургский государственный университет, общество

Финансисты объяснили, когда невыгодно гасить ипотеку

03:15 25.06.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Если вы взяли ипотеку, то ее нужно гасить, но, конечно, заемщик всегда заинтересован в выгодных условиях, рассказала агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка.
По ее словам, нередко для снижения ставки и сокращения долговой нагрузки применяется процедура рефинансирования. Но она выгодна, когда выплачено менее половины кредита. Если уже выплачен основной объем процентов, нет смысла в рефинансировании. Вы просто возьмете новый кредит на себя с новыми процентами.
"Ведь в большинстве банков ипотека гасится аннуитетными (одинаковыми в течение всего срока) платежами, которые состоят из двух частей: первая направляется на выплаты по процентам, вторая — непосредственно на погашение долга. В начале срока заемщик выплачивает больше проценты, однако затем доли сближаются и к концу ипотеки большая часть средств идет на оплату задолженности", — объяснила эксперт.
Доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский добавил, что на рынке ипотечного кредитования может случиться перегрев, а это приведет к эффекту "маятника" — резкому снижению спроса на объекты недвижимости и падению цен. Тогда клиенту проще купить подешевевшее жилье за счет собственных средств.
Строительство новых домов - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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Эксперты: цены на жилье в России продолжат расти
 
Александр КазанскийНадежда КорккаРоссияИпотекаЖильеМетриум ГруппСанкт-Петербургский государственный университетОбщество
 
 
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