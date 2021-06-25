https://ria.ru/20210625/podrabotka-1738534910.html

Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом

Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом - РИА Новости, 25.06.2021

Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом

Вариантов летней подработки для студентов много: тем, кто хочет потренировать свои навыки, можно устроиться репетитором, переводчиком, мастером по созданию... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T08:28

2021-06-25T08:28

2021-06-25T09:30

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вариантов летней подработки для студентов много: тем, кто хочет потренировать свои навыки, можно устроиться репетитором, переводчиком, мастером по созданию презентаций или специалистом по разметке данных, рассказали РИА Новости в сервисе "СберУслуги"."Репетиторство в качестве подработки подойдет тем, кому нравится делиться знаниями с другими. Если вы политолог — преподавайте историю и обществознание, если студент-медик — биологию, лингвист — иностранные языки, учитесь на физмате — преподавайте физику и математику", - советуют эксперты сервиса.Студентам лингвистического факультета или владеющим иностранным языком можно попробовать себя в роли переводчика. "Вы можете переводить документы, тексты или даже заниматься синхронным переводом. Это отличная возможность и заработать, и улучшить свой иностранный язык, пополнив словарь иностранных слов и выражений", - добавляют они.Обладающим опытом работы в различных графических редакторах студентам стоит заняться созданием профессиональных презентаций. Тем, кто интересуется искусственным интеллектом, можно попробовать размечать данные - на старте никакого опыта не требуется.Лето — это время свадеб, пикников, дней рождения, напоминают специалисты. Для начинающего фотографа данный период является отличной возможностью поэкспериментировать со своим стилем в фотографии и опробовать новые идеи. Кроме того, активным студентам, которые не боятся выступать перед публикой, подойдет подработка ведущим или аниматором на мероприятиях.Среди других идей подработки специалисты называют копирайтера, няню, специалиста по уборке помещений или выгульщика собак."Выберите для себя подходящую подработку, а чтобы получать официальный доход — зарегистрируйтесь как самозанятый. Работа на себя в формате самозанятого — идеальный вариант для студента: официальная работа, простота оформления, низкая налоговая ставка, отсутствие бюрократии и необходимости ездить в налоговую", - заключили эксперты.

https://ria.ru/20210617/otsenka-1737424574.html

https://ria.ru/20210617/stipendiya-1737345560.html

https://na.ria.ru/20201111/mifi-1584065691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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