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Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом - РИА Новости, 25.06.2021
Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
Вариантов летней подработки для студентов много: тем, кто хочет потренировать свои навыки, можно устроиться репетитором, переводчиком, мастером по созданию... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T08:28
2021-06-25T09:30
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вариантов летней подработки для студентов много: тем, кто хочет потренировать свои навыки, можно устроиться репетитором, переводчиком, мастером по созданию презентаций или специалистом по разметке данных, рассказали РИА Новости в сервисе "СберУслуги"."Репетиторство в качестве подработки подойдет тем, кому нравится делиться знаниями с другими. Если вы политолог — преподавайте историю и обществознание, если студент-медик — биологию, лингвист — иностранные языки, учитесь на физмате — преподавайте физику и математику", - советуют эксперты сервиса.Студентам лингвистического факультета или владеющим иностранным языком можно попробовать себя в роли переводчика. "Вы можете переводить документы, тексты или даже заниматься синхронным переводом. Это отличная возможность и заработать, и улучшить свой иностранный язык, пополнив словарь иностранных слов и выражений", - добавляют они.Обладающим опытом работы в различных графических редакторах студентам стоит заняться созданием профессиональных презентаций. Тем, кто интересуется искусственным интеллектом, можно попробовать размечать данные - на старте никакого опыта не требуется.Лето — это время свадеб, пикников, дней рождения, напоминают специалисты. Для начинающего фотографа данный период является отличной возможностью поэкспериментировать со своим стилем в фотографии и опробовать новые идеи. Кроме того, активным студентам, которые не боятся выступать перед публикой, подойдет подработка ведущим или аниматором на мероприятиях.Среди других идей подработки специалисты называют копирайтера, няню, специалиста по уборке помещений или выгульщика собак."Выберите для себя подходящую подработку, а чтобы получать официальный доход — зарегистрируйтесь как самозанятый. Работа на себя в формате самозанятого — идеальный вариант для студента: официальная работа, простота оформления, низкая налоговая ставка, отсутствие бюрократии и необходимости ездить в налоговую", - заключили эксперты.
https://ria.ru/20210617/otsenka-1737424574.html
https://ria.ru/20210617/stipendiya-1737345560.html
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социальный навигатор, общество
Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:28 25.06.2021 (обновлено: 09:30 25.06.2021)
 
© Fotolia / highwaystarzПодросток моет посуду в ресторане
Подросток моет посуду в ресторане - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Fotolia / highwaystarz

В сервисе "СберУслуги" подсказали студентам десять идей подработки летом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вариантов летней подработки для студентов много: тем, кто хочет потренировать свои навыки, можно устроиться репетитором, переводчиком, мастером по созданию презентаций или специалистом по разметке данных, рассказали РИА Новости в сервисе "СберУслуги".
"Репетиторство в качестве подработки подойдет тем, кому нравится делиться знаниями с другими. Если вы политолог — преподавайте историю и обществознание, если студент-медик — биологию, лингвист — иностранные языки, учитесь на физмате — преподавайте физику и математику", - советуют эксперты сервиса.
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Студентам лингвистического факультета или владеющим иностранным языком можно попробовать себя в роли переводчика. "Вы можете переводить документы, тексты или даже заниматься синхронным переводом. Это отличная возможность и заработать, и улучшить свой иностранный язык, пополнив словарь иностранных слов и выражений", - добавляют они.
Обладающим опытом работы в различных графических редакторах студентам стоит заняться созданием профессиональных презентаций. Тем, кто интересуется искусственным интеллектом, можно попробовать размечать данные - на старте никакого опыта не требуется.
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Лето — это время свадеб, пикников, дней рождения, напоминают специалисты. Для начинающего фотографа данный период является отличной возможностью поэкспериментировать со своим стилем в фотографии и опробовать новые идеи. Кроме того, активным студентам, которые не боятся выступать перед публикой, подойдет подработка ведущим или аниматором на мероприятиях.
Среди других идей подработки специалисты называют копирайтера, няню, специалиста по уборке помещений или выгульщика собак.
"Выберите для себя подходящую подработку, а чтобы получать официальный доход — зарегистрируйтесь как самозанятый. Работа на себя в формате самозанятого — идеальный вариант для студента: официальная работа, простота оформления, низкая налоговая ставка, отсутствие бюрократии и необходимости ездить в налоговую", - заключили эксперты.
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