https://ria.ru/20210625/oligarkhi-1738572258.html

Спикер Рады заявил о снижении влияния олигархов на депутатов

Спикер Рады заявил о снижении влияния олигархов на депутатов - РИА Новости, 25.06.2021

Спикер Рады заявил о снижении влияния олигархов на депутатов

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что влияние олигархов на депутатов парламента в нынешнем созыве меньше, чем было ранее. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:17

2021-06-25T12:17

2021-06-25T12:17

дмитрий разумков

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что влияние олигархов на депутатов парламента в нынешнем созыве меньше, чем было ранее."Сегодня это влияние намного меньше, чем это было раньше, объективно. Мне, наверное, не совсем корректно на 100% говорить, потому что я тут не работал, но объективно... влияние на народных депутатов, на большую политику представителей большого бизнеса намного меньше", - сказал Разумков на пресс-конференции в пятницу.По его словам, представители крупного бизнеса и олигархи также не пытались влиять на него."На меня, к счастью, нет. Даже не приходили и не предлагали. Это действительно правда. Наверное, потому что знают о моей позиции. Зачем приходить и задавать вопросы, на которые ты знаешь ответы. И надеюсь, приходить и не будут", - сказал Разумков.Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. Олигархам нельзя будет финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Публичных служащих в случае контакта с олигархами обяжут подавать декларацию. Согласно проекту, одним из критериев для признания олигархом является значительное влияние на СМИ. Ранее Зеленский не исключал возможного вынесения на референдум вопроса о статусе олигарха только в случае, если Верховная рада не сможет принять соответствующий закон.

https://ria.ru/20210617/ukraina-1737443066.html

https://ria.ru/20210602/oligarkhi-1735325278.html

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дмитрий разумков, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире