Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210625/oligarkhi-1738572258.html
Спикер Рады заявил о снижении влияния олигархов на депутатов
Спикер Рады заявил о снижении влияния олигархов на депутатов - РИА Новости, 25.06.2021
Спикер Рады заявил о снижении влияния олигархов на депутатов
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что влияние олигархов на депутатов парламента в нынешнем созыве меньше, чем было ранее. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:17
2021-06-25T12:17
дмитрий разумков
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576725455_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f5022529caf7d39663816ad54d7e69aa.jpg
КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что влияние олигархов на депутатов парламента в нынешнем созыве меньше, чем было ранее."Сегодня это влияние намного меньше, чем это было раньше, объективно. Мне, наверное, не совсем корректно на 100% говорить, потому что я тут не работал, но объективно... влияние на народных депутатов, на большую политику представителей большого бизнеса намного меньше", - сказал Разумков на пресс-конференции в пятницу.По его словам, представители крупного бизнеса и олигархи также не пытались влиять на него."На меня, к счастью, нет. Даже не приходили и не предлагали. Это действительно правда. Наверное, потому что знают о моей позиции. Зачем приходить и задавать вопросы, на которые ты знаешь ответы. И надеюсь, приходить и не будут", - сказал Разумков.Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. Олигархам нельзя будет финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Публичных служащих в случае контакта с олигархами обяжут подавать декларацию. Согласно проекту, одним из критериев для признания олигархом является значительное влияние на СМИ. Ранее Зеленский не исключал возможного вынесения на референдум вопроса о статусе олигарха только в случае, если Верховная рада не сможет принять соответствующий закон.
https://ria.ru/20210617/ukraina-1737443066.html
https://ria.ru/20210602/oligarkhi-1735325278.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576725455_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_20969c1d4ab3f926603872f58b187d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий разумков, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
Спикер Рады заявил о снижении влияния олигархов на депутатов
12:17 25.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Спикер Рады заявил, что влияние олигархов на депутатов нынешнего созыва меньше, чем было ранее

Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что влияние олигархов на депутатов парламента в нынешнем созыве меньше, чем было ранее.
"Сегодня это влияние намного меньше, чем это было раньше, объективно. Мне, наверное, не совсем корректно на 100% говорить, потому что я тут не работал, но объективно... влияние на народных депутатов, на большую политику представителей большого бизнеса намного меньше", - сказал Разумков на пресс-конференции в пятницу.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 17:34
Захарова прокомментировала проект Зеленского о борьбе с олигархами
По его словам, представители крупного бизнеса и олигархи также не пытались влиять на него.
"На меня, к счастью, нет. Даже не приходили и не предлагали. Это действительно правда. Наверное, потому что знают о моей позиции. Зачем приходить и задавать вопросы, на которые ты знаешь ответы. И надеюсь, приходить и не будут", - сказал Разумков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. Олигархам нельзя будет финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Публичных служащих в случае контакта с олигархами обяжут подавать декларацию. Согласно проекту, одним из критериев для признания олигархом является значительное влияние на СМИ. Ранее Зеленский не исключал возможного вынесения на референдум вопроса о статусе олигарха только в случае, если Верховная рада не сможет принять соответствующий закон.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 19:27
Зеленский внес в Раду закон об олигархах
 
Дмитрий РазумковВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:59В офисе Зеленского не считают санкции СНБО помехой для встречи с Путиным
16:57В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины
16:57В Telegram появилась новая функция
16:55Глава Евросовета прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС
16:53Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине
16:52В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
16:52Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках"
16:49В Крыму два военных автомобиля попали в ДТП
16:48АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
16:47В Калининграде осудили мужчину, осквернившего мемориал советским воинам
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
16:31Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:27В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
16:27В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве
16:23Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
16:21Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления
16:20Евросоюз продлил санкции против России
16:12Президент Южной Осетии привился "Спутником V"
16:11Священники совершили молебен на языческом капище в Кургане
Лента новостейМолния