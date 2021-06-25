https://ria.ru/20210625/oligarkhi-1738572258.html
Спикер Рады заявил о снижении влияния олигархов на депутатов
Спикер Рады заявил о снижении влияния олигархов на депутатов - РИА Новости, 25.06.2021
Спикер Рады заявил о снижении влияния олигархов на депутатов
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что влияние олигархов на депутатов парламента в нынешнем созыве меньше, чем было ранее. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:17
2021-06-25T12:17
2021-06-25T12:17
дмитрий разумков
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владимир зеленский
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КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что влияние олигархов на депутатов парламента в нынешнем созыве меньше, чем было ранее."Сегодня это влияние намного меньше, чем это было раньше, объективно. Мне, наверное, не совсем корректно на 100% говорить, потому что я тут не работал, но объективно... влияние на народных депутатов, на большую политику представителей большого бизнеса намного меньше", - сказал Разумков на пресс-конференции в пятницу.По его словам, представители крупного бизнеса и олигархи также не пытались влиять на него."На меня, к счастью, нет. Даже не приходили и не предлагали. Это действительно правда. Наверное, потому что знают о моей позиции. Зачем приходить и задавать вопросы, на которые ты знаешь ответы. И надеюсь, приходить и не будут", - сказал Разумков.Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. Олигархам нельзя будет финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Публичных служащих в случае контакта с олигархами обяжут подавать декларацию. Согласно проекту, одним из критериев для признания олигархом является значительное влияние на СМИ. Ранее Зеленский не исключал возможного вынесения на референдум вопроса о статусе олигарха только в случае, если Верховная рада не сможет принять соответствующий закон.
https://ria.ru/20210617/ukraina-1737443066.html
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дмитрий разумков, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
Спикер Рады заявил о снижении влияния олигархов на депутатов
Спикер Рады заявил, что влияние олигархов на депутатов нынешнего созыва меньше, чем было ранее
КИЕВ, 25 июн - РИА Новости.
Спикер Верховной рады
Украины Дмитрий Разумков
заявил, что влияние олигархов на депутатов парламента в нынешнем созыве меньше, чем было ранее.
"Сегодня это влияние намного меньше, чем это было раньше, объективно. Мне, наверное, не совсем корректно на 100% говорить, потому что я тут не работал, но объективно... влияние на народных депутатов, на большую политику представителей большого бизнеса намного меньше", - сказал Разумков на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, представители крупного бизнеса и олигархи также не пытались влиять на него.
"На меня, к счастью, нет. Даже не приходили и не предлагали. Это действительно правда. Наверное, потому что знают о моей позиции. Зачем приходить и задавать вопросы, на которые ты знаешь ответы. И надеюсь, приходить и не будут", - сказал Разумков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский
внес в Раду законопроект "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. Олигархам нельзя будет финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Публичных служащих в случае контакта с олигархами обяжут подавать декларацию. Согласно проекту, одним из критериев для признания олигархом является значительное влияние на СМИ. Ранее Зеленский не исключал возможного вынесения на референдум вопроса о статусе олигарха только в случае, если Верховная рада не сможет принять соответствующий закон.