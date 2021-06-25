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https://ria.ru/20210625/obvinyaemyy-1738661813.html
В КБР задержали обвиняемого в убийстве, скрывавшегося 18 лет
В КБР задержали обвиняемого в убийстве, скрывавшегося 18 лет - РИА Новости, 25.06.2021
В КБР задержали обвиняемого в убийстве, скрывавшегося 18 лет
Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии (КБР) задержали обвиняемого в совершении убийства жителя республики, который больше 18 лет скрывался от РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T18:59
2021-06-25T18:59
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
нальчик
происшествия
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НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии (КБР) задержали обвиняемого в совершении убийства жителя республики, который больше 18 лет скрывался от следствия, сообщает СУСК РФ по региону.По данным следствия, 6 апреля 2002 года в одном из домовладений Нальчика между участниками застолья произошел конфликт, перешедший в драку, в ходе которой одному из мужчин были нанесены множественные колото-резанные ранения. Затем трое участников драки вывезли пострадавшего в район садоводческого товарищества "Ландыш", где нанесли ему еще несколько ножевых ранений, от которых он скончался. Тогда же подозреваемые были задержаны и вскоре арестованы.В июле 2002 года суд изменил одному из обвиняемых меру пресечения на подписку о невыезде, после чего мужчина покинул территорию России и скрылся от органов следствия."В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет сотрудниками следственного отдела по городу Нальчику было направлено поручение в органы внутренних дел об активизации мероприятий по установлению местонахождения обвиняемого и его задержанию. Сотрудниками правоохранительных органов 22 июня 2021 года установлено местонахождение обвиняемого, он задержан и доставлен в Кабардино-Балкарию для производства следственных действий", - говорится в сообщении.В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что речь идет об убийстве полковника налоговой полиции (ведомство упразднено указом президента РФ от 11 марта 2003 года - ред.) Барасби Шхагапсоева. Два фигуранта данного дела были осуждены Верховным судом КБР в марте 2003 года – один из них получил пожизненное заключение, а другая – 23 года лишения свободы.
https://ria.ru/20210624/srok-1738404627.html
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россия, кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик, происшествия
В КБР задержали обвиняемого в убийстве, скрывавшегося 18 лет
18:59 25.06.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации

В Кабардино-Балкарии задержали обвиняемого в убийстве, скрывавшегося 18 лет

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии (КБР) задержали обвиняемого в совершении убийства жителя республики, который больше 18 лет скрывался от следствия, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным следствия, 6 апреля 2002 года в одном из домовладений Нальчика между участниками застолья произошел конфликт, перешедший в драку, в ходе которой одному из мужчин были нанесены множественные колото-резанные ранения. Затем трое участников драки вывезли пострадавшего в район садоводческого товарищества "Ландыш", где нанесли ему еще несколько ножевых ранений, от которых он скончался. Тогда же подозреваемые были задержаны и вскоре арестованы.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 12:45
В Ставропольском крае мужчина получил срок за тройное убийство
В июле 2002 года суд изменил одному из обвиняемых меру пресечения на подписку о невыезде, после чего мужчина покинул территорию России и скрылся от органов следствия.
"В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет сотрудниками следственного отдела по городу Нальчику было направлено поручение в органы внутренних дел об активизации мероприятий по установлению местонахождения обвиняемого и его задержанию. Сотрудниками правоохранительных органов 22 июня 2021 года установлено местонахождение обвиняемого, он задержан и доставлен в Кабардино-Балкарию для производства следственных действий", - говорится в сообщении.
В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что речь идет об убийстве полковника налоговой полиции (ведомство упразднено указом президента РФ от 11 марта 2003 года - ред.) Барасби Шхагапсоева. Два фигуранта данного дела были осуждены Верховным судом КБР в марте 2003 года – один из них получил пожизненное заключение, а другая – 23 года лишения свободы.
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
Вчера, 12:00
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РоссияКабардино-Балкарская Республика (КБР)НальчикПроисшествия
 
 
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