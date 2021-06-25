В КБР задержали обвиняемого в убийстве, скрывавшегося 18 лет
В Кабардино-Балкарии задержали обвиняемого в убийстве, скрывавшегося 18 лет
НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии (КБР) задержали обвиняемого в совершении убийства жителя республики, который больше 18 лет скрывался от следствия, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным следствия, 6 апреля 2002 года в одном из домовладений Нальчика между участниками застолья произошел конфликт, перешедший в драку, в ходе которой одному из мужчин были нанесены множественные колото-резанные ранения. Затем трое участников драки вывезли пострадавшего в район садоводческого товарищества "Ландыш", где нанесли ему еще несколько ножевых ранений, от которых он скончался. Тогда же подозреваемые были задержаны и вскоре арестованы.
В июле 2002 года суд изменил одному из обвиняемых меру пресечения на подписку о невыезде, после чего мужчина покинул территорию России и скрылся от органов следствия.
"В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет сотрудниками следственного отдела по городу Нальчику было направлено поручение в органы внутренних дел об активизации мероприятий по установлению местонахождения обвиняемого и его задержанию. Сотрудниками правоохранительных органов 22 июня 2021 года установлено местонахождение обвиняемого, он задержан и доставлен в Кабардино-Балкарию для производства следственных действий", - говорится в сообщении.
В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что речь идет об убийстве полковника налоговой полиции (ведомство упразднено указом президента РФ от 11 марта 2003 года - ред.) Барасби Шхагапсоева. Два фигуранта данного дела были осуждены Верховным судом КБР в марте 2003 года – один из них получил пожизненное заключение, а другая – 23 года лишения свободы.