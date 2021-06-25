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Песков прокомментировал задержание пермяков, обратившихся к Путину

Песков прокомментировал задержание пермяков, обратившихся к Путину - РИА Новости, 25.06.2021

Песков прокомментировал задержание пермяков, обратившихся к Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание записывавших видеообращение к главе государства Владимиру Путину из-за стадиона в Перми,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:16

2021-06-25T14:16

2021-06-25T14:17

россия

дмитрий песков

владимир путин

пермь

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание записывавших видеообращение к главе государства Владимиру Путину из-за стадиона в Перми, заявил, что в Кремле не хотели бы допускать возможность, что это произошло только из-за видеообращения, однако все обстоятельства неизвестны.Ранее в СМИ появилась информация, что в Перми за несанкционированный митинг задержали трех человек среди 20 граждан, которые собрались записать видеообращение для прямой линии с Путиным с жалобой на возможную застройку местного стадиона "Молот"."Я не исключаю, что там уже всех освободили, проверив документы и так далее. Поскольку вы говорите про 20 человек, мы с вами не знаем всех обстоятельств. Я не думаю, что могли задержать нескольких человек только потому, что они записывали видеообращение на прямую линию. Мы даже не хотели бы допускать такую возможность. Но вот эти 20 человек... Наверное, будет какое-то разбирательство и всех отпустят, мы надеемся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле об этой истории и будет ли оказана помощь задержанным.Также он добавил, что в Кремле получали обращения насчет Перми и этого стадиона. "Я уже не помню в каком формате. Я видел несколько сообщений на эту тему", - уточнил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20210625/putin-1738580698.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, пермь, общество