https://ria.ru/20210625/nagrady-1738151103.html

Альфа-Банк получил награды программы "Лучшие социальные проекты России"

Альфа-Банк получил награды программы "Лучшие социальные проекты России" - РИА Новости, 25.06.2021

Альфа-Банк получил награды программы "Лучшие социальные проекты России"

Альфа-Банк удостоен сразу двух наград программы "Лучшие социальные проекты России", сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:36

2021-06-25T14:36

2021-06-25T14:36

россия

альфа-банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Альфа-Банк удостоен сразу двух наград программы "Лучшие социальные проекты России", сообщает пресс-служба кредитной организации. Программа и форум "Лучшие социальные проекты России" — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития. Социальные проекты выявляют лучшие практики, поддерживают и вовлекают их авторов в развитие конструктивной гражданской активности в России.В категории "Экологические проекты и инициативы" победила инициатива безбумажного банка, а в категории "Поддержка одарённых детей и молодежи" — стипендиальная программа "Альфа-Шанс".Пресс-служба отмечает, что безбумажный банк — стратегическое направление развития Альфа-Банка, в рамках которого банк избавляется от бумажного документооборота путём внедрения современных цифровых технологий. Инициатива была запущена в 2019 году и уже сейчас количество бумажных документов в процессах банка сократилось на 40%, что даёт экономию десятков тонн бумаги в год.Стипендиальная программа "Альфа-Шанс" — благотворительный проект, цель которого — поддержка успешных и талантливых российских студентов, которые завтра станут востребованными специалистами. Каждый год программа предоставляет 30 грантов по 300 тысяч рублей, а также погружает победителей в сообщество умных и свободных, даёт возможность общаться с признанными бизнес-экспертами и первыми лицами банка."В Альфа-Банке твёрдо убеждены в том, что каждый рубль, вложенный в устойчивое развитие — будь то сохранение природных ресурсов или помощь одарённым студентам, в перспективе вернётся с прибылью не только для банка, но и для всей страны. У нас есть чёткие критерии успеха каждого нашего ESG-проекта", — сказал президент, первый заместитель председателя Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев.

https://ria.ru/20210623/nagrada-1738227685.html

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россия, альфа-банк, новости компаний - экономика