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В Москве полиция пресекла продажу фиктивных меддокументов
В Москве полиция пресекла продажу фиктивных меддокументов - РИА Новости, 25.06.2021
В Москве полиция пресекла продажу фиктивных меддокументов
Сотрудники полиции выявили и пресекли в Москве факты продажи фиктивных меддокументов, в том числе предоставляющих освобождение от вакцинации, сообщается на... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T18:11
2021-06-25T18:38
коронавирус в россии
россия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции выявили и пресекли в Москве факты продажи фиктивных меддокументов, в том числе предоставляющих освобождение от вакцинации, сообщается на сайте МВД Медиа."Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве совместно c полицейскими Северо-Западного и Южного административных округов столицы выявили факты продажи фиктивных медицинских документов, в том числе предоставляющих освобождение от вакцинации", - приводятся на сайте слова официального представителя МВД России Ирины Волк.По ее словам, полицейские во время проверочной закупки приобрели справку о медотводе от прививок, якобы выданную врачом-аллергологом одной из поликлиник Москвы. В результате была задержана женщина, которая рассказала, что работает курьером. Позднее оперативники выяснили, что официально женщина в службе курьерской доставки не трудоустроена. При доставлении ее в отдел полиции она пыталась удалить фрагмент переписки в мессенджере на телефоне.Кроме того, на юге столицы полицейские зафиксировали факт продажи справки со штампами и реквизитами одной из коммерческих клиник, в которой было указано о наличии в организме высокого количества антител к коронавирусу."В ходе проверки информации установлено, что оба документа являются поддельными. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление соучастников противоправной деятельности", - подчеркнула Волк.
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коронавирус в россии, россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, москва
В Москве полиция пресекла продажу фиктивных меддокументов
18:11 25.06.2021 (обновлено: 18:38 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль у резиденции посла США в России
Полицейский автомобиль у резиденции посла США в России - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В Москве полиция пресекла продажу фиктивных медицинских справок об освобождении от вакцинации

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции выявили и пресекли в Москве факты продажи фиктивных меддокументов, в том числе предоставляющих освобождение от вакцинации, сообщается на сайте МВД Медиа.
"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве совместно c полицейскими Северо-Западного и Южного административных округов столицы выявили факты продажи фиктивных медицинских документов, в том числе предоставляющих освобождение от вакцинации", - приводятся на сайте слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
По ее словам, полицейские во время проверочной закупки приобрели справку о медотводе от прививок, якобы выданную врачом-аллергологом одной из поликлиник Москвы. В результате была задержана женщина, которая рассказала, что работает курьером. Позднее оперативники выяснили, что официально женщина в службе курьерской доставки не трудоустроена. При доставлении ее в отдел полиции она пыталась удалить фрагмент переписки в мессенджере на телефоне.
Кроме того, на юге столицы полицейские зафиксировали факт продажи справки со штампами и реквизитами одной из коммерческих клиник, в которой было указано о наличии в организме высокого количества антител к коронавирусу.
"В ходе проверки информации установлено, что оба документа являются поддельными. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление соучастников противоправной деятельности", - подчеркнула Волк.
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Коронавирус в РоссииРоссияИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ПроисшествияМосква
 
 
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