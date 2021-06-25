https://ria.ru/20210625/moskva-1738534104.html

В Москве усилили промывку дорог из-за жары

В Москве усилили промывку дорог из-за жары - РИА Новости, 25.06.2021

В Москве усилили промывку дорог из-за жары

Промывка дорог из-за жары усилена в Москве, власти находятся в тесном контакте с ближайшими регионами для оперативной ликвидации возгораний, сообщил заммэра... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T08:12

2021-06-25T08:12

2021-06-25T08:12

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738082298_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_386f126f8b0c5256af9899a620d34986.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Промывка дорог из-за жары усилена в Москве, власти находятся в тесном контакте с ближайшими регионами для оперативной ликвидации возгораний, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра рассказал, что в работах задействовано более 2 тысяч единиц техники. По его словам, столичные власти создают все условия, чтобы минимизировать погодные риски для москвичей. Бирюков подчеркнул, что такая погода достаточно неблагоприятная, поэтому особое внимание уделяется тому, чтобы строго соблюдались меры пожарной безопасности."Сводный отряд поливомоечной техники, все подразделения Главного управления МЧС по Москве, департамент по делам гражданской обороны готовы к ликвидации тех или иных неблагоприятных явлений с возгоранием. Мы находимся в тесном контакте и взаимодействии с нашими коллегами из Московской области, Владимирской, Рязанской и других близлежащих регионов", - рассказал заммэра.Он подчеркнул, что если какие-то возгорания будут, на помощь придет специализированная группировка."Наша задача – не допустить неблагоприятных явлений от жары на территории города, чтобы не было задымления", - добавил Бирюков.По его словам, ночью идет полив зеленых насаждений, цветников, деревьев, газонов вдоль магистралей. "При этом забор воды на полив растений идет из открытых водоемов", - заключил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20210621/moskva-1737588537.html

https://ria.ru/20210623/akvatorii-1738220849.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье)