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В Москве усилили промывку дорог из-за жары
В Москве усилили промывку дорог из-за жары - РИА Новости, 25.06.2021
В Москве усилили промывку дорог из-за жары
Промывка дорог из-за жары усилена в Москве, власти находятся в тесном контакте с ближайшими регионами для оперативной ликвидации возгораний, сообщил заммэра... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T08:12
2021-06-25T08:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Промывка дорог из-за жары усилена в Москве, власти находятся в тесном контакте с ближайшими регионами для оперативной ликвидации возгораний, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра рассказал, что в работах задействовано более 2 тысяч единиц техники. По его словам, столичные власти создают все условия, чтобы минимизировать погодные риски для москвичей. Бирюков подчеркнул, что такая погода достаточно неблагоприятная, поэтому особое внимание уделяется тому, чтобы строго соблюдались меры пожарной безопасности."Сводный отряд поливомоечной техники, все подразделения Главного управления МЧС по Москве, департамент по делам гражданской обороны готовы к ликвидации тех или иных неблагоприятных явлений с возгоранием. Мы находимся в тесном контакте и взаимодействии с нашими коллегами из Московской области, Владимирской, Рязанской и других близлежащих регионов", - рассказал заммэра.Он подчеркнул, что если какие-то возгорания будут, на помощь придет специализированная группировка."Наша задача – не допустить неблагоприятных явлений от жары на территории города, чтобы не было задымления", - добавил Бирюков.По его словам, ночью идет полив зеленых насаждений, цветников, деревьев, газонов вдоль магистралей. "При этом забор воды на полив растений идет из открытых водоемов", - заключил Бирюков.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье)
В Москве усилили промывку дорог из-за жары
08:12 25.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПолив проезжей части дороги в Москве
Полив проезжей части дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Власти Москвы усилили промывку дорог из-за жары

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Промывка дорог из-за жары усилена в Москве, власти находятся в тесном контакте с ближайшими регионами для оперативной ликвидации возгораний, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями температура доходит до 36 и выше градусов, было принято решение об усиленной промывке улично-дорожной сети. Эта работа в течение суток проводится пять раз, и данные мероприятия дают положительные результаты", - сказал Бирюков журналистам.
Заммэра рассказал, что в работах задействовано более 2 тысяч единиц техники. По его словам, столичные власти создают все условия, чтобы минимизировать погодные риски для москвичей. Бирюков подчеркнул, что такая погода достаточно неблагоприятная, поэтому особое внимание уделяется тому, чтобы строго соблюдались меры пожарной безопасности.
"Сводный отряд поливомоечной техники, все подразделения Главного управления МЧС по Москве, департамент по делам гражданской обороны готовы к ликвидации тех или иных неблагоприятных явлений с возгоранием. Мы находимся в тесном контакте и взаимодействии с нашими коллегами из Московской области, Владимирской, Рязанской и других близлежащих регионов", - рассказал заммэра.
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Он подчеркнул, что если какие-то возгорания будут, на помощь придет специализированная группировка.
"Наша задача – не допустить неблагоприятных явлений от жары на территории города, чтобы не было задымления", - добавил Бирюков.
По его словам, ночью идет полив зеленых насаждений, цветников, деревьев, газонов вдоль магистралей. "При этом забор воды на полив растений идет из открытых водоемов", - заключил Бирюков.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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