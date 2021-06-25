https://ria.ru/20210625/moshenniki-1738531554.html

Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов

Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов - РИА Новости, 25.06.2021

Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов

Телефонные мошенники, звонящие клиентам российских банков, стали чаще выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, говорится в исследовании... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T07:09

2021-06-25T07:09

2021-06-25T07:27

россия

мошенничество

москва

технологии

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Телефонные мошенники, звонящие клиентам российских банков, стали чаще выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, говорится в исследовании компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Чаще всего число звонков от таких мошенников увеличивается после того, как человек подает заявку на открытие счета или на получение другого банковского продукта. По словам гендиректора компании разработчика DeviceLock DLP Олеси Ярмоленко, эти изменения показывают, что данные, используемые мошенниками, утекают либо из маркетинговых подразделений банков, либо из компаний-аутсорсеров, чьими услугами банки пользуются все чаще."Банки начали уделять внимание информационной безопасности операционных подразделений, что вызвало снижение объема утечек и рост цен на базы их клиентов на черном рынке. Но это, в свою очередь, привело к росту утечек из подразделений, работающих с похожими данными, но не включенными в основной периметр безопасности. Особенно эта проблема касается компаний-аутсорсеров процесса привлечения клиентов", - отметила она.По словам Ярмоленко, банкам следует начинать распространять стандарты информационной безопасности, включая использование DLP-систем, на своих подрядчиков, работающих с данными клиентов.

https://ria.ru/20210618/moshenniki-1737523628.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мошенничество, москва, технологии, общество