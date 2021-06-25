https://ria.ru/20210625/mishustin-1738598820.html

Мишустин обратил внимание на рост стоимости ПЦР-тестов на COVID-19

Мишустин обратил внимание на рост стоимости ПЦР-тестов на COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021

Мишустин обратил внимание на рост стоимости ПЦР-тестов на COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поинтересовался ростом цен на ПЦР-тесты от коронавируса, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки и стоимость... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:12

2021-06-25T14:12

2021-06-25T15:31

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поинтересовался ростом цен на ПЦР-тесты от коронавируса, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки и стоимость тестов в коммерческих лабораториях увеличиваются необоснованно."Анна Юрьевна, в последнее время из регионов приходит информация, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается, ну и стоимость их растет, людей это сильно беспокоит. К вам вопрос, какие меры необходимы для выравнивания ситуации, пожалуйста, скажите об этом", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что проблема уже изучается, коммерческие лаборатории, в отличие от государственных, необоснованно завышают цены на тесты и сроки изготовления ПЦР-тестов от коронавируса."Такая услуга стала более востребованной, мы анализируем скорость выдачи результата. Если мы сейчас не видим нарушения по государственным лабораториям, лабораториям системы здравоохранения, лабораториям системы Роспотребнадзора, то коммерческие, к сожалению, увеличивают необоснованно сроки, превышая свою возможную способность произвести должное количество исследований и также повышают цены", - ответила Попова.Она добавила, что контроль за лабораториями будет усилен, а в Роспотребнадзоре рассматривают переход к обязательному 24-часовому периоду для проведения исследований, чтобы позволить сократить сроки для получения результатов теста."Мы усиливаем контроль сейчас за сроками прохождения, и вместе с тем, учитывая возможности лабораторной системы созданной в здравоохранении и Роспотребнадзоре, мы оцениваем эти возможности и рассматриваем вариант перехода к обязательному 24-часовому периоду для проведения исследований", - добавила глава Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20210625/udalenka-1738607413.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мишустин обратил внимание на рост стоимости ПЦР-тестов на COVID-19 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поинтересовался ростом цен на ПЦР-тесты от коронавируса, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки и стоимость тестов в коммерческих лабораториях увеличиваются необоснованно. 2021-06-25T14:12 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии