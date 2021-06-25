https://ria.ru/20210625/mh17-1738663535.html

В Нидерландах рассмотрят вопрос о дополнительном расследовании дела MH17

В Нидерландах рассмотрят вопрос о дополнительном расследовании дела MH17 - РИА Новости, 25.06.2021

В Нидерландах рассмотрят вопрос о дополнительном расследовании дела MH17

МИД Нидерландов пообещал рассмотреть вопрос о проведении дополнительного расследования того, почему в день крушения рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T19:06

2021-06-25T19:06

2021-06-25T19:06

россия

вооруженные силы рф

бук (зенитный ракетный комплекс)

крушение малайзийского boeing под донецком

нидерланды

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736256586_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_9d972c20a482ee154c51899d228ffca3.jpg

АМСТЕРДАМ, 25 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. МИД Нидерландов пообещал рассмотреть вопрос о проведении дополнительного расследования того, почему в день крушения рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году полеты не были запрещены.Решение вновь обратиться к теме, которую ранее голландские власти считали закрытой, вызвано бурными дискуссиями в палате представителей Нидерландов (нижней палате парламента) на прошлой неделе относительно выводов, к которым пришел Фонд безопасности полетов (Flight Safety Foundation)."(Исполняющая обязанности - ред.) министра иностранных дел (Сигрид Кааг) пообещала вернуться к обсуждению с парламентом этого вопроса на более позднем этапе... Новая информация об этом появится летом ", - сообщил РИА Новости представитель МИД Нидерландов Бо де Конинг."НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ"Результаты письменного расследования Фонд представил в начале 2021 года. Согласно отчету, правительство Украины не знало об угрозе для гражданской авиации в июле 2014 года, когда рейс MH17 был сбит над зоной боевых действий на востоке Украины.Голландские парламентарии указали на то, что информации, предоставленной в отчете Фонда, недостаточно и необходимо назначить дополнительное расследование.Члены палаты представителей Раймонд де Роон от Партии свободы (PVV) заявил, что он "разочарован" отчётом, так как исследователям было недоступно много информации."Эти результаты являются неудовлетворительными", - приводит голландский портал Nieuws слова другого парламентария - Хильде Палланд от партии "Христианско-демократический призыв" (CDA). По ее словам, представленных там сведений явно недостаточно.Исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Сигрид Кааг заявила, что понимает озабоченность парламентариев, однако предупредила, что ее ожидания относительно возможности повторного расследования "невысоки".ГААГА ЗАКРЫЛА ГЛАЗА НА ДЕЙСТВИЯ КИЕВАВ феврале нидерландское правительство заявило, что нет достаточно убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году. Как отмечалось в документе, опубликованном на сайте кабмина, данное решение основано на расследовании Фонда безопасности полетов, в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов в период 1985-2020 годов."В отчете говорится, что на основании имеющейся информации, включая информацию, предоставленную украинскими властями в рамках расследования, было установлено недостаточно фактов, указывающих на то, что украинские власти, ответственные в то время за безопасность гражданской авиации над Восточной Украиной, знали об угрозе гражданской авиации над той частью воздушного пространства... или могли об этом знать", - сообщалось в письме исполняющего на тот момент обязанности министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока.Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, реагируя на письмо, данное решение демонстрирует, что Гаага закрывает глаза на действия Киева.Между тем российская сторона всегда называла ответственность украинских властей за не закрытое небо над зоной конфликта ключевым аспектом дела.СОВБЕЗ НИДЕРЛАНДОВ: НЕБО НАДО БЫЛО ЗАКРЫТЬПравительство Нидерландов дало согласие на проведение независимого расследования о том, почему не было закрыто небо над зоной конфликта на востоке Украины, в 2019 году по настоянию палаты представителей. На подобном расследовании также настаивала голландская защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова.Расследование было поручено Фонду безопасности полетов (Flight Safety Foundation), который называет себя международной, некоммерческой и независимой организацией со штаб-квартирой в США.При этом само расследование, как подчеркивают голландские СМИ, представлено исключительно в письменной форме.Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года опубликовал аналитический доклад о крушении самолета MH17, в котором в числе прочего пришел к выводу, что Киев в качестве мер предосторожности должен был закрыть воздушное пространство над восточной частью Украины."Мы, однако, пришли к заключению, что в качестве мер предосторожности было необходимо закрыть воздушное пространство над восточной частью страны. Риск для гражданской авиации не был в должной мере оценен", - заявил тогда председатель совбеза Тьиббе Йустра.По его словам, совет безопасности Нидерландов "сформировал некоторое число рекомендаций", в том числе о том, что государства, вовлеченные в конфликт, должны предпринимать больше усилий для обеспечения безопасности полетов.РОЛЬ КИЕВА НЕ РАССМАТРИВАЮТ В СУДЕИсточник, знакомый с ситуацией, ранее сообщал РИА Новости, что то обстоятельство, что воздушное пространство не было закрыто, стало основной причиной трагедии MH17.Тем не менее в рамках судебного процесса по делу о крушении Boeing, который начался 9 марта 2020 года, вопрос об ответственности Киева, не закрывшего небо над зоной военного конфликта на востоке Украины, даже не поднимался.Как уточнила тогда РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк, это не судебное расследование, оно ведется отдельно от уголовного процесса по авиакатастрофе.По словам судьи окружного суда Гааги, отвечающей за работу со СМИ, Марии Кнайф, суд не может сам поднять этот вопрос, это может сделать только прокуратура, но в данном процессе гособвинением был поставлен только один вопрос: несут ли обвиняемые Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко ответственность за крушение MH17."В этом судебном процессе перед судом был поставлен вопрос, несут ли указанные обвиняемые ответственность за крушение MH17. Суду было поручено разобраться именно в этом вопросе. Если мы говорим об этом деле, любые вопросы могут быть подняты прокуратурой", - объяснила она РИА Новости.АВИАКАТАСТРОФАМалайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210617/mh17-1737423953.html

https://ria.ru/20210624/mh17-1738399414.html

https://ria.ru/20210617/mh17-1737377105.html

https://ria.ru/20210610/mh17-1736442341.html

https://ria.ru/20210608/mh17-1736155513.html

https://ria.ru/20210608/mh17-1736124162.html

https://ria.ru/20151013/1300945057.html

https://ria.ru/20200309/1568240104.html

россия

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), крушение малайзийского boeing под донецком, нидерланды, в мире