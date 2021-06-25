https://ria.ru/20210625/kurorty-1738597173.html

Попова рассказала о ситуации с COVID-19 на российских курортах

Попова рассказала о ситуации с COVID-19 на российских курортах - РИА Новости, 25.06.2021

Попова рассказала о ситуации с COVID-19 на российских курортах

Эпидситуацию с коронавирусом на российских курортах удается сдерживать, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:06

2021-06-25T14:06

2021-06-25T14:19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

анна попова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729697855_0:51:2964:1718_1920x0_80_0_0_39145cde34950b0a6ec8b61c95c8251f.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Эпидситуацию с коронавирусом на российских курортах удается сдерживать, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ситуацию сегодня удается сдерживать и на курортах, это сегодня информация непосредственно с места. Но она остается напряженной", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова