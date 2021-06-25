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Попова рассказала о ситуации с COVID-19 на российских курортах
Попова рассказала о ситуации с COVID-19 на российских курортах - РИА Новости, 25.06.2021
Попова рассказала о ситуации с COVID-19 на российских курортах
Эпидситуацию с коронавирусом на российских курортах удается сдерживать, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:06
2021-06-25T14:06
2021-06-25T14:19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
анна попова
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Эпидситуацию с коронавирусом на российских курортах удается сдерживать, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ситуацию сегодня удается сдерживать и на курортах, это сегодня информация непосредственно с места. Но она остается напряженной", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
Попова рассказала о ситуации с COVID-19 на российских курортах
14:06 25.06.2021 (обновлено: 14:19 25.06.2021)
Глава Роспотребнадзора Попова оценила ситуацию с COVID-19 на российских курортах