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Туризм
https://ria.ru/20210625/kuban-1738620460.html
На Кубани допустили прием туристов, привитых иностранными вакцинами
На Кубани допустили прием туристов, привитых иностранными вакцинами - РИА Новости, 25.06.2021
На Кубани допустили прием туристов, привитых иностранными вакцинами
Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю пояснило, что постановлением губернатора региона не установлен запрет на использование туристами сертификатов РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:46
2021-06-25T16:34
новости - туризм
туризм
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 25 июн — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю пояснило, что постановлением губернатора региона не установлен запрет на использование туристами сертификатов о вакцинации против коронавируса иностранными препаратами."Запрета на использование иностранных вакцин данным постановлением губернатора не установлено", — сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора, отвечая на вопрос о возможности заселения в краснодарские отели туристов с иностранными сертификатами о вакцинации.
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новости - туризм, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, общество
На Кубани допустили прием туристов, привитых иностранными вакцинами
15:46 25.06.2021 (обновлено: 16:34 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Роспотребнадзор Кубани допустил прием туристов, привитых иностранными вакцинами

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 июн — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю пояснило, что постановлением губернатора региона не установлен запрет на использование туристами сертификатов о вакцинации против коронавируса иностранными препаратами.
"Запрета на использование иностранных вакцин данным постановлением губернатора не установлено", — сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора, отвечая на вопрос о возможности заселения в краснодарские отели туристов с иностранными сертификатами о вакцинации.
Памятка для вакцинированных от covid-19 в павильоне Здоровая Москва в Парке Горького - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
10:34Распространение коронавируса
Ростуризм рекомендовал туристам прививаться, если нет противопоказаний
 
ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Краснодарский крайОбщество
 
 
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