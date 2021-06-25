https://ria.ru/20210625/kuban-1738620460.html

На Кубани допустили прием туристов, привитых иностранными вакцинами

На Кубани допустили прием туристов, привитых иностранными вакцинами - РИА Новости, 25.06.2021

На Кубани допустили прием туристов, привитых иностранными вакцинами

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю пояснило, что постановлением губернатора региона не установлен запрет на использование туристами сертификатов РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T15:46

2021-06-25T15:46

2021-06-25T16:34

новости - туризм

туризм

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 25 июн — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю пояснило, что постановлением губернатора региона не установлен запрет на использование туристами сертификатов о вакцинации против коронавируса иностранными препаратами."Запрета на использование иностранных вакцин данным постановлением губернатора не установлено", — сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора, отвечая на вопрос о возможности заселения в краснодарские отели туристов с иностранными сертификатами о вакцинации.

https://ria.ru/20210625/rosturizm-1738551709.html

краснодарский край

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2021

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новости - туризм, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, общество