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В Костромской области вводят запрет на массовые мероприятия
В Костромской области вводят запрет на массовые мероприятия - РИА Новости, 25.06.2021
В Костромской области вводят запрет на массовые мероприятия
Запрет на массовые мероприятия, за исключением спортивных, которые включены в календарный план, вводится в Костромской области с 28 июня, сообщила администрация РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T19:55
2021-06-25T20:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
костромская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Запрет на массовые мероприятия, за исключением спортивных, которые включены в календарный план, вводится в Костромской области с 28 июня, сообщила администрация региона.Отмечается, что в настоящее время в Костромской области действует запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных и прочих мероприятий с численностью участников более 50 человек, а также массовых публичных мероприятий, в которых участвуют свыше 10 человек."С 28 июня вступает запрет на все мероприятия, независимо от количества участников. Исключение – спортивные события, включенные в календарный план", - говорится в сообщении. Власти отмечают, что это делается по рекомендации Роспотребнадзора из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.В пресс-службе обладминистрации пояснили журналистам, что запрет не касается свадеб и банкетов. "По-прежнему свадьбы можно проводить с числом участников до 30 человек, банкеты - до 10", - сказала представитель пресс-службы.В сообщении добавляется, что с 28 июня в театрах, цирках, филармониях и иных концертных площадках вводится ограничение на посещение зрителями зон, не предусматривающих посадочных мест - фан-зон, танцполов, вне зависимости от количества одновременно присутствующих посетителей. Работодателям Костромской области рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Норма не распространяется на работников, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, подчеркивают власти.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), костромская область
В Костромской области вводят запрет на массовые мероприятия
19:55 25.06.2021 (обновлено: 20:16 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСусанинская площадь в Костроме
Сусанинская площадь в Костроме - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Власти Костромской области вводят с 28 июня запрет на массовые мероприятия

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Запрет на массовые мероприятия, за исключением спортивных, которые включены в календарный план, вводится в Костромской области с 28 июня, сообщила администрация региона.
Отмечается, что в настоящее время в Костромской области действует запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных и прочих мероприятий с численностью участников более 50 человек, а также массовых публичных мероприятий, в которых участвуют свыше 10 человек.
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"С 28 июня вступает запрет на все мероприятия, независимо от количества участников. Исключение – спортивные события, включенные в календарный план", - говорится в сообщении. Власти отмечают, что это делается по рекомендации Роспотребнадзора из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.
В пресс-службе обладминистрации пояснили журналистам, что запрет не касается свадеб и банкетов. "По-прежнему свадьбы можно проводить с числом участников до 30 человек, банкеты - до 10", - сказала представитель пресс-службы.
В сообщении добавляется, что с 28 июня в театрах, цирках, филармониях и иных концертных площадках вводится ограничение на посещение зрителями зон, не предусматривающих посадочных мест - фан-зон, танцполов, вне зависимости от количества одновременно присутствующих посетителей. Работодателям Костромской области рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Норма не распространяется на работников, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, подчеркивают власти.
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