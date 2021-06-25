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Попова призвала соблюдать требования по COVID-19 дома
Попова призвала соблюдать требования по COVID-19 дома - РИА Новости, 25.06.2021
Попова призвала соблюдать требования по COVID-19 дома
Половина заболевших коронавирусом в России заражаются в семье, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:29
2021-06-25T15:29
2021-06-25T15:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Половина заболевших коронавирусом в России заражаются в семье, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Половина заражающихся заражается в семье, по нашим опросам, по нашим результатам эпидрасследования всех очагов... Соблюдение всех требований и дома остается крайне актуальным", - рассказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Попова призвала соблюдать требования по COVID-19 дома
Попова призвала соблюдать требования по COVID-19 дома